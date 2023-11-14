В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.7 комментариев
Электронные зачетки и студенческие билеты собрались добавить на Госуслуги
Минцифры опубликовало проект создания электронных зачеток и студенческих билетов на Госуслугах
На портале государственных услуг хотят ввести новые возможности для студентов, там появятся электронные зачетки, студенческие билеты и другие документы, сообщают информационные агентства.
Минцифры опубликовало соответствующий проект постановления кабмина на портале проектов нормативных актов. Эксперимент по добавлению документов хотят начать в ноябре 2023 года и завершить 31 декабря 2024 года. Появление электронных студенческих билетов не отменяет обычные, пользоваться можно обоими, например, предъявить электронный на экране телефона, передает ТАСС.
Электронные документы можно будет использовать не только для прохода на территорию университета, но и для приобретения со скидкой билетов на поезда дальнего следования, электрички, для оформления проездного на городской транспорт, посещения концертов и музеев. Также у студентов появится возможность отслеживать успеваемость.
Напомним, сервис, позволяющий проверить подлинность и действительность паспорта, появился на портале государственных услуг. Также Госуслуги упростили регистрацию биометрии. Кроме того, на Госуслугах теперь можно записаться к нотариусу.