Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».3 комментария
Продюсеру детского телеканала вынесли приговор за растление детей
СК: Суд приговорил продюсера детского канала к 13 годам колонии за растление мальчиков
Нагатинский районный суд Москвы приговорил продюсера телеканала Art Kids TV, создателя эстрадного коллектива «Фортуна-шоу» Александра Разумовского к 13 годам колонии строгого режима за растление несовершеннолетних, сообщила пресс-служба столичного СУ СК.
По данным следствия, 64-летний Александр Разумовский с 2010 по 2021 год совершил в отношении шести малолетних детей действия сексуального характера, говорится в сообщении на сайте СУ СК по Москве.
В ходе расследования были собраны необходимые доказательства. Разумовский признал свою вину частично.
Обвиняемому назначено судом наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 10 месяцев и запретом заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей на срок 15 лет.
Напомним, Разумовский был задержан в ноябре 2021 года. Он является создателем детского музыкального коллектива «Фортуна-шоу». Коллектив создан в 1997 году. Также он был продюсером детского музыкального канала Art kids TV и режиссером фестиваля «Родная страна».
По данным «Комсомольской правды», Разумовского подозревали в растлении несовершеннолетних мальчиков.