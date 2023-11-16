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Бастрыкин провел совещание в Геническе по расследованию преступлений ВСУ
Бастрыкин провел совещание в Геническе по расследованию преступлений, совершенных украинскими ВФУ
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин провел в городе Геническе Херсонской области оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных вооруженными формированиями Украины (ВФУ) в отношении мирного населения и российских военнослужащих, сообщила пресс-служба СК.
Бастрыкин заслушал доклады о результатах расследования уголовных дел о преступлениях киевского режима, говорится в сообщении на сайте СК. Так, в настоящее время для утверждения обвинительного заключения передано уголовное дело в отношении командира 1-го батальона 36-й бригады морской пехоты ВСУ Бовы, который с февраля по апрель 2022 года в районе Мариупольского металлургического комбината имени Ильича отдавал приказы подчиненным на совершение убийств гражданских лиц. В результате исполнения его преступных приказов были расстреляны восемь мирных жителей.
На текущий момент более 180 уголовных дел передано в суд с утвержденными обвинительными заключениями. Порядка 140 уголовных дел уже рассмотрено по существу с вынесением обвинительных приговоров в отношении украинских военнослужащих, осужденных за совершение убийств мирных жителей и жестокое обращение с гражданским населением. Виновным назначены наказания в виде длительного лишения свободы, вплоть до пожизненного срока.
Следственным комитетом во взаимодействии с Министерством обороны и другими оперативными службами продолжается расследование уголовного дела по фактам вербовки и участия наемников в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований. В настоящее время уголовное преследование осуществляется в отношении 523 иностранцев из 44 государств.
В качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество) заочно привлекаются граждане Бельгии, Великобритании, Грузии, Израиля, Латвии, США, Франции, Финляндии, Нидерландов, Дании, Италии, Литвы и других стран. В международный розыск объявлены 39 человек, 16 обвиняемым заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Глава ведомства потребовал наступательно работать в данной сфере, подчеркнув значимость направления таких уголовных дел в суд и вынесения приговоров.