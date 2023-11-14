Депутат Луговой рассказал о распространении фейков и отработке нарративов Британии на примере Bellingcat

На примере Bellingcat (признан иноагентом в России) показано, как подрядчики консорциума во главе с ZINC Network проводят тайные операции по распространению недостоверных, порочащих Россию сведений, которые должны были привести к смене режима, высших лиц государства, подмене идеологии и нравственных ориентиров.

К задаче по «ослаблению влияния российского государства на его ближайших соседей» и «противодействию дезинформации» были привлечены международные агентства в сфере стратегических коммуникаций, имеющие опыт работы в проблемных регионах, сопротивляющихся иностранному вмешательству и сохраняющих суверенитет, и в «горячих точках»: Institute for Statecraft (признана нежелательной в РФ), Aktis Strategy, DFR Lab, Media Diversity Institute, Toro Risk Solutions и Ecorys.

В структуре единого сетевого хаба с центром в Лондоне они должны были объединить НПО, СМИ, гражданских активистов, научных сотрудников, законодателей для противостояния «российской угрозе». Привлекая их грантами, доступом к легальным источникам финансирования, обеспечением кибербезопасности и юридической поддержкой, создавались региональные и специализированные кластеры.

Bellingcat было создано для исполнения функции агентства в области цифровой криминалистики. Якобы независимые журналистские расследования в формате OSINT – разведки из открытых источников – должны были предъявлять миру «правильные» версии событий. Так, через несколько дней после своего создания Bellingcat обвинил Россию в преднамеренном убийстве почти 300 человек, погибших при крушении малайзийского «боинга» над Донбассом.

По отработанным схемам осуществлялся разгон информации с постановочными отравлениями Скрипалей, Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов), Владимира Кара-Мурзы (иноагент), химическими атаками в сирийской Думе и другими событиями, срежиссированными для ослабления влияния и авторитета России в мировой политике. По аналогичным методичкам Форин-офиса действуют другие подрядчики британских спецслужб: Thomson Reuters Foundation, BBC Media Action, «Медуза*» (иноагент), «Медиазона» (иноагент), Центр «Досье», Nexta и прочие иноагентские медиа.

Недавний пример действия партнерского сообщества – акция в Дагестане: якобы спонтанный взрыв гражданского недовольства, вызванного событиями в секторе Газа. По сетке коммуникаций произошли вброс через Тelegram-канал «Утро Дагестана», призыв и активация «боевых единиц» из числа подготовленных активистов. Куратор – бежавший из России иноагент Илья Пономарев**, партнер – украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО). Также получены достоверные сведения о долгосрочной подготовке с 2020 года молодых мусульман через интернет и сообщества в соцсетях для подобных провокационных акций.

«Bellingcat – один из исполнителей разгона фейков в единой экосистеме антироссийского синдиката ZINC Network, действующего по заказу Соединенного Королевства, – отметил автор фильма Андрей Луговой. – Подобные бюро принято считать «сливными» механизмами спецслужб. Впрочем, репутацию Bellingcat уже не испортишь, ведь даже его «шефы» из Форин-офиса отмечают «недостоверность информации, распространяемой Bellingcat, и его готовность составлять отчеты для всех, кто готов заплатить».