  • Новость часаВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки потеряли до 165 военных и семь танков
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кто в США является рупором прагматизма в отношении Украины
    Военные эксперты объяснили провал плана ВСУ о захвате Крыма за четыре месяца
    Вован и Лексус рассказали, как установили контакт с премьером Италии
    Эксперт указал на риски для России из-за неудачного запуска американской МБР Minuteman III
    Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
    Джонсон пообещал не рассматривать вместе помощь Израилю и Украине
    Папа римский сказал, почему мир находится в состоянии войны
    Разговор Мелони с Вованом и Лексусом назвали «провалом планетарного масштаба»
    Бербок заявила о «геополитической необходимости» расширения ЕС
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Кто представит Россию на Олимпийских играх в Париже

    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    8 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Румыния готовится поглотить Молдавскую православную церковь

    С началом президентской каденции Майи Санду в Молдавии активно начала развивать деятельность так называемая Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Бухарест готов тратить немалые деньги на то, чтобы подобрать ключи к юго-западным воротам РПЦ.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Золотой миллиард» стремительно расчеловечивается

    С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.

    14 комментариев
    2 ноября 2023, 14:48

    Российские артиллеристы сорвали наступление ВСУ на Запорожском направлении

    Артиллеристы ВС России сорвали наступление ВСУ в районах Работина и Вербового

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчеты самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» и гаубиц «Мста-С» российской группировки войск на Запорожском направлении сорвали наступление вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Работино и Вербовое, сообщили в Минобороны РФ.

    По сообщению Минобороны, расчеты 240-мм самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» и 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» сорвали очередное безуспешное наступление украинских националистов в районе населенных пунктов Работино и Вербовое, передает ТАСС.

    Ранее российские силы уничтожили четыре танка Leopard в Запорожской области.

    2 ноября 2023, 11:56
    Военные эксперты объяснили провал плана ВСУ о захвате Крыма за четыре месяца

    Военный эксперт Леонков: Планы ВСУ по захвату Крыма за четыре месяца изначально были масштабной авантюрой

    Военные эксперты объяснили провал плана ВСУ о захвате Крыма за четыре месяца
    @ president.gov.ua

    Tекст: Евгений Поздняков

    Планируя дойти до Крыма за четыре месяца, ВСУ и британские спецслужбы явно не учли степень подготовленности Российской армии. Также из вида был упущен фактор оборонительных сооружения РФ. Но на Украине слишком поздно это осознали, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Вадим Козюлин и Алексей Леонков. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва».

    «План по захвату Крыма в течение четырех месяцев действительно разрабатывался ВСУ при поддержке британских спецслужб. Вполне возможно, что изначально стратегия выглядела правильной, но противник явно упустил из виду часть аспектов. Это и привело к провалу», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Российские войска выстроили мощную систему укреплений. Более того, нам удалось провести масштабное минирование близлежащих территорий, что еще больше осложнило продвижение украинских войск. Весомым фактором стала и высокая подготовленность наших солдат», – отмечает он.

    «Против ВСУ сражались профессиональные бойцы, обученные навыкам работы в команде. Недооценив силы России, противник решился на весьма авантюрное контрнаступление, провал которого стал ясен еще в июле. Если руководству западных спецслужб и украинской армии понадобилось столько времени на осознание, то о каких-то качественных изменениях в их планировании в будущем не может быть и речи», – считает эксперт.

    «В связи с этим слова о невозможности в настоящее время «глубокого и быстрого прорыва» выглядят достаточно странно. Наши оборонные сооружения никуда не делись. До сих пор ВСУ не удалось прорваться даже сквозь первую линию укреплений», – уточняет собеседник.

    «Судя по всему, Залужный через публикации в The Economist пытается выпросить дополнительную поддержку у США и ЕС. Он намекает, что если офису Зеленского дать больше ресурсов, то ситуация претерпит качественные изменения. Напомню, перед началом контрнаступления он уже обещал западным странам «золотые горы», – акцентирует он.

    «Тогда ему поверили, и Вашингтон с Брюсселем отважились на передачу ВСУ колоссальных объемов техники. Все закончилось катастрофическим провалом, и, думаю, дважды наступать на одни и те же грабли в западных странах не намерены. Руководство Штатов и Евросоюза прекрасно понимает, что Украина – отработанный материал, сотрудничество с которым нужно постепенно заканчивать», – подчеркивает Леонков.

