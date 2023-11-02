Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».0 комментариев
Форум ОП России «Сообщество» стартовал в Москве
Форум ОП России «Сообщество», посвященный социальным проектам, стартовал в Москве
Итоговый форум Общественной палаты (ОП) России «Сообщество» на тему «Гражданское общество: достижения, лица, события» стартовал в Москве на площадке Музея Победы, особое внимание участники уделят социально значимым проектам.
События форума будут объединены тематическими треками: «Патриотический консенсус», «Традиционные ценности», «Новое образовательное лидерство», «НКО: Новые реалии – новые решения», «Устойчивое развитие», «Общественный контроль», «Территориальное развитие», «Международное сотрудничество».
Кроме того, в дни форума представлены выставки «Украинские преступления против человечности 2022-2023», «Участие членов Общественной палаты в социальных проектах в новых субъектах РФ», мобильное приложение «Хорошие новости», выставка картин «Ангелы Донбасса: Скорбь. Надежда. Созерцание», фотовыставка «Русские мадонны» Благотворительного фонда «Женщины за жизнь», передает РАПСИ.
Секретарь Общественной палаты (ОП) России Лидия Михеева рассказала, что социально значимые региональные проекты, инициаторы которых помогают другим справляться со сложными жизненными ситуациями, станут одной из тем форума «Сообщество»
По ее словам, целая группа проектов посвящена помощи людям с тяжелыми диагнозами.
«Например, проект «Антирак» из Якутска. Капитолина Алексеева посвящает свою жизнь помощи людям, страдающим онкологическими заболеваниями. Кроме медицинской помощи, им нужна психологическая поддержка. Проект Оксаны Сидоровой из Якутска «Вместе – мы сила» помогает семьям, где есть риск рождения детей с наследственными заболеваниями», – рассказала Михеева.
Форум «Сообщество» – открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форума – выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах.
«Сообщество» ежегодно проводится Общественной палатой России начиная с 2015 года. В 2023 году форумы прошли в Якутске, Воронеже, Самаре и Вологде. Итоговый форум в Москве завершает годовую кампанию.