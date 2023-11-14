  • Новость часаРоссия обвинила США в попытке ультимативно навязать СБ ООН решение по Газе
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    Трамп боится отравиться Украиной
    Назван размер выплаты, обещанной за убийство журналиста Соловьева
    ВСУ боятся отступления до Львова
    Поплавская: Пугачева прожила жизнь, но ничего о ней не поняла
    Стал известен дефицит бюджета США в октябре
    Украинские СМИ сообщили о возможной отставке трех командующих ВСУ
    Рогов предложил «вьетнамский» сценарий завершения украинского конфликта
    Посол Израиля рассказал о новом виде антисемитизма
    Названа стоимость билетов на новогодний балет «Щелкунчик» по «Пушкинской карте»
    Мнения
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев НАТО столкнулось с дефицитом фантазии

    В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Одиночество бронетехники в боях демонстрирует неготовность ЦАХАЛ к серьезной войне

    Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.

    20 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Со стариками надо разговаривать о самом главном

    Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.

    46 комментариев
    14 ноября 2023, 02:57

    Электронные зачетки и студенческие билеты собрались добавить на Госуслуги

    Минцифры опубликовало проект создания электронных зачеток и студенческих билетов на Госуслугах

    Tекст: Антон Антонов

    На портале государственных услуг хотят ввести новые возможности для студентов, там появятся электронные зачетки, студенческие билеты и другие документы, сообщают информационные агентства.

    Минцифры опубликовало соответствующий проект постановления кабмина на портале проектов нормативных актов. Эксперимент по добавлению документов хотят начать в ноябре 2023 года и завершить 31 декабря 2024 года. Появление электронных студенческих билетов не отменяет обычные, пользоваться можно обоими, например, предъявить электронный на экране телефона, передает ТАСС.

    Электронные документы можно будет использовать не только для прохода на территорию университета, но и для приобретения со скидкой билетов на поезда дальнего следования, электрички, для оформления проездного на городской транспорт, посещения концертов и музеев. Также у студентов появится возможность отслеживать успеваемость.

    Напомним, сервис, позволяющий проверить подлинность и действительность паспорта, появился на портале государственных услуг. Также Госуслуги упростили регистрацию биометрии. Кроме того, на Госуслугах теперь можно записаться к нотариусу.

    13 ноября 2023, 16:12
    Назван размер выплаты, обещанной за убийство журналиста Соловьева

    За убийство журналиста Соловьева фигуранту дела обещали 1 млн рублей

    Назван размер выплаты, обещанной за убийство журналиста Соловьева
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Уроженец Эстонии Максим Дружинин признал вину в подготовке убийства журналиста Владимира Соловьева, он заявил, что ему обещали 1 млн рублей, украинский паспорт и жилплощадь на Украине.

    Как говорится в материалах дела, до покушения мужчине обещали 400 тыс. рублей, а еще 600 тыс. рублей уже после совершения преступления, передает ТАСС.

    Фигурант планировал привести в действие взрывное устройство либо в личном автомобиле журналиста, либо использовать вслепую курьера при доставке еды. Чтобы отвлечь внимание, планировалось кидать коктейли Молотова в служебный автомобиль полиции.

    В рамках уголовного дела были задержаны шесть участников запрещенной в РФ неонацистской террористической организации National Socialism/White Power.

    Ранее в ФСБ заявили, что была сорвана операция по убийству телеведущего Владимира Соловьева.

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    13 ноября 2023, 06:55
    Полянский заявил о достаточном для успеха СВО «наборе рычагов» у России

    Полянский заявил о достаточном для успешного завершения спецоперации «наборе рычагов воздействия» на Украину

    Полянский заявил о достаточном для успеха СВО «наборе рычагов» у России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    У России есть достаточно рычагов воздействия и возможностей, чтобы успешно завершить специальную военную операцию на Украине и одержать победу, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Как отметил Полянский, СМИ на Западе сейчас «подхватили очевидные вещи», поняв, что контрнаступление вооруженных сил Украины, на которое «было возложено слишком много ожиданий», «мягко говоря, не продвигается», передает РИА «Новости».

    По его словам, «ситуация на местах абсолютно отличается от того, что ожидал Запад». Этого удалось добиться кропотливой работой российских военных. Хотя на Западе многие удивились украинскому провалу, в России знали, что для веры в победу ВСУ нет оснований, сказал он. Сейчас, по мнению Полянского, «все больше и больше людей на Западе приходят к такому же выводу».

