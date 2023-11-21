Политолог: Чехия становится локомотивом европейской русофобии

Политолог Трухачев: Демонстративной русофобией Чехия пытается укрепить свои позиции в ЕС

Tекст: Евгений Поздняков

«Вероятность того, что в ЕС поддержат инициативу Чехии, невелика. Скорее всего, европейские дипломаты побоятся зеркальных ограничений со стороны Москвы. Получить запрет на передвижение по территории РФ никто не хочет. Однако Брюссель может предложить Праге компромисс. Например, усилить меры контроля над сотрудниками российских посольств», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

«Разумеется, данные меры не соответствуют каким-либо нормам ведения международной политики. Запад просто отменил все правила дипломатии. Вашингтон напористо пытается диктовать всему миру, что считать уместным, а что нет. И в этом плане Чехия выглядит вполне уместно», – отмечает он.

«Это не последняя страна в ЕС, у нее тоже имеются свои геополитические амбиции. Долгое время Прага пыталась играть роль моста между Восточной и Западной Европой. Однако конъюнктура изменилась. Вкладывать политический капитал в русофобию стало в разы выгоднее», – считает политолог.

«Поэтому Чехия и переформатировала свое поведение на международной арене. Теперь эта страна отчаянно борется за полное уничтожение связей с Москвой. И надо признать, что Прага за короткий промежуток времени сумела серьезно утвердиться в ЕС. Теперь она является почетным обладателем звания «локомотив русофобии», – подчеркивает собеседник.

«К тому же, с помощью столь резких заявлений Чехия пытается выторговать себе более выгодные условия по другим вопросам внутренней политики Евросоюза. Так, долгое время Прагу корили за нежелание принимать ближневосточных мигрантов. Сейчас же происходит своеобразный торг: страна как бы просит закрыть глаза на некоторые «грешки» в обмен на усиленную конфронтацию с Россией», – резюмирует Трухачев.

Ранее Чехия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в границах ЕС. Об этом сообщает издание Financial Times. Подчеркивается, что инициатива Праги была высказана в рамках обсуждения 12-го пакета санкций в отношении Москвы. При этом организации еще предстоит согласовать полный перечень новых запретов.

Свое предложение Чехия мотивировала тем, что якобы по территории ЕС под видом дипломатов зачастую перемещаются российские разведчики. В связи с этим Прага настаивает на получении представителями РФ визы и вида на жительства только внутри одной страны пребывания. Таким образом путь в остальную часть Шенгенской зоны российским дипломатам будет закрыт.

Кроме того, подчеркивается, что сотрудникам МИД РФ в дальнейшем при поездке в ЕС необходимо использовать исключительно биометрические паспорта, поскольку их «сложнее подделать». В настоящий момент обсуждение данного решения находится на начальной стадии.

Это не первый случай проведения Прагой русофобской политики. Так, в ноябре Чехия внесла в санкционный список ФГУП «Госзагрансобственность». Данной организации принадлежит большое число объектов недвижимости, которые находятся в собственности Москвы. Таким образом, любые коммерческие операции, проведенные этим ведомством на территории европейской страны, считаются недействительными.

Фактически, Чехия заморозила все имущество, принадлежащее предприятию. Речь идет о недвижимости, расположенной преимущественно в Праге и Карловых Варах. Однако принятое государством решение не будет распространяться на объекты, собственником которых является посольство РФ. Часть имущества «Госзагрансобственность» уже опломбировано властями государства.