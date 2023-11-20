Нефть подорожала в ожидании заседания ОПЕК+

Мировые цены на нефть показали рост в ожидании заседания ОПЕК+

Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.43 выросла на 0,72%, достигнув 81,19 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,75%, до 76,61 доллара, передает РИА «Новости».

Заседание представителей стран ОПЕК+ запланировано на воскресенье. Соглашение об ограничении добычи остается одним из факторов роста для котировок.

«Мы по-прежнему ждем, что Саудовская Аравия и Россия продолжат дополнительные добровольные сокращения добычи в начале 2024 года. Но менее ясно, пойдет ли на дальнейшее сокращение более широкая группа стран ОПЕК+», – цитирует Bloomberg главe отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона.