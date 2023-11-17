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    Орден «огня и дыма» помогает русским побеждать
    Попавший в плен солдат ВСУ рассказал о потерях на левом берегу Днепра
    The Guardian сообщила о готовящихся санкциях против сына Медведева
    Пушков расшифровал обложку-прогноз The Economist
    Над Смоленской областью сбили украинские дроны
    Зеленский обвинил Израиль в нехватке артиллерийских снарядов у ВСУ
    США развернули новые комплексы Patriot на Ближнем Востоке
    Байден подписал закон о федеральном бюджете без помощи Украине
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    Мнения
    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Запрет абортов будут оплачивать мужчины

    Как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть и требующие «купи». Именно мужчине придется тащить на себе все радости подъема демографии.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Релоканты дошли до жизни с грузинской помойки

    Фриганствующие релоканты, варясь в своей среде, не осознают, что их кулинарно-политические практики вызывают у посторонних, пусть даже сочувствующих им людей одно главное чувство – брезгливость.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чем заменить запрет абортов

    Если уж нельзя обойтись без запретительных мер, то запрещать надо не аборты, а пропаганду абортов, а в более широком смысле – любой массовый информационный продукт, побуждающий человека усомниться в ценности продолжения рода и отнестись к семье как к балласту.

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    17 ноября 2023, 11:12

    Украинский актер выступил против «захвата» Крыма

    Украинский актер Иваница выступил против «захвата» Крыма

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинским властям следует отказаться от идеи установления контроля над Крымом и Донбассом, заявил украинский актер, вступивший в ряды вооруженных сил Украины, Олег Иваница.

    Иваница в интервью украинским СМИ заявил, что не видит необходимости захватывать Крым и Донбасс. По его словам, если регионы присоединить к Украине силой, то местные жители будут считать их захватчиками, что станет «ярмом» для украинцев и их детей, передает Ura.ru слова украинского актера.

    Кроме того, он считает, что содержать эти территории было бы нелегко. В бюджете Украины, считает Иваница, образовалась бы «яма», поскольку в стране и без того тяжелая ситуация в экономике.

    Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва», несмотря на ожидания, что украинским военным за несколько месяцев якобы удастся «добраться до Крыма».

    Военные эксперты Вадим Козюлин и Алексей Леонков заявили газете ВЗГЛЯД, что, планируя дойти до Крыма за четыре месяца, ВСУ и британские спецслужбы явно не учли степень подготовленности Российской армии.

    16 ноября 2023, 19:12
    Попавший в плен солдат ВСУ рассказал о потерях на левом берегу Днепра
    Попавший в плен солдат ВСУ рассказал о потерях на левом берегу Днепра
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Минимум 100 украинских военных погибли при высадке десанта на левый берег Днепра, сообщил попавший в плен командир отделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Сидоренко.

    По его словам, в лесу, который должны были штурмовать солдаты ВСУ, остались сотни трупов, которые лежат в окопах и на дорогах. «Потому что.... Ну, там такое… Все перемолотое. КАБами и артиллерией», – передает РИА «Новости».

    Командир рассказал, что его группа была фактически уничтожена при высадке. Перед ВСУ поставили задачу выгрузиться и держать левый фланг, но сразу после высадки войска начали «накрывать артой и минометкой». Несколько человек утонули.

    По словам морпеха, утром для выживших изменили задачу, но было нанесено огневое поражение.

    Ранее сообщалось, что на Донецком направлении за сутки ВСУ потеряли до 220 военных.

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    16 ноября 2023, 11:50
    Эксперт объяснила, чем националистка Фарион прогневала патриотов Украины

    Политолог Шеслер: Фарион наказали за оскорбление русскоязычных солдат ВСУ

    Эксперт объяснила, чем националистка Фарион прогневала патриотов Украины
    @ кадр из видео

    Резкие высказывания экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион оскорбляют людей и, по мнению украинской власти, вносят раскол в украинское общество, заявила газете ВЗГЛЯД политолог, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер, рассуждая о причине увольнения Фарион из Львовского политеха.

