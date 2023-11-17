Как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть и требующие «купи». Именно мужчине придется тащить на себе все радости подъема демографии.0 комментариев
Украинский актер выступил против «захвата» Крыма
Украинский актер Иваница выступил против «захвата» Крыма
Украинским властям следует отказаться от идеи установления контроля над Крымом и Донбассом, заявил украинский актер, вступивший в ряды вооруженных сил Украины, Олег Иваница.
Иваница в интервью украинским СМИ заявил, что не видит необходимости захватывать Крым и Донбасс. По его словам, если регионы присоединить к Украине силой, то местные жители будут считать их захватчиками, что станет «ярмом» для украинцев и их детей, передает Ura.ru слова украинского актера.
Кроме того, он считает, что содержать эти территории было бы нелегко. В бюджете Украины, считает Иваница, образовалась бы «яма», поскольку в стране и без того тяжелая ситуация в экономике.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва», несмотря на ожидания, что украинским военным за несколько месяцев якобы удастся «добраться до Крыма».
Военные эксперты Вадим Козюлин и Алексей Леонков заявили газете ВЗГЛЯД, что, планируя дойти до Крыма за четыре месяца, ВСУ и британские спецслужбы явно не учли степень подготовленности Российской армии.