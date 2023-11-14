Молодежный туристический форум «Больше, чем путешествие» начал работу на ВДНХ

Церемония открытия прошла в формате арт-перформанса: участники познакомились с концепцией полезных поездок по программе «Больше, чем путешествие» и с 8 тематическими направлениями работы форума: «Наставники регионов», «Исследователи путешествий», «Хранители троп», «Проводники смыслов», «Создатели маршрутов», «Открыватели возможностей», «Больше, чем работа и «Студтуризм», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Форум «Больше, чем путешествие» объединит тех, кому не безразлично развитие сферы туризма в стране. Это первое масштабное мероприятие в отрасли не только для тех, кто отправляется в путешествия по России, но и для тех, кто эти путешествия создает. На форуме мы познакомимся с лучшими практиками регионов, яркими, талантливыми людьми, обменяемся опытом, поговорим о том, что такое полезный молодежный туризм и почему это направление становится с каждым днем все популярнее. Деятельный туризм позволяет не только приобретать новые знания, но и дает возможность увидеть родную страну под другим углом: лучше узнать ее культуру, проникнуться традициями и познакомиться с жителями, быт которых от региона к региону заметно различается. Программа форума проработана так, чтобы ее мероприятия были интересны каждой целевой аудитории», – отметил советник Росмолодежи Олег Макаров.

Отдельно он выразил благодарность партнерам форума и экскурсоводам программы «Больше, чем путешествие» – «проводникам смыслов» на выставке-форуме «Россия». До 12 апреля свыше 2 тыс. специалистов из всех 89 регионов страны будут знакомить гостей ВДНХ с достижениями регионов в разных сферах – энергетике, цифровизации, культуре, экологии.

В течение трех дней будут проходить активности деловой, образовательной, полезной и культурной программы: проектные и стратегические сессии, круглые столы и мастер-классы, творческие вечера, партнерские кинопоказы документального кино и викторины на тему путешествий, тематические экскурсии по флагманским маршрутам от экскурсоводов конкурса «Проводники смыслов», а еще запущены всероссийские конкурсы на тему путешествий.

Участники форума обсудят, что привлекает молодежь в поездках по стране, разработают решения для продвижения образовательного и полезного туризма, позитивного образа регионов, предприятий, образовательных учреждений среди молодых людей, спроектируют план проведения выездных школьных уроков на площадке Международной выставки-форума «Россия». Мероприятия форума охватят все тематические направления программы «Больше, чем путешествие»: «Промышленность и технологии», «Культура и искусство», «История и патриотизм», «Спорт и активный туризм», «Наука и инновации», «Бизнес и предпринимательство», «Устойчивое развитие и экология».