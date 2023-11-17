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ВСУ атаковали взрывным дроном Новую Таволжанку в Белгородской области
Украинский взрывной дрон упал на территорию частного дома в Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали село Новая Таволжанка в Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Сброшенное взрывное устройство попало в хозпостройку частного жилого дома, в результате чего она загорелась», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
В результате удара также был поврежден дом поблизости: у него выбиты окна, посечен фасад и забор. На месте ЧП работают оперативные службы; все обошлось без жертв и пострадавших, уточнил Гладков.
В начале недели Минобороны сообщило об уничтожении силами ПВО четырех украинских беспилотников над территорией нескольких российских регионов, в том числе Московской области.