    Украинские СМИ сообщают, что экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион уволили с должности профессора кафедры украинского языка Национального университета «Львовская политехника» по статье «Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы».

    «Ирина Фарион вообще фигура очень известная во всех сферах и в России, и на Украине. Причем прославилась она своей настолько оголтелой русофобией, что это вызывает отторжение даже у самых отъявленных украинских националистов», – говорит Шеслер.

    Тем более, продолжает политолог, недавно Фарион оскорбила солдат ВСУ тем, что они используют «свой русский язык», подняв таким образом волну негодования уже среди украинских патриотов. Собеседница подчеркивает, что в условиях военной ситуации, в которой живет Украина, такие высказывания «явно не усиливают позиции страны».

    «Резкая позиция Фарион вызывает раскол внутри украинского общества, потому что мы хорошо знаем, что среди солдат ВСУ очень много и выходцев из Днепропетровска, из Запорожской области, из Одесской, из Николаевской, а в Николаеве, например, значительное количество военных частей. И там подавляющее большинство служат русскоязычные. Естественно, эти высказывания Фарион действительно оскорбляют людей и, по мнению украинской власти, вносят раскол в украинское общество», – заключила Шеслер.

    Напомним, в начале ноября Фарион заявила, что члены нацбата «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), которые не знают украинский язык, не должны называть себя украинцами. Позже СБУ возбудила против нее уголовное дело по четырем статьям, в том числе из-за ее высказывания о русскоязычных солдатах и офицерах ВСУ.

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    17 ноября 2023, 05:25
    WSJ предложила «прекратить сказочные размышления о поражении России»

    Wall Street Journal в связи с ситуацией вокруг Украины призвала «прекратить сказочные размышления о поражении России»

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация вокруг украинского кризиса говорит о том, что «настало время прекратить сказочные размышления о поражении России», пишет Wall Street Journal.

    По мнению WSJ, Россия выстояла под давлением Запада, нарастила военное производство, обгоняя по объемам производства вооружений западные концерны, передает RT со ссылкой на ИноТВ.

    Контрнаступление вооруженных сил Украины не дало результатов, которые могли бы укрепить переговорные позиции Киева. В связи с эскалацией палестино-израильского конфликта поддержка Украины на Западе стала слабее, пишет издание.

    Кроме того, как указывает WSJ, президент России Владимир Путин достиг успеха во внешней политике, экономика России пользуется поддержкой Китая и Индии, соседние государства помогают России осуществлять параллельный импорт.

    WSJ считает, что все это создает беспрецедентный вызов для западных лидеров, на который они пока что так и не нашли ответа.

    Напомним, агентство Bloomberg сообщало, что Украина не нашла союзников для своей «мирной формулы» на Глобальном Юге на саммите на Мальте. Более того, в статье указано, что некоторые участники саммита потребовали приглашения России на переговоры о мире на Украине.

    Коментарии (3)
    16 ноября 2023, 19:20
    Зеленский заявил о создании украинского флота морских дронов
    Зеленский заявил о создании украинского флота морских дронов
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев создал флот морских дронов, он уже действует в акватории Черного моря, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к участникам заседания Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.

    Он заявил, что «впервые в мире именно на Черном море» начал действовать украинский флот морских дронов, передает ТАСС.

    В конце августа в ВМС Украины появилась новая бригада морских беспилотников.

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    17 ноября 2023, 02:56
    Зеленский пожаловался на нехватку 155-мм снарядов у ВСУ из-за ситуации в Газе

    Зеленский пожаловался на нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм у ВСУ из-за ситуации вокруг сектора Газа

    Зеленский пожаловался на нехватку 155-мм снарядов у ВСУ из-за ситуации в Газе
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за эскалации палестино-израильского конфликта вооруженные силы Украины испытывают нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский сказал, что «есть проблемы с артиллерийскими снарядами». «На Ближнем Востоке что вы думаете они начали покупать в первую очередь?» – сказал он. Зеленский пояснил, что на Ближнем Востоке покупают снаряды «калибра 155 мм», в результате украинские «запасы уменьшились», передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Зеленский сказал, что склады опустели по всему миру, а поставок, которые Украина получает от стран Запада, не хватает для ВСУ. При этом Зеленский приветствовал меры США по увеличению производства указанных боеприпасов.

