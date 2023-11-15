В эпоху Смуты Литва вырвала из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже царь Алексей Михайлович и отбил всё потерянное, да еще и обрел Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.3 комментария
Американский сенатор предложил главе профсоюза подраться в Конгрессе
Сенатор США Маллин предложил главе профсоюза О'Брайену подраться на слушаниях в Конгрессе
Слушания в Конгрессе США во вторник едва не переросли в драку после того, как сенатор-республиканец Маркуэйн Маллин (штат Оклахома) предложил главе американского и канадского профсоюза работников профсоюза Шону О'Брайену «поднять задницу» и сойдись в рукопашной схватке.
По информации Assosiated Press (AP), Маллин обвинил оппонента в оскорбительных твитах в свой адрес и предложил ему «закончить это здесь».
«Если ты хочешь помолчать, мы можем быть двумя взрослыми людьми, которые согласились. Или мы можем закончить это здесь», – заявил парламентарий.
После того как О’Брайен ответил на вызов согласием, Маллин поднялся со своего места и «стал снимать кольцо», пишет AP. Словесная перепалка между давними оппонентами продолжалась в течение шести минут, но прекратилась после того, как сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, председательствовавший на слушаниях, потребовал снизить градус дискуссии.
Ранее в этот день сообщалось, что в суд Мичигана разрешил Трампу участвовать в выборах президента США.