У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?23 комментария
Глава МИД Турции допустил разрыв дипотношений с Израилем
Глава МИД Турции Фидан: Анкара может разорвать дипотношения с Израилем
Турция может разорвать дипломатические отношения с Израилем, но это должно быть одновременное решение нескольких стран для должного эффекта, заявил глава МИД Хакан Фидан.
Как указал Фидан катарскому телеканалу Al Jazeera, Турция еще с начала конфликта заняла принципиальную позицию, которая подразумевает, что «решения должны приниматься одновременно многими исламскими странами, странами мира, даже в Латинской Америке, чтобы они были более мощными», передает РИА «Новости».
Он добавил, что исламские страны должны поддерживать друг друга и действовать единым фронтом. Также, по его словам, необходимо извлечь уроки «из предыдущих тупиков» и действовать сообща.
Глава МИД Турции уточнил, что Анкара может разорвать отношения с Израилем, для нее это «не проблема», но сегодня концентрироваться на данном вопросе не нужно.
Ранее Фидан заявил, что Турция использует дипломатию для снятия блокады с сектора Газа, но не исключает других мер в случае, если такие шаги не принесут пользы.
В среду президент Турции Тайип Эрдоган пообещал добиваться изоляции Израиля из-за операции в секторе Газа.