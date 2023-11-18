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Ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась в воздухе
Ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась через несколько минут после старта
Ракета-носитель с космическим кораблем Starship, создаваемая для миссий на Луну и Марс, в ходе второго тестового орбитального полета потерпела неудачу, следует из данных компании SpaceX.
SpaceX перестала получать данные от корабля Starship, передает РИА «Новости».
Ракета-носитель с кораблем, предположительно, взорвалась примерно через 10 минут полета, передает ТАСС.
Специалист американской компании SpaceX предположил, что во второй ступени сработала автоматическая система прекращения полета.
Ранее сообщалось, что космический корабль Starship стартовал с космодрома в Техасе во второй испытательный полет.