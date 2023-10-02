Верховный суд США позволил Трампу баллотироваться в президенты

Tекст: Ольга Иванова

В опубликованном списке постановлений суда говорится, что ходатайство об истребовании дела отклонено, передает РИА «Новости».

Ранее иск против Трампа в нескольких штатах подал республиканец Джон Кастро, он настаивал, что бывшего президента нельзя допускать к работе на выборных должностях из-за поправки к Конституции, запрещающей замещать позиции «бунтовщикам и мятежникам».

Ранее Минюст США прислал извещение, в котором указывается, что Дональд Трамп является подозреваемым по делу о штурме Капитолия, его ждут арест и предъявление обвинений по данному делу.

Напомним, СМИ сообщили, что две правозащитные группы призвали запретить экс-президенту США Дональду Трампу выдвигать кандидатуру на пост президента за якобы подстрекательство к мятежу и захвату Капитолия 6 января 2021 года.