    Напомним, руководитель дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не успеет выполнить в срок свой план по отправке на Украину до конца года 1 млн снарядов и ракет.

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    16 ноября 2023, 12:46
    Американист объяснил решение Сената США согласовать бюджет без помощи Украине

    Политолог Межуев: Сенат США принял бюджет без помощи Украине и Израилю, чтобы не допустить шатдауна

    Американист объяснил решение Сената США согласовать бюджет без помощи Украине
    @ Evan Golub/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Угроза шатдауна вынуждает Конгресс США и Белый дом идти на компромиссы в вопросах бюджета. Сенат предсказуемо принял законопроект без помощи Израилю и Украине, но большой неожиданностью становится вероятность подписания документа президентом Байденом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Борис Межуев. Ранее Сенат США принял план финансирования работы правительства без помощи Украине и Израилю.

    «Принятие закона без учета помощи Украине было довольно прогнозируемым. Но что действительно неожиданно, так это то, что Байден, скорее всего, также подпишет документ и не станет накладывать вето», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Это говорит о том, что республиканцам и демократам удалось друг с другом договориться. Угроза шатдауна вынуждает стороны идти на уступки. Потому что если бюджет не будет принят, то практически все государственные служащие окажутся без зарплаты, а этого не хочет никто», – отмечает собеседник.

    «Удивительно и то, что в итоговом документе ни в каком виде не был упомянут Израиль. Естественно, Палата представителей с радостью примет отдельный законопроект помощи Тель-Авиву. Однако исполнительная власть может воспротивиться данному предложению. Тот же Байден говорил, что наложит вето на такую инициативу. Видимо, по этому поводу еще предстоят переговоры», – резюмировал Межуев.

    Ранее Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей принял план продолжения финансирования работы правительства без выделения средств на помощь Израилю и Украине. Законопроект поддержали 87 законодателей, 11 выступили против.

    Напомним, Палата представителей Конгресса США одобрила план финансирования работы федерального правительства страны, который не включает помощь Израилю и Украине. За проголосовали 336 парламентариев (209 членов Демократической партии, 127 – Республиканской). Против выступили 95 законодателей, в основном консервативные республиканцы.

    Принятая инициатива предусматривает продолжение финансирования работы правительственных ведомств и программ, в ведении которых находятся вопросы сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, вплоть до 19 января 2024 года. Остальные отрасли будут профинансированы до 2 февраля 2024 года. При этом выделение помощи Израилю и финансирование Украины проектом закона не предполагается.

    Теперь план финансирования будет отправлен на подпись президенту США Джо Байдену. CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщает о готовности американского лидера одобрить законопроект, если тот будет принят Сенатом, а также «сохранит текущий уровень финансирования и не будет иметь вредных политических факторов».

    Напомним, ранее стало известно, что Джо Байден наложит вето на отдельный проект Конгресса о выделении помощи Тель-Авиву. В Белом доме отметили, что запросы на поддержку Украины и Израиля разделять нельзя, а намерение республиканцев разделить запрос является политизацией ситуации. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о спорах, которые вызывает внутри американской элиты помощь Украине и Израилю.

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    16 ноября 2023, 14:39
    Авиация ВКС России сбила в ДНР украинский самолет МиГ-29

    Минобороны: Авиация ВКС России сбила в ДНР украинский самолет МиГ-29

    Tекст: Вера Басилая

    Истребительной авиацией ВКС России в районе Красноармейска ДНР сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВКС России сбили  украинский самолет МиГ-29, ПВО перехватила два реактивных снаряда HIMARS, а также управляемую авиационную бомбу JDAM.

