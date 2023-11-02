ВЦИОМ: Россияне видят в участниках беспорядков в Махачкале преступников и пособников врагов

Tекст: Антон Антонов

Как указано на сайте ВЦИОМ, россияне с одинаковой частотой считают участников беспорядков в Дагестане преступниками, которые помешали работе аэропорта (27%), и пособниками врагов, чьи действия оказались направленными на дестабилизацию ситуации в стране (26%). Кроме того, 16% назвали участников беспорядков националистами, которые пропагандируют антисемитизм. 7% считают их идейными борцами за интересы Палестины. Затруднились с ответом еще 22%.

Три четверти россиян полагают, что беспорядки были организованными, а стихийными их считают только 10%. Около половины опрошенных (48%) считают, что необходимо жесткое наказание для участников беспорядков, около трети (31%) полагает, что «лучше не прибегать к жестким формам наказания», каждый пятый затруднился с ответом.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что никто не собирается «наказывать всех, кто был в аэропорту в эту ночь». Если человек не совершал противоправных действий и не угрожал безопасности аэропорта, то к ответственности его привлекать не будут, передает РИА «Новости».

«Там где, ломали ворота, там где громили витрины, там где переворачивали полицейскую машину – они и будут отвечать. А тот, кто стоял и наблюдал и просто держал в руке палестинский флаг, он не будет отвечать», – сказал Меликов.

На ваш взгляд Каким должно быть наказание для участников массовых беспорядков в Махачкале? Максимально жестким

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Он заверил, что люди, которые «совершили преступления» будут наказаны, но «гоняться за ведьмами и преследовать тех, кто не причастен или не совершал преступлений или правонарушений, никто не будет».

В воскресенье в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия самолета из Израиля. Меликов подчеркивал, что снисхождения не будет никому из виновных, по многим фактам уже возбуждены уголовные дела.