В эпоху Смуты Литва вырвала из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже царь Алексей Михайлович и отбил всё потерянное, да еще и обрел Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.3 комментария
Путин заявил о важности борьбы с попытками расколоть российское общество
Российский лидер Путин заявил о важности борьбы с попытками расколоть российское общество
Российский лидер Владимир Путин поздравил Роскомнадзор с 30-летием основания и подчеркнул важность борьбы с попытками расколоть российское общество и разжечь межнациональную и межконфессиональную рознь.
На сайте Кремля процитированы слова президента о том, что в данный момент компетентная, ответственная и слаженная работа сотрудников Роскомнадзора особенно востребована, особенно в условиях сложной ситуации в мире.
«Необходимо не только оперативно отвечать на возникающие риски, но и действовать на опережение. Внедрять перспективные подходы, способствующие широкому применению передовых электронных технологий в области госуправления, здравоохранения, образования», – отметил он, заметив, что под особым контролем должны находиться задачи противодействия экстремистской идеологии.
Путин добавил, что во внимании Роскомнадзора стоят главные вопросы обеспечения информсуверенитета России.
«Вы внесли весомый вклад в совершенствование профильного законодательства, в качественное развитие отечественной цифровой индустрии», – указано в поздравлении.
Ранее США предрекли исчезновение в случае войны с Россией и Китаем.