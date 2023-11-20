СК в Забайкалье начал проверку из-за сообщений об избиении младшеклассников

СК в Забайкалье начал проверяет сообщения об избиении старшеклассниками младших

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению ведомства, в соцсетях появились данные о том, что в поселке Могойтуй учащиеся старших классов избивают младших школьников, оскорбляя по национальному признаку, по факту назначено проведение доследственной проверки, передает РИА «Новости».

В СК добавили, что следователи опросят всех участников инцидента, их родителей, руководство и преподавателей школы.

В пресс-службе УМВД по Забайкалью уточнили, что поздно вечером 19 ноября в полицию поступило заявление от жительницы поселка Могойтуй, которая сообщила, что несовершеннолетние совершили противоправный поступок в отношении ее сына 2011 года рождения и его друга, снимая происходящее на видео.

«Сотрудники полиции установили одного из подростков, опросили. Мероприятия по установлению участников инцидента продолжаются. Проводится проверка», – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что школьники избили третьеклассницу на Урале и оставили лежать на снегу.