    Залужный пытается сбросить вину за провал контрнаступления с украинской армии на тяжелые обстоятельства и западные страны, считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Планы по захвату Крыма за четыре месяца изначально представляли собой масштабную военную авантюру. Украинские стратеги не учли один важный фактор: российские войска в кратчайшие сроки сумели организовать масштабную оборону», – сказал он.

    «Игнорирование укреплений и минных полей – серьезный прокол со стороны противника. Разумеется, признать собственные ошибки сложно, да и невыгодно с политической точки зрения. Вот и приходится ВСУ искать крайнего. В этот раз досталось тактикам НАТО, которые неожиданно оказались неприменимы в условиях конфликта с Россией», – резюмирует Козюлин.

    Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва». Об этом он сообщил в интервью для издания The Economist. По его мнению, в настоящее время, как и в Первую мировую войну, был достигнут «уровень развития технологий», который ставит происходящий конфликт «в тупик».

    Он отметил, что «по всем подсчетам» ВСУ должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма», однако хорошо обустроенные Россией минные поля не позволили им реализовать данный план. Залужный подчеркнул, что в первую очередь он пытался найти корень проблемы в командирах украинской армии.

    После того как некоторых из них заменили, главком начал сомневаться в солдатах. Однако в итоге военный пришел к выводу, что вывести из тупика сложившуюся ситуацию способен лишь технологический скачок. Он отметил, что стороны конфликта видят «все, что делает противник».

    По его мнению, для решения сложившейся проблемы необходимо прибегнуть к использованию «чего-то нового». В качестве примера подходящей инновации он привел порох, «который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга».

    Нереалистичными военные цели Украины счел и американский бизнесмен Илон Маск. Так он прокомментировал мнение предпринимателя Дэвида Сакса, согласно которому ВСУ не способны одержать победу, а Владимир Зеленский не признает поражения на поле боя.

    Коментарии (24)
    2 ноября 2023, 09:55
    Минобороны показало уничтожение немецкого танка Leopard

    Минобороны показало видео уничтожения танка Leopard на Запорожском направлении

    Минобороны показало уничтожение немецкого танка Leopard
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны России опубликовало в четверг видео уничтожения FPV-дроном танка ВСУ Leopard немецкого производства на Запорожском направлении.

    В видеоролике, снятом на камеру беспилотника, показано, как он «преследует» украинский Leopard, который шел в атаку на Запорожском участке фронта, передает РИА «Новости». После того как дрон нависает над боевой машиной, видео обрывается. На следующих кадрах демонстрируется стоящий в степи Leopard с горящей башней.

    Напомним, во вторник Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ российским FPV-дроном.

    Коментарии (22)
    2 ноября 2023, 10:54
    Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали новый отряд в зоне СВО

    Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали отряд «Камертон» в составе спецназа «Ахмат»

    Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали новый отряд в зоне СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бойцы отряда «Камертон», который был создан бывшими сотрудниками группы «Вагнер» в составе спецназа «Ахмат», проходят боевое слаживание на полигонах в зоне проведения СВО, сообщил заместитель командира отряда с позывным 011.

    Бывший вагнеровец рассказал о том, как происходит боевое слаживание одной из ротно-тактических групп с применением FPV-дронов. По его словам, следующим этапом станет привлечение ствольной артиллерии и тяжелой техники в виде танков и БМП-3, передает РИА «Новости».

    Он также объяснил, что не только командиры в отряде, но и бронетанковая группа, артиллеристы и штурмовые группы также состоят из бывших бойцов «Вагнера», остальные, по словам 011, это пополнение.

    Боец спецназа «Ахмат» с позывным Барнаул отметил, что тренировки ведутся постоянно, чтобы все бойцы были в форме и работали слаженно.

    Ранее заместитель председателя фонда «Защитники Отечества» Сергей Вылегжанин заявил, что бойцы частных военных компаний (ЧВК) получат ветеранские удостоверения, профильная комиссия работает в регулярном режиме.

    Напомним, президент Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что название ЧВК «Вагнер» – «журналистское наименование», юридически такой структуры не было, так как в России нет закона о частных военных компаниях.

    Коментарии (2)
    1 ноября 2023, 15:24
    В США назвали несущую угрозу для украинских систем ПВО российскую авиабомбу
    В США назвали несущую угрозу для украинских систем ПВО российскую авиабомбу
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Новые российские авиационные бомбы ФАБ-1500 создадут угрозу украинским системам противовоздушной обороны, пишет Newsweek.

    Как заявляют авторы статьи, новые огромные управляемые бомбы пополнят арсенал вооружений Москвы и окажут давление на системы ПВО Украины, передает РИА «Новости».

    Также журналисты указывают, что российская бомба, которую могут запускать с истребителей Су-34, Су-30 и Су-35, способна уничтожать бункеры на глубине до 20 метров и пробивать три метра железобетона.

    В Сети есть видеоролики, показывающие процесс сброса авиабомбы ФАБ, оснащенной УМПК, и момент раскрытия складных крыльев.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Российская армия устроила ВСУ сюрприз под Авдеевкой с помощью «Солнцепеков», а также тяжелых авиабомб ФАБ-500 и ФАБ-1500 с УМПК.

    Коментарии (3)
    2 ноября 2023, 02:59
    Залужный призвал не ждать от ВСУ прорыва в конфликте с Россией

    Залужный посоветовал не рассчитывать на возможность ВСУ совершить прорыв в конфликте с Россией

    Залужный призвал не ждать от ВСУ прорыва в конфликте с Россией
    @ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины, вероятно, не смогут совершить «глубокий и красивый прорыв», хотя ожидалось, что ВСУ за несколько месяцев смогут «добраться до Крыма», заявил главком ВСУ Валерий Залужный.

    По мнению Залужного, как и в Первую мировую войну достигнут «уровень развития технологий», который ставит конфликт «в тупик». Залужный рассказал, что «по всем подсчетам» ВСУ должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма», но застряли на минных полях, передает РИА «Новости» со ссылкой на Economist.

    Как заявил Залужный, поначалу он считал, что «что-то не так с командирами» ВСУ, некоторых из них заменили. Затем он начал сомневаться в солдатах, но в итоге пришел к выводу, что ситуация зашла в тупик, вывести из которого может лишь технологический скачок.

    Залужный сказал, что стороны конфликта видят «все, что делает противник». «Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, как например, порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга», – заявил он.

    Напомним, Залужный признал, что Россия сохраняет преимущество перед Украиной в авиации, превосходит украинские силы в радиоэлектронной борьбе, а «Ланцеты» позволили российским войскам улучшить контрбатарейную борьбу.

    Коментарии (12)
    2 ноября 2023, 09:35
    Американская журналистка посоветовала Байдену отправлять оружие сразу России

    Американская журналистка Ингрэм посоветовала Байдену отправлять оружие вместо ВСУ сразу России

    Американская журналистка посоветовала Байдену отправлять оружие сразу России
    @ U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки президента США Джо Байдена объединить помощь Украине и Израилю для голосования в Конгрессе являются «циничной политической уловкой» для отсрочки поражения Киева и обеспечения победы на выборах, а потому лучше отправлять оружие сразу в Россию, заявила журналистка Лора Ингрэм на YouTube-канале Fox News.

    Ингрэм призвала оценить ситуацию на Украине. По ее словам, сейчас даже самые стойкие «ястребы войны» уже не могут убедительно аргументировать свою позицию в пользу Украины, и иронично предложила отправлять оружие в Россию, потому что «оно все равно там рано или поздно окажется».

    Журналистка считает, что никто не верит заявлениям главы Пентагона Ллойду Остину о том, что генеральный инспектор по аудиту помощи Украине проделает «прекрасную работу», напомнив о статье журнала The Time о повальной коррупции на Украине и отсутствии подотчетности за миллиарды США, передает РИА «Новости».

    По словам обозревателя, администрация Байдена не хочет реального отслеживания направленных Киеву 100 млрд долларов, сославшись на еще одно «откровение» в The Time про полномасштабный призывной  кризис на Украине.

    Ингрэм выразила мнение, что у США нет никакой стратегии по спасению Украины или победе над Россией, летнее контрнаступление провалилось, а плана Б просто не существует.

    Ведущая указала, что команда Байдена не хочет, чтобы он накануне президентских выборов в 2024 году столкнулся с унизительным поражением на мировой арене, а помощь Украине – лишь оттягивание ее поражения для обеспечения победы Байдена в 2024 году.

    Ранее стало известно, что Байден наложит вето на отдельный проект Конгресса о выделении помощи Израилю, запросы помощи для Израиля и Украины разделять нельзя. Тем временем в Палате представителей потребовали от Белого дома отчитаться о финансировании Киева.

    Коментарии (0)
    2 ноября 2023, 08:47
    Костромские десантники уничтожили машину ВСУ с пяти километров

    МО: Костромские десантники подбили под Артемовском машину ВСУ с пяти километров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделение костромских десантников на Артемовском направлении уничтожило машину с военнослужащими ВСУ при помощи противотанкового управляемого ракетного комплекса «Корнет», сообщили в Минобороны России.

