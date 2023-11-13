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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев НАТО столкнулось с дефицитом фантазии

    В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Одиночество бронетехники в боях демонстрирует неготовность ЦАХАЛ к серьезной войне

    Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.

    20 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Со стариками надо разговаривать о самом главном

    Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.

    46 комментариев
    13 ноября 2023, 23:57

    Россия обвинила США в расхищении нефти и зерна в Сирии

    МИД России обвинил США и их союзников в расхищении нефти и зерна в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    США и их союзники продолжают заниматься расхищением нефти и зерна на северо-востоке и юге Сирии, заявил МИД России.

    Как указывается на сайте МИДа, «сирийцы до сих пор не получают от ООН необходимой помощи». Указывается, что боевики препятствуют доступу из Дамаска в некоторые регионы Сирии, также гуманитарному содействию мешает «хронический дефицит финансирования» – на фоне своих «громких заявлений» западные доноры «не выполняют свои обязательства».

    При этом США и ЕС «продолжают «душить» экономику» Сирии, сохраняя «незаконные односторонние санкции». Под запретом