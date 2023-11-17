Украинский актер выступил против «захвата» Крыма

Украинский актер Иваница выступил против «захвата» Крыма

Tекст: Ольга Никитина

Иваница в интервью украинским СМИ заявил, что не видит необходимости захватывать Крым и Донбасс. По его словам, если регионы присоединить к Украине силой, то местные жители будут считать их захватчиками, что станет «ярмом» для украинцев и их детей, передает Ura.ru слова украинского актера.

Кроме того, он считает, что содержать эти территории было бы нелегко. В бюджете Украины, считает Иваница, образовалась бы «яма», поскольку в стране и без того тяжелая ситуация в экономике.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва», несмотря на ожидания, что украинским военным за несколько месяцев якобы удастся «добраться до Крыма».

Военные эксперты Вадим Козюлин и Алексей Леонков заявили газете ВЗГЛЯД, что, планируя дойти до Крыма за четыре месяца, ВСУ и британские спецслужбы явно не учли степень подготовленности Российской армии.