    По сообщению Минобороны, разведгруппа костромских десантников обнаружила передвижение по дороге в сторону наших оборонительных позиций автомобиля украинских формирований с личным составом, для его уничтожения был задействован расчет ПТРК «Корнет» гвардейского Костромского полка ВДВ, передает РИА «Новости». Там добавили, что заняв позицию на крыше одного из многоэтажных домов на окраине Артемовска, десантники совершили пуск противотанковой управляемой ракеты из ПТРК и с расстояния около пяти километров уничтожили автомобиль неонацистов.

    Уточняется, что во избежание ответного огня со стороны противника расчет оперативно осуществил сбор установки и убыл в безопасный район.

    Ранее ивановские десантники уничтожили разведчиков ВСУ у Артемовска.

    Коментарии (3)
    2 ноября 2023, 09:08
    Экс-советник Кучмы: Все подготовленные солдаты ВСУ погибли или ранены

    Экс-советник Кучмы Соскин: Все подготовленные солдаты ВСУ погибли или ранены

    Экс-советник Кучмы: Все подготовленные солдаты ВСУ погибли или ранены
    @ Francisco Seco/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Все подготовленные солдаты ВСУ либо погибли, либо ранены, резервы «бросают на растерзание», нужно пять лет, чтобы подготовить новую армию, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

    Соскин считает, что провал ВСУ неминуем, украинцы уже бросают танки Leopard, а российские войска сбивают все предоставленные Западом ракеты.

    Аналитик отметил, что у киевского режима уже не осталось резервов, а президент Украины Владимир Зеленский продолжает «бросать солдат на растерзание», передает РИА «Новости».

    Он обратил внимание, что часть войск уже забрали с южного направления и перекинули на Авдеевку, что говорит об отсутствии резервов.

    Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что ВСУ не смогут совершить «глубокий и красивый прорыв», хотя ожидалось, что за несколько месяцев смогут «добраться до Крыма».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как активная оборона России истощила ВСУ.

    Коментарии (13)
    2 ноября 2023, 08:23
    Над Крымом и Черным морем сбиты и перехвачены шесть украинских БПЛА

    Минобороны: ПВО уничтожила украинский дрон над Черным морем и перехватила пять БПЛА над Крымом

    Над Крымом и Черным морем сбиты и перехвачены шесть украинских БПЛА
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские средства ПВО уничтожили один украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Черного моря, пять перехватили над территорией республики Крым, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что утром 2 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением шести БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Республики Крым.

    На прошлой неделе российский Су-27 развернул от госграницы над Черным морем беспилотник США.

    Коментарии (3)
    2 ноября 2023, 08:28
    Маск назвал военные цели Киева нереалистичными

    Бизнесмен Илон Маск назвал военные цели Киева нереалистичными

    Маск назвал военные цели Киева нереалистичными
    @ Javier Rojas/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский бизнесмен Илон Маск поддержал мнение бизнесмена Дэвида Сакса о том, что Украина не может одержать победу, а украинский президент Владимир Зеленский не признает поражение на поле боя.

    Предприниматель прокомментировал пост бизнесмена Дэвида Сакса в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России), в котором тот анализирует недавнюю статью в The Time о Зеленском, передает ТАСС.

    По его словам, Сакс сделал верный анализ: военные цели Украины нереалистичны, а Зеленский, не желающий рассматривать мирные переговоры с Россией, «оторван от реальности».

    Ранее Маск назвал сторонников предоставления помощи Украине в Вашингтоне «дураками».

    Напомним, авторы журнала The Time со ссылкой на людей из окружения Зеленского писали, что украинский президент обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ.

    Коментарии (0)
    2 ноября 2023, 00:25
    Залужный отметил эффективность российских средств РЭБ и «Ланцетов»

    Залужный в статье для Economist признал эффективность российских средств РЭБ и «Ланцетов»

    Залужный отметил эффективность российских средств РЭБ и «Ланцетов»
    @ Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия сохраняет преимущество перед Украиной в авиации, превосходит украинские силы в радиоэлектронной борьбе, а «Ланцеты» позволили российским войскам улучшить контрбатарейную борьбу, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

    В статье для Economist Залужный заявил, что «не следует недооценивать Россию». По его словам, «военно-воздушные силы России сохраняют значительное преимущество», Россия «продолжает создавать новые ударные эскадрильи», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Россия усовершенствовала средства РЭБ и «превосходит» ВСУ в данной сфере – 65% станций глушения, которые были у ВСУ на момент начала российской спецоперации, «были произведены в советское время», заявил он. Залужный сообщил, что сильно упала эффективность снарядов Excalibur ВСУ с GPS-наведением.

