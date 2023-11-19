Глава МИД Турции допустил разрыв дипотношений с Израилем

Глава МИД Турции Фидан: Анкара может разорвать дипотношения с Израилем

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Фидан катарскому телеканалу Al Jazeera, Турция еще с начала конфликта заняла принципиальную позицию, которая подразумевает, что «решения должны приниматься одновременно многими исламскими странами, странами мира, даже в Латинской Америке, чтобы они были более мощными», передает РИА «Новости».

Он добавил, что исламские страны должны поддерживать друг друга и действовать единым фронтом. Также, по его словам, необходимо извлечь уроки «из предыдущих тупиков» и действовать сообща.

Глава МИД Турции уточнил, что Анкара может разорвать отношения с Израилем, для нее это «не проблема», но сегодня концентрироваться на данном вопросе не нужно.

Ранее Фидан заявил, что Турция использует дипломатию для снятия блокады с сектора Газа, но не исключает других мер в случае, если такие шаги не принесут пользы.

В среду президент Турции Тайип Эрдоган пообещал добиваться изоляции Израиля из-за операции в секторе Газа.