    Кроме того, уничтожены 26 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 536 самолетов, 254 вертолета, 8960 беспилотников, 441 ЗРК, 13 426 танков и других боевых бронированных машин, 1184 боевые машины РСЗО, 7121 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 15 312 единиц спецтехники.

    Накануне российские средства ПВО уничтожили возле Павлограда украинский самолет МиГ-29.

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    17 ноября 2023, 04:30
    Вице-премьер Оверчук заявил о «фоновом» упоминании Украины на саммите АТЭС

    Вице-премьер Оверчук назвал «эмоциональные выступления» на тему Украины на саммите АТЭС «фоновыми»

    Вице-премьер Оверчук заявил о «фоновом» упоминании Украины на саммите АТЭС
    @ Mike Lawrence/ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите АТЭС в Сан-Франциско некоторые лидеры упоминали Украину в своих выступлениях, но «это прозвучало фоново в основном», сообщил возглавляющий делегацию России вице-премьер Алексей Оверчук.

    Оверчук рассказал, что в «отдельных эмоциональных выступлениях» звучали призывы «закончить все войны» прежде, чем «заниматься вопросами климата», но «в целом вопросы на обсуждении касались климатической повестки», передает ТАСС.

    Вице-премьер сообщил, что российская делегация «на ногах» поговорила с рядом иностранных лидеров, беседы прошли в «нормальном, абсолютно, <...> позитивном и экономическом» ключе. Он сообщил, что Россия и ряд других стран подчеркнули важность сохранения всеобщего доступа к технологиям для энергоперехода. Россия указала, что «ни одна из стран региона не должна исключаться из цепочек поставок и цепочек создания добавленной стоимости, международных цепочек».

    Как сообщил Оверчук, российская делегация рассказала о прогрессе экономики России, которая растет и диверсифицируется «за счет перерабатывающих отраслей, за счет промышленности, а не за счет добывающих отраслей». Москва подтвердила обязательства прийти к углеродной нейтральности к 2060 году.

    Сообщается, что двусторонние контакты с представителями США не планируются. Работа над итоговым заявлением саммита продолжается.

    Напомним, саммит АТЭС в Сан-Франциско начался 15 ноября, завершится 17-го. Российскую делегацию возглавил Оверчук. Все члены делегации России, как сообщил Оверчук, получили визы для участия в саммите.

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    16 ноября 2023, 12:17
    Новый глава МИД Британии приехал в Киев и пообещал Зеленскому поддержку

    Новый глава МИД Британии спустя два дня после назначения приехал в Киев пообещал Зеленскому поддержку

    Новый глава МИД Британии приехал в Киев и пообещал Зеленскому поддержку
    @ Ron Sachs/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Великобритания продолжит оказывать Украине поддержку столько, сколько будет необходимо, заявил новый глава МИД королевства Дэвид Кэмерон на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

    По словам дипломата, своим присутствием в Киеве он говорит о том, что Лондон продолжит оказывать Украине моральную, дипломатическую, экономическую и военную поддержку, передает ТАСС.

    «Не только в этом году, но и в следующем году. И так долго, как будет нужно», – сказал Кэмерон.

    Напомним, пост министра иностранных дел Британии занял экс-премьер Дэвид Кэмерон. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что значит его назначение на этот пост.

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    16 ноября 2023, 14:35
    Российские силы на Донецком направлении за сутки отразили 14 атак ВСУ
    Российские силы на Донецком направлении за сутки отразили 14 атак ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы на Донецком направлении при поддержке авиации и артиллерии отразили 14 атак, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ около Клещеевки, Артемово, Георгиевки и Новомихайловки (ДНР), сообщили в Минобороны.

    На этом направлении за последние сутки украинские националисты, по информации в Telegram-канале российского военного ведомства, потеряли до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три автомобиля.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ М109 Paladin американского производства, две польские САУ Krab три артсистемы М777 (производство США), а также противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

    Группировка «Восток» на Южно-Донецком направлении нанесла огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны под Константиновкой и Угледаром (ДНР). Потери противника составили до 70 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа.

    Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ Krab и гаубица FH70 британского производства.

    На Купянском направлении отражены три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й мехбригад ВСУ в районах н. п. Синьковка и Загоруйковка (Харьковская область). Потери противника составили до 110 военнослужащих, танк, две БМП, а также артиллерийская система М777 (американское производство).

    На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения «Азов» в районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР). Также нанесен удар по живой силе и технике ВСУ у Торского (ДНР) и Серебрянского лесничества.

    Потери ВСУ составили до 175 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также две американские артиллерийские системы М777.

    На Запорожском направлении нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 116-й и 118-й мехбригад ВСУ в районах н. п. Работино, Успеновка и Малая Токмачка Запорожской области. Потери противника на этом направлении составили до 100 военнослужащих, два танка, две бронемашины, а также орудие «Гиацинт-Б».

    На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 70 военнослужащих. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица «Мста-Б».

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск поражен пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Димитрово Запорожской области, а также живая сила и военная техника противника в 132-х районах.

    В Минобороны ранее заявили, что спецоперация будет продолжаться до полного достижения целей.

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    17 ноября 2023, 04:59
    Спецпредставитель США намекнула Киеву о прекращении финансовой поддержки

    Спецпредставитель США Притцкер в ходе визита в Киев намекнула украинским властям о прекращении финансовой поддержки

    Tекст: Антон Антонов

    На встречах в Киеве в октябре спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер «пыталась подводить» украинские власти к мысли, что «американской помощи нет», заявили источники.

    Как сообщили источники украинских СМИ, Притцкер спрашивала, что «надо за следующий год сделать», чтобы украинская «экономика выстояла даже в такой ситуации». По словам источника, «это так всех нормально напрягло», передает ТАСС.

    В украинских СМИ такие вопросы Притцкер связали с выборами президента США в ноябре 2024 года, а также с попытками спецпредставителя «показать успех» своей работы, чтобы сохранить свой пост в случае победы Джо Байдена.

    Напомним, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отказалась прогнозировать, на сколько хватит средств, оставшихся для поддержки Киева. Тем временем в Конгрессе США приняли план финансирования работы правительства без помощи Украине и Израилю.

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    17 ноября 2023, 08:37
    Парализованный солдат ВСУ объяснил, почему Киев не обменивает раненых

    Пленный военный ВСУ: Украина не хочет обменивать своих раненых бойцов

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим не стремится обменивать раненых украинских бойцов, не желая оказывать помощь тяжело пострадавшим, заявил пленный Валерий Вовко.

    Вовко, мобилизованный в ряды ВСУ в прошлом году из города Хмельницкий на западе Украины, рассказал ТАСС, что у него парализована нижняя часть тела. По этой причине, по его словам, он не попадает в списки на обмен.

    «Уже четыре месяца нас не хотят забирать. Говорили, так как мы трехсотые, не хотят нами заниматься. Особенно такими, как я», – сказал Вовко, служивший механиком-водителем в 95-й десантно-штурмовой бригаде.

    Несколько месяцев назад он получил ранение в спину под Кременной. Российские войска забрали его, оказали помощь.

    Ранее попавший в плен командир отделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Сидоренко рассказал, что минимум 100 украинских военных погибли при высадке десанта на левый берег Днепра.

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    16 ноября 2023, 17:04
    В Петербурге художницу Скочиленко приговорили к семи годам колонии

    Суд в Петербурге приговорил художницу Скочиленко к семи годам колонии за фейки об армии

    Tекст: Кристина Цыцура

    Художницу Александру Скочиленко отправили в исправительную колонию общего режима на семь лет за распространение фейков о спецоперации на Украине, сообщили в объединенной пресс-службе Петербурга.

    Также ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на три года, передает ТАСС. Скочиленко признали виновной в распространении заведомо ложной информации о ВС России.

    Ее задержали и поместили под стражу в апреле 2022 года. По данным следствия, 31 марта она в одном из магазинов Петербурга заменила несколько товарных ценников на бумажные листки с текстом о боевых действиях на Украине.

