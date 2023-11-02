Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».14 комментариев
Приложение «Хорошие новости» посмотрели около 2 млн россиян
Позитивный контент благодаря приложению «Хорошие новости» увидели около 2 млн россиян
Порядка двух миллионов россиян увидели позитивный контент, которым поделились пользователи приложения «Хорошие новости», об этом сообщил главный редактор приложения Всеволод Селин.
Он рассказал, что общее количество действий, которые совершили пользователи приложения превысило 50 тысяч. «Мы примерно посчитали, что суммарный охват - то есть количество подписчиков людей, которые сделали посты в своих соцсетях - составляет более двух миллионов человек. То есть, более двух миллионов людей увидели позитивный контент, которым делятся пользователи приложения «Хорошие новости», — сказал Селин РАПСИ в ходе итогового форума «Сообщество».
По словам Селина, больше всего пользователей интересуют такие темы, как гаджеты и технологии, здоровье и высокотехнологичная медицина, наука и инновации, образование, культура, а также туризм. Он также отметил, что в настоящее время ведется работа по добавлению приложения в App Store.
Первые пять лидеров пользовательского рейтинга «Хороших новостей» из разных регионов России были награждены на форуме Общественной палаты «Сообщество».
Всего различные образовательные поощрения получат ТОП-1000 самых активных пользователей приложения. Из интересных призов: экскурсия по зданию МИД России, приглашения на встречи с экспертами мирового уровня, обучающие программы и даже 500 пригласительных билетов в любой заповедник России.
Присутствующие на встрече представители федеральных министерств и ведомств, поддержавшие проект, подчеркнули его важность для продвижения созидательной повестки и защиты информационного пространства от фейков и негатива, рассказал член Общественной палаты Никита Анисимов в Telegram.
«Также обсудили перспективы развития «Хороших новостей» – участники секции высказали много ценных предложений, которые будут вынесены на голосование пользователей, а получившие поддержку редакция обязательно реализует. Судя по сегодняшнему переполненному залу и живым выступлениям участников, перспективы у «Хороших новостей» отличные. Ведь как сказала одна из победительниц, «мы – сообщество единомышленников, которые хотят идти вместе со своей Родиной», – отметил Анисимов.