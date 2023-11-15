Российский лидер Путин заявил о важности борьбы с попытками расколоть российское общество

Tекст: Александра Юдина

На сайте Кремля процитированы слова президента о том, что в данный момент компетентная, ответственная и слаженная работа сотрудников Роскомнадзора особенно востребована, особенно в условиях сложной ситуации в мире.

«Необходимо не только оперативно отвечать на возникающие риски, но и действовать на опережение. Внедрять перспективные подходы, способствующие широкому применению передовых электронных технологий в области госуправления, здравоохранения, образования», – отметил он, заметив, что под особым контролем должны находиться задачи противодействия экстремистской идеологии.

Путин добавил, что во внимании Роскомнадзора стоят главные вопросы обеспечения информсуверенитета России.

«Вы внесли весомый вклад в совершенствование профильного законодательства, в качественное развитие отечественной цифровой индустрии», – указано в поздравлении.

Ранее США предрекли исчезновение в случае войны с Россией и Китаем.