    Он подчеркнул, что Россия «никогда не угрожала Украине как государству» и «украинцам как народу», это «очень, очень плохая пропагандистская выдумка Запада, что если Украина перестанет воевать, то никакой Украины не будет». Отношениям стран навредили события 2014 года, отметил Полянский. По его словам, «из всех драконовских мер», которые Зеленский продвигает на Украине, «совершенно ясно, какую демократию сейчас строит» Киев.

    Напомним, Полянский считает, что после завершения российской специальной военной операции на Украине мировая общественность многое узнает о том, что происходит на Украине, в Канаде и в других государствах, открыто прославляющих нацистских пособников.

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    13 ноября 2023, 04:29
    Al Mayadeen заявил о гибели военных США при ракетном обстреле в Сирии

    Al Mayadeen заявил о гибели американских военных в результате ракетного обстрела базы США в Сирии

    Al Mayadeen заявил о гибели военных США при ракетном обстреле в Сирии
    @ Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская база на нефтяном месторождении Конико к северо-востоку от сирийского Дейр-эз-Зора подверглась ракетному обстрелу, погибли военнослужащие США, заявили СМИ со ссылкой на источник.

    По данным Al Mayadeen, по базе выпустили 15 ракет, на территории базы произошли мощные взрывы. Указывается, что ракетный обстрел стал реакцией на американские удары по восточной Сирии. Утверждается, что «среди американских военных есть погибшие»

    Кроме того, расположенная в сирийской провинции Хасаке военная база Аш-Шаддади также подверглась нападению – ее атаковали три беспилотника, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что американские войска нанесли удары по объектам в восточной Сирии. На днях в Пентагоне сообщили, что в результате атак на силы США в Ираке и Сирии незначительные ранения получили 56 человек.

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    13 ноября 2023, 17:53
    США оценили общие потери ВСУ
    США оценили общие потери ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    По данным Вашингтона, ВСУ в ходе военного конфликта с Россией потеряли 190 тыс. убитыми и ранеными, сообщает издание The Economist со ссылкой на источники.

    Общее число потерь составляет 70 тыс. убитых и 120 тыс. раненых, передает «Известия».

    Поэтому рабочие места, которые ранее обычно занимали мужчины, сейчас все больше замещаются женщинами, пишет издание. По мнению авторов статьи, эта тенденция продолжится и после завершения российско-украинского конфликта. Больше рабочих мест для женщин появится в энергетическом, транспортном и оборонном секторах экономики Украины.

    Ранее в ряде городов Украины прошли митинги с требованием демобилизации.

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    13 ноября 2023, 14:28
    Бросавших в учительницу камни детей-мигрантов решили выдворить из России

    Tекст: Ольга Иванова

    Семью приезжих обяжут покинуть Россию из-за хулиганства детей, сообщила прокуратура Новосибирской области.

    В Telegram-канале прокуратуры сообщается, что поводом для проведения прокурорской проверки стала публикация в СМИ о том, что несовершеннолетние бросали камнями в учителя.

    По инициативе прокуратуры полиция провела проверку семьи мигрантов. Было установлено, что мать этих детей в 2023 году уже трижды привлекалась к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

    В прокуратуре сообщили, что семья в полном составе покинет страну.

    Ранее семью мигрантов захотели выдворить из России за нарушение миграционного законодательства, правоохранительные органы обратили внимание на эту семью после того, как их сын избил мальчика в школе Нижнего Новгорода.

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    13 ноября 2023, 17:44
    СМИ: ВСУ боятся отступления до Львова

    Daily Beast: ВСУ боятся отступления до Львова после ослабления внимания Запада

    СМИ: ВСУ боятся отступления до Львова
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины боятся, что из-за обострения палестино-израильского конфликта внимание Запада к Украине ослабнет, а украинским солдатам придется отступить, возможно, до Львова, сообщает издание Daily Beast.

    В ВСУ боятся, что ослабление внимания со стороны США позволит российским войскам добиться серьезных успехов, что обернется масштабным отступлением, сообщает «Газета.RU» со ссылкой на издание.

    Боец с позывным Спенсер рассказал, что без поддержки Запада ВСУ будут вынуждены отступать, возможно, конфликт дойдет до Львова. По данным издания, также есть опасения, что ВСУ будут вынуждены нормировать использование боеприпасов и продовольствия.

    Ранее американские СМИ писали, что Запад больше не желает поставлять Киеву современные танки.


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    13 ноября 2023, 19:20
    Рогов предложил «вьетнамский» сценарий завершения украинского конфликта

    В Запорожской области предложили «вьетнамский» сценарий завершения украинского конфликта

    Рогов предложил «вьетнамский» сценарий завершения украинского конфликта
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский конфликт должен быть завершен по «вьетнамскому» сценарию, который подразумевает под собой полное освобождение страны от интервенции западных стран, считает глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Он подчеркнул, что необходима не заморозка конфликта по «корейскому» сценарию, а окончательное решение, передает РИА «Новости».

