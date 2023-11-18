У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?21 комментарий
Турция предупредила о «других мерах» для снятия блокады с Газы
МИД: Турция использует дипломатию для снятия блокады с Газы, но не исключает других мер
Турция использует дипломатию для снятия блокады с сектора Газа, но не исключает других мер в случае, если такие шаги не принесут пользы, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.
Фидан сообщил, что по итогам саммита Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде сформировали семисторонний комитет для объяснения позиции стран-участниц по ситуации в секторе Газа. По его словам, Анкара «нацелена на совместные решения, потолка для наших действий нет», при этом Турция использует дипломатию, но не исключает и других мер, передает РИА «Новости».
Фидан считает, что цель Израиля, который бомбит палестинцев и вынуждает их переезжать – «не оставить жизни в Газе». Он также раскритиковал поддержку Израиля Вашингтоном, который выступает против прекращения огня, и подчеркнул, что продолжение одобрения действий в секторе Газа, может возникнуть всемирный кризис.
Ранее заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль сровнял сектор Газа с землей, не оставив там камня на камне.
До этого Эрдоган пообещал добиваться изоляции Израиля из-за операции в секторе Газа.