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    17 ноября 2023, 00:28
    США развернули новые комплексы Patriot на Ближнем Востоке

    Представитель Пентагона Сингх сообщила о развернутых на Ближнем Востоке дополнительных комплексах Patriot

    США развернули новые комплексы Patriot на Ближнем Востоке
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На Ближнем Востоке развернуты дополнительные ЗРК Patriot, они «находятся в полной готовности», сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх также сообщила, что батарея THAAD «находится в пути», передает ТАСС.

    В конце октября сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин велел развернуть на Ближнем Востоке батарею систем ПРО THAAD и дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot.

    Кроме того, Сингх на брифинге отказалась прогнозировать, на сколько хватит средств, оставшихся для поддержки Киева, так как раскрытие данной информации «не принесет пользы украинцам». По ее словам, вооруженные силы Украины «ведут контрнаступление» и им требуется «постоянная поддержка».

    «Президент ясно дал понять, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Это означает, что Конгресс примет наш дополнительный запрос», – сказала она.

    Тем временем в Конгрессе США приняли план финансирования работы правительства без помощи Украине и Израилю. Политолог Борис Межуев отметил, что угроза шатдауна вынуждает Конгресс США и Белый дом идти на компромиссы в вопросах бюджета.

    Коментарии (3)
    16 ноября 2023, 14:24
    Зеленскому посоветовали признать реальное положение дел

    The Spectator: Зеленскому надо признать реальное положение дел

    Tекст: Кристина Цыцура

    В условиях снижения поддержки со стороны Запада президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно признать происходящее, пишет The Spectator.

    В статье указано, что президент стал жертвой ажиотажа вокруг контрнаступления, когда все ожидали прорыва, передает РИА «Новости».

    На фоне происходящего между Зеленским и его командой возник раскол, сопровождающийся жалобами от солдат ВСУ.

    Все это привело к тому, что ожидания Запада сменились разочарованием, а это опасно для Зеленского, говорится в публикации.

    Ранее глава Украины в ходе интервью заявил, что конфликт с Россией нельзя «замораживать», его необходимо решить.

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    Сразу десять стран Евросоюза покажут отрицательный экономический спад по итогам года. Такой прогноз делает Еврокомиссия. В числе наиболее пострадавших – экономика Германии, которая теряет статус лидера ЕС, и экономики прибалтийских стран. Почему европейские страны улетели в рецессию и о какой причине умалчивает Еврокомиссия? Подробности

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    США и Китай сохранили курс на эскалацию

    В Сан-Франциско состоялись переговоры лидеров США и КНР. Западный мир ждал разрядки в отношениях двух стран, однако сторонам так и не удалось договориться по ключевым вопросам. Кроме того, Байден вновь подтвердил, что считает Си Цзиньпина диктатором. Как теперь будут развиваться отношения Вашингтона и Пекина и как результаты этих переговоров повлияют на Россию? Подробности

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    Орден «огня и дыма» помогает русским побеждать

    Ровно 80 лет назад произошло первое награждение одной из наиболее легендарных советских наград – орденом Славы. Эта награда считается главным солдатским орденом советского времени, но у нее есть и предшественник, и наследник, имеющий прямое отношение к награждениям, которые происходят сегодня в рамках спецоперации. Подробности

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    Украинские русофобы уничтожают друг друга

    Одна из наиболее активных русофобок на Украине, бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион наказана за свои слова о русском языке. Фарион уволена «по статье» с должности профессора кафедры украинского языка Национального университета «Львовская политехника». Это поистине знаковое событие, но вовсе не потому, что киевский режим решил вдруг защищать русский язык. Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Байден опять все испортил

      В рамках саммита АТЭС прошла встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Американцы возлагали на диалог большие надежды. Прежде всего им срочно нужна помощь китайцев для борьбы с фентанилом. Но Байден опять все испортил.

    • У Трампа послали Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

    • Иногда враги возвращаются

      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

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