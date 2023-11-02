Путин поручил обеспечить детей с диабетом системами мониторинга глюкозы

Путин поручил обеспечить больных диабетом детей системами для мониторинга глюкозы в крови

Tекст: Ольга Иванова

«Правительству России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить доступность для детей, больных сахарным диабетом, медицинских изделий и расходных материалов к ним для проведения непрерывного мониторинга глюкозы в крови», – приводит поручение РИА «Новости».

Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.

Ранее сообщалось, что правительство России направит порядка 3,7 млрд рублей на создание и модернизацию эндокринологических центров для людей с сахарным диабетом, служб помощи таким пациентам и дооснащение медицинских организаций в регионах.