    Поэтому, считает Рогов, нужен «вьетнамский» сценарий, предусматривающий полное освобождение Украины от интервенции западных стран, и прежде всего американцев.

    Вместе с тем депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал ловушкой урегулирование ситуации на Украине по «корейскому» сценарию.

    В воскресенье бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис сообщил, что Украине стоит смириться с возможной потерей территорий по «корейскому сценарию».


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    13 ноября 2023, 08:25
    Франция решила прекратить передачу ВСУ оружия из арсеналов
    Франция решила прекратить передачу ВСУ оружия из арсеналов
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Ольга Никитина

    В Париже намерены прекратить передачу ВСУ вооружений из собственных арсеналов, чтобы побудить Украину к приобретению новых гаубиц у французских предприятий за счет специально выделенных средств, сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

    Лекорню в эфире телеканала LCI сообщил, что в настоящее время между Францией и Украиной ведутся соответствующие переговоры, передает Ura.ru.

    По словам министра, помощь, оказанная Украине Францией, достигает 3 млрд евро. В фонд поддержки Украины Париж выделил 200 млн евро, которые киевский режим сможет потратить на приобретение оружия только у французских предприятий, добавил он.

    Лекорню ранее говорил, что Украине может потребоваться задействовать в два-три раза больше сил, чем у России, чтобы «прорвать российскую линию обороны и удержать занятые позиции».

    В Кремле заявляли, что Запад использует украинских граждан в качестве дешевых солдат, при этом не скрывает намерений «воевать до последнего украинца».

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    13 ноября 2023, 06:30
    В НАТО поддержали готовность Зеленского «пожертвовать молодыми людьми»

    Замгенсека НАТО Джоанэ назвал правильным решение Зеленского «вернуть территории», пожертвовав молодыми людьми

    Tекст: Антон Антонов

    Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что решение президента Украины Владимира Зеленского «вернуть свои территории» ведет к необходимости «пожертвовать большим количеством молодых людей». Однако Джоанэ назвал такое желание «правильным».

    Джоанэ заявил, что Зеленский оказался «перед трудным выбором». По его словам, если Зеленский «хочет вернуть свои территории, что правильно, то он должен пожертвовать большим количеством молодых людей». При этом, как заявил Джоанэ, Зеленскому нужно «иметь достаточно молодых людей, чтобы восстановить страну», когда конфликт завершится, передает ТАСС со ссылкой на BTV.

    Как признал Джоанэ, в НАТО знали, что конфликт окажется долгим и «будет стоить дорого», но «полностью уверены в военном и политическом руководстве Украины». Джоанэ также был вынужден признать, что «все происходит не настолько быстро и успешно», как ожидал альянс. Однако в НАТО «сохраняют стратегический оптимизм относительно способностей Украины устоять перед давлением» и «добиться успеха».

    Напомним, экс-глава министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Зеленскому следует мобилизовать больше молодежи, а не сохранять ее на будущее.

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    13 ноября 2023, 19:37
    Поплавская: Пугачева прожила жизнь, но ничего о ней не поняла

    Поплавская усомнилась в искренности Пугачевой

    Поплавская: Пугачева прожила жизнь, но ничего о ней не поняла
    @ ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Советская и российская актриса и телеведущая Яна Поплавская прокомментировала обращение Аллы Пугачевой о любви к русскому народу, отметив, что певица пытается обмануть публику и искажает факты.

    Как написала Поплавская в своем Telegram-канале, вся жизнь Пугачевой «была построена на подчас бесстыдной и безобразной демонстрации своей личной жизни, все выставлялось напоказ. Она отметила, что вранье является «очень липкой вещью», и «у некоторых врунов происходит аберрация памяти, как, например, у А. Б.».

    Актриса прокомментировала слова Пугачевой о том, что она пожертвовала личной жизнью и своим здоровьем, добавив, что певица «забыла, как это было на самом деле». Она подчеркнула, что «песни, которые она пела, написала не она, их вложили ей в рот», пишет «СтарХит».

    Заявления Пугачевой, по мнению Поплавской, это не более чем «глас человека, который уже прожил свою жизнь, но ничего о ней не понял». Который считал, что миллионная армия поклонников будет любить ее безусловно, но безусловной бывает только любовь к своим детям, отметила она. «А наши дети стоят на фронте. И жертвы личной жизнью и тем более «своим здоровьем» – это разговоры в пользу бедных. Бедных и скудных умом», – подчеркнула ведущая.

    Она заявила, что сейчас видит мужчин, «которые пожертвовали своим здоровьем, потеряли руки, ноги». Поплавская задается вопросами, будет ли у них личная жизнь и вообще жизнь, и будет ли благополучие. «Они об этом не думали, когда шли в бой. И скромно молчат, не кричат, что народ неблагодарный, что страна не поняла их подвига и жертвы», – уточнила она.

    Также актриса рассказала, что наблюдает за артистами, которые постоянно ездят на фронт, в госпитали, и привозят провизию, бронежилеты, дроны, тепловизоры, помогают гуманитарной помощью жителям Донбасса. Она указала, что «Петр Лундстрем, Юта, Юлия Чичерина там просто «живут».

    Она заключила, что Пугачевой и Максиму Галкину (признан в РФ иноагентом) «надо просто успокоиться и принять данность». «Они сами ввергли себя в эту пучину. Сами совершили поступки и сказали слова, которые народ не принял и отверг их. Страна живет дальше без них. Небо на землю не упало, жизнь не остановилась. И воздух стал чище», – резюмировала Поплавская.

    В минувшие выходные Пугачева в новом обращении заявила, что любит русский народ, и объяснила, кого назвала «рабами и холопами». При этом в публикации она процитировала Дронова: «Вы еще обо мне услышите!» Позже блогеры и журналисты усомнились в искренности обращения Пугачевой о любви к русскому народу, ради которого «выступала и тратила здоровье и жертвовала личной жизнью».

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    13 ноября 2023, 07:43
    Подготовка к производству первых истребителей Checkmate началась в России

    Ростех сообщил о начале подготовки к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate

    Подготовка к производству первых истребителей Checkmate началась в России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Началась подготовка производства первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate, конструкторская документация передана на завод-изготовитель, сообщил Ростех.

    Ростех сообщил, что «в проект были внесены изменения», в результате изменились «сроки первого вылета». После того, как прошла презентация, был проведен сбор отзывов потенциальных заказчиков, изменения коснулись как стоимости проекта, так и некоторых технических решений. Ростех заявил, что конкурентоспособность и коммерческая привлекательность Checkmate выросли, а технические риски удалось уменьшить, передает РИА «Новости».

    В ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет Checkmate составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Сообщалось, что новый российский легкий истребитель, сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Зарубежная премьера Checkmate состоялась на авиасалоне Dubai Airshow в 2021 году.

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    13 ноября 2023, 12:40
    На Украине сообщили о ликвидации российскими силами «лучшего танкиста ВСУ»

    На Украине сообщили, что ВС России ликвидировали «лучшего танкиста ВСУ» Гацанюка

    На Украине сообщили о ликвидации российскими силами «лучшего танкиста ВСУ»
    @ t.me/Kharkov_Perviy

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинский танкист Максим Гацанюк погиб 8 ноября в селе Соколовка Запорожской области в результате полученного боевого ранения, сообщил Погребищенский городской совет Винницкой области.

    В сообщении горсовета уточняется, что Гацанюк родился 14 ноября 1984 года в селе Гопчица, жил в Киеве. По информации подконтрольных киевскому режиму местных властей, Гацанюка мобилизовали в июне 2022 года, он был водителем механизированного отделения, передает РИА «Новости».

    В украинских СМИ о нем писали как о «лучшем танкисте ВСУ». Гацанюк в эфире украинского ТВ заявлял, что Киеву якобы осталось «всего ничего» до «победы».

    Ранее российские военкоры сообщили, что в зоне СВО ликвидирован командир украинского спецназа, активный участник так называемой АТО, которую киевский режим осуществлял в Донбассе, Андрей Кудабеков.

    Коментарии (14)
    13 ноября 2023, 11:47
    Минобороны назвало ложное сообщение о «перегруппировке» сил в районе Днепра провокацией
    Минобороны назвало ложное сообщение о «перегруппировке» сил в районе Днепра провокацией
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Рассылка ложного сообщения о якобы планируемой «перегруппировке» российских сил в районе Днепра от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией, заявили в военном ведомстве.

    Комментарий Минобороны России приводит РБК.

    Ранее в понедельник РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на Минобороны выпустили сообщения о том, что командование группировки «Днепр» якобы приняло решение о переброске войск на более выгодные позиции к востоку от Днепра. Сообщение было аннулировано как вышедшее ошибочно спустя почти 20 минут.

    Коментарии (16)
    13 ноября 2023, 13:22
    Премьер Грузии извинился перед Китаем за слова Зурабишвили о Си Цзиньпине
    Премьер Грузии извинился перед Китаем за слова Зурабишвили о Си Цзиньпине
    @ Radek Pietruszka/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в понедельник пригласил посла Китая Чжоу Циеня, чтобы фактически принести извинения за слова президента Саломе Зурабишвили о председателе КНР Си Цзиньпине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Премьер-министр назвал оценки президента Грузии «категорически неприемлемыми» и «вызывающими возмущение», а также «противоречащими отношению правительства Грузии и ее народа к Китаю».

    Заявление Зурабишвили «не отвечает отношениям дружбы и стратегического партнерства двух стран и наносит им ущерб», признал глава правительства Грузии.

    Ираклий Гарибашвили отметил, что президент Грузии не впервые «нарушает конституцию и вредит государственным интересам страны своими некоторыми активностями».

    «Все это наносит ущерб международному имиджу Грузии», – заявил премьер-министр.

    Он выразил надежду на то, что высказывания Зурабишвили о председателе КНР «не нанесут ущерб позитивной динамике отношений» Тбилиси и Пекина.

    По грузинским законам, только правительство Грузии несет ответственность за внешнюю политику страны.

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили, посещавшая Францию с несогласованным с правительством страны визитом, в интервью французским СМИ согласилась, что председатель КНР Си Цзиньпин мог бы быть осужден за «геноцид уйгуров», но признала, что это «нереалистично».

    Коментарии (15)
    13 ноября 2023, 11:37
    На Сицилии началось извержение Этны
    На Сицилии началось извержение Этны
    @ Etna Walk/Giuseppe Di Stefano & Marco Restivo/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Извержение вулкана Этна, самого высокого действующего вулкана в Европе, началось на Сицилии, сообщили СМИ.

    Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на газету La Sicilia, извержение лавы началось в юго-восточном кратере вулкана. Столб, состоящий из газов, пепла, обломков пород и вулканических веществ, поднимается до 4,5 тыс. м над уровнем моря.

    Продукты вулканических выбросов фиксируют в коммунах Джарре и Рипосто, а также в предгорных городах на востоке и юго-востоке.

    Однако нынешняя фаза извержения пока не влияет на работу близлежащего аэропорта города Катания. Эксперты Национального института геофизики и вулканологии Италии следят за извержением.

    Как рассказала «Газете.Ru» русскоязычная жительница итальянской Сицилии Юлия, извержение вулкана началось с похожих на гром звуков, которые раздались ранним утром. «Я удивилась, думала, кто-то пускает петарды. Потом муж показал, что это Этна выпускает дым», – сказала она, добавив, что гулкий грохот продолжался на протяжении всего дня.

    «За полтора года жизни тут я такого сильного извержения не видела», – призналась Юлия. При этом для местных жителей извержение Этны – «эстетический момент», сказала она. По ее словам, жизнь на острове продолжается в обычном ритме. Извержение пока не повлияло даже на работу аэропорта, добавила женщина.

    Напомним, в феврале 2022 года вулкан Этна пробудился на Сицилии и начал извергать пепел.

    Коментарии (5)
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    Как падение нефтяных цен скажется на российском бюджете

    В падении цен на нефть виноваты спекулянты, которые злоупотребляют цифрами и притворяются, что спрос на нефть слабый. Такое заявление сделал министр энергетики Саудовской Аравии. Несколько недель назад нефть была близка к тому, чтобы шагнуть к 100 долларам за баррель, а теперь упала до 80. Что произошло и как это скажется на российском бюджете? Подробности

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    Старый враг России в США напомнил о себе наглой угрозой

    Заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале. Формально – из-за Украины, на самом деле – из-за конкуренции с американскими поставщиками СПГ. Ранее Пайетт доставил Москве множество неприятностей на Украине, но насколько он влиятелен, чтоб воспринимать его слова серьезно? Подробности

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    Новая ракета усилит ударную мощь российской авиации

    В России изобрели новую авиаракету, которая объединяет свойства двух боеприпасов: бетонобойных и осколочно-фугасных. Почему авиации потребовались именно такие ракеты? Какими может быть способ их применения? И главное – какие возможности поставка подобных ракет открывает для российской авиации? Подробности

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    США перекладывают на Украину вину за крупнейшую диверсию против России

    Западные издания The Washington Post и Spiegel со ссылкой на неназванные источники сообщили, что подрыв газопровода «Северный поток» курировал полковник ВСУ Роман Червинский. А Владимир Зеленский об этом якобы не знал. Сам экс-военный уже опроверг свою причастность к теракту. Эксперты в США и России указали, что Вашингтон таким образом хочет снять с себя ответственность за диверсию. Зачем власти США через СМИ обвиняют украинских партнеров в теракте? Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Иногда враги возвращаются

      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

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