    Кроме того, заявил он, «контрбатарейная стрельба России улучшилась». Залужный связывает это с использованием российскими войсками беспилотников «Ланцет».

    Залужный посетовал, что западных поставок, таких как норвежские танки для разминирования, оказалось недостаточно. Он попросил датчики, которые используют невидимые световые импульсы для обнаружения мин в земле.

    Залужный также указал, что возможности Украины по подготовке резервов на своей территории ограничены, а в украинских законах остаются «пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от своих обязанностей».

    Напомним, польские СМИ заявили, что Россия перехватила инициативу на поле боя, а Залужный вынужден мобилизовать последние резервы.

    Коментарии (0)
    2 ноября 2023, 10:06
    Yle: Балетные группы бегут с Украины ради исполнения «Лебединого озера»

    Yle: Украинские коллективы сбежали за границу ради репетиций спектаклей русского балета «Лебединое озеро»

    Yle: Балетные группы бегут с Украины ради исполнения «Лебединого озера»
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    После запрета на Украине русского балета украинские коллективы вынуждены уезжать за границу для того, чтобы иметь возможность репетировать произведения русских композиторов, сообщила финская телерадиовещательная компания Yle.

    Финские журналисты приводят в пример сложности, с которыми столкнулась прима-балерина Национальной оперы Украины Виктория Зварич, сотни раз исполнявшая главную партию в балете Петра Чайковского «Лебединое озеро». «Движения уже в мышечной памяти», но больше она этого делать не может из-за запрета всего русского украинскими властями, передает РИА «Новости».

    Зварич заявила Yle, что балет – «одно из самых сильных средств мягкой силы» России. По ее словам, «сначала приходит балет, а потом –­ танки».

    По мнению главного хореографа Национальной оперы Украины Виктора Литвинова, решение киевских властей является «верным». Однако, как отмечается в сюжете, называющие себя украинскими балетные коллективы продолжают гастролировать по всему миру с русскими произведениями, чтобы оставаться в форме и поддерживать профессиональные навыки.

    Директор по связям с общественностью украинской Национальной оперы Лана Рокси считает такие аргументы неубедительными и считает исполнение балетными труппами «Лебединого озера», которое является гордостью России и главным балетом страны, «информационной войной».

    Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко потребовал ограничить исполнение произведений русских композиторов, поэтов и писателей в украинских театрах.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что попытки отмены российского искусства ничтожны на фоне его величия.

    Коментарии (6)
    2 ноября 2023, 06:53
    Российская авиация нанесла удары по командно-наблюдательным пунктам ВСУ

    На Краснолиманском направлении российская авиация нанесла удары по командно-наблюдательным пунктам ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Российская бомбардировочная авиация нанесла удары по двум командно-наблюдательным пунктам вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    Савчук сообщил, что подразделения «Центра» нанесли удары по 160 целям ВСУ. В результате контрбатарейной борьбы российские войска смогли подавить около 30 украинских артиллерийских расчетов. Артиллерия и авиация нанесли удары по позициям ВСУ у Серебрянского лесничества, передает РИА «Новости».

    Напомним, главком ВСУ Валерий Залужный призвал не ждать от ВСУ прорыва в конфликте с Россией, хотя, по его словам, до начала украинского контрнаступления ожидалось, что ВСУ за несколько месяцев смогут «добраться до Крыма».

    Коментарии (0)
    2 ноября 2023, 12:17
    В США заметили рост интенсивности воздушных боев на Украине

    MWM: На Украине выросла интенсивность воздушных боев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВКС России сбили 17 украинских истребителей МиГ-29 за десять дней в октябре, сообщили СМИ.

    По данным Military Watch, в октябре значительно возросла интенсивность воздушных боев над Украиной, с 13 по 23 октября российскими войсками было сбито 17 истребителей МиГ-29, передает РИА «Новости».

    Как указали журналисты, украинские военные используют устаревшие самолеты МиГ-29, которые значительно уступают российским перехватчикам МиГ-31, истребителям Су-57 и Су-35.

    Обозреватели предположили, что у Воздушных сил Украины осталось лишь более двух десятков самолетов МиГ-29.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедший месяц уничтожили более 1400 средств воздушного нападения вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 37 самолетов и шесть ракет ATACMS американского производства.

    Коментарии (0)
    2 ноября 2023, 11:37
    В США рассказали, как помощь Украине превращается в «заначки» на Кипре

    AT: Украинские чиновники воруют финансовую помощь Запада и создают «заначки» на Кипре и в Монако

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине массово воруют финансовую помощь Запада, делают «заначки» в таких местах, как Кипр, Монако и Швейцария из-за осознания того, что страна проиграет в конфликте с Россией, заявила обозреватель Моника Шоуолтер в статье для American Thinker.

    Шоуолтер считает, что чиновники, ворующие деньги, выделенные Западом, понимают, что военные действия проиграны, и Украина в итоге не победит. По ее словам, ВСУ уничтожены, а украинцы стремятся в Евросоюз, чтобы эмигрировать, передает РИА «Новости».

    Журналистка указала, что украинские политики стараются как можно скорее набить себе карманы деньгами из финансовой помощи Запада, а «русские, должно быть, смеются, продолжая наступать, неуклонно приближая победу России».

    Ранее американский журналист Сеймур Херш обвинил президента Украины Владимира Зеленского в краже 400 млн долларов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинская власть разворовала миллиарды долларов вместо подготовки к зиме.

    Коментарии (0)
    Главное
    Песков: Говорить даже о возможности победы Украины абсурдно
    Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали новый отряд в зоне СВО
    Армения предложила России способ обойти Римский статут
    Санду потребовала от граждан Молдавии не мешать европейской интеграции
    Продюсеру детского телеканала вынесли приговор за растление детей
    Охранник школы в Петербурге погиб после игры в ножички
    Россиян предупредили об экстремальных погодных условиях зимой

    Россия доказала компетенции в создании больших самолетов

    Россия показала всему миру, что у нее есть все необходимые технологии для создания широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров. Доказательством стал первый полет опытного образца такого самолета Ил-96-400М, созданный исключительно из отечественных комплектующих. Почему этот самолет нужен России и какое будущее его ждет? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа опять выбрала для себя путь потери колоний

    В скором будущем Еврокомиссия объявит о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в ЕС. Но это будет уже не тот ЕС, в какой они хотели вступить изначально. Грядет большая реформа, задача которой – не дать Евросоюзу развалиться под тяжестью новых членов. Но получится ли? Раньше ведь не получалось. Подробности

    Перейти в раздел

    Какими должны быть кибервойска в России

    В правительстве обсуждается инициатива по созданию кибервойск. Как заявил глава Минцифры Максут Шадаев, этот вопрос может рассмотреть Минобороны. В экспертной среде отмечают, что функции кибервойск сейчас выполняют различные подразделения силовых ведомств, а вот нужно ли создавать кибервойска как отдельную структуру – вопрос дискуссионный. Подробности

    Перейти в раздел

    Кто в США является рупором прагматизма в отношении Украины

    В Сети все чаще появляются мнения американских экспертов, которые идут наперекор мейнстриму из Вашингтона. Они критикуют политику Белого дома, сомневаются в перспективах ВСУ и комплиментарно отзываются о действиях Москвы. При этом их популярность растет не только в России, но и на Западе. Кто эти люди, каково их положение в США, в чем заключаются их мотивы и действительно ли их можно считать лояльными России лидерами общественного мнения? Подробности

    Перейти в раздел

    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Запад начал списание Зеленского в утиль

      Последний месяц в жизни президента Украины Владимира Зеленского стал, судя по всему, худшим, поэтому он зол на весь мир. Запад меняет подход к Украине и больше не верит в возможность ВСУ победить Россию. Из-за этого Зеленскому меняют имидж: из героя и союзника он превращается в диктатора, коррупционера и черта-попрошайку.

    • ЕС распустит колонии ради Украины

      В ближайшее время стоит ожидать заявлений о том, что Еврокомиссия начинает переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией. Также планируется расширить ЕС на оставшиеся страны Балкан. Но для этого он полностью перестроится. Каким хочет стать новый Евросоюз?

    • Израиль разваливает Евросоюз

      Обострение конфликта на Ближнем Востоке стало тяжелым испытанием для Евросоюза. Аналитики в США считают, что фактическое участие в двух конфликтах сразу – вокруг Израиля и Украины – ЕС просто не по силам. И действительно, складывается впечатление, будто Евросоюз затрещал по швам, а фундаментальные противоречия разобщили его руководство.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............