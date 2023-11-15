Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.0 комментариев
Суд Мичигана разрешил Трампу участвовать в выборах президента США
AP: Суд в Мичигане постановил, что Трамп может участвовать в выборах на пост президента США
Суд в штате Мичиган постановил, что 45-й президент США Дональд Трамп, несмотря на свою роль в штурме Капитолия в 2021 году, может принимать участие в выборах на пост главы государства.
Бывший хозяин Белого дома, по данным Associated Press, останется в первичных избирательных бюллетенях штата. При этом судья отверг аргумент, что роль Трампа в штурме Капитолия якобы должна стать поводом для ограничения его права на переизбрание, передает ТАСС.
Похожие слушания ранее начались в Колорадо и Миннесоте. При этом Верховный суд США отказался рассматривать требование запретить Трампу участвовать в президентских выборах.
Трамп не раз подчеркивал, что считает дело в отношении себя и своей компании вмешательством в выборы со стороны его конкурента и действующего президента Джо Байдена.