Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.0 комментариев
Google оштрафовали за повторный отказ локализовать данные россиян
Google оштрафовали на 15 млн руб. за повторный отказ локализовать данные россиян
Мировой судья в Москве назначил административный штраф в размере 15 млн рублей компании Google за повторное невыполнение требования о локализации данных граждан России.
Об этом говорится в постановлении исполняющей обязанности мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы Александры Михалевой.
Компания признана виновной в повторном невыполнении обязательства о локализации персональных данных граждан РФ в базах данных, находящихся на территории России (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ). Представитель компании в заседании не участвовал, передает «Интерфакс».
Это уже третий штраф, который суд вынес Google по этой статье. В августе 2021 года компания была оштрафована на 3 млн руб., а в июне 2022 года – на 15 млн руб. за то же самое правонарушение. Однако Google продолжила игнорировать требования Роскомнадзора, который потребовал от иностранных сервисов локализовать базы данных российских пользователей до 1 июля 2021 года, сообщала «Газета.ru».