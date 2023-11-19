У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?35 комментариев
CNN: Иностранные наемники покидают Украину на фоне ожесточенных боев
Многие прибывающие на Украину иностранные наемники покидают страну после того, как видят ожесточенные бои, сообщает телеканал CNN со ссылкой на офицера украинской армии Дмитрия Костюка.
По его словам, многие из наемников приезжают на Украину, потому что это хорошая отметка в их резюме и, как правило, они не понимают, во что ввязываются, передает RT.
Костюк добавил, что многие наемники не представляют себе масштабы артиллерийского огня, под которым находится пехота, а половина иностранцев расторгли контракт, увидев реалии боев.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как «мясные штурмы» распугали иностранных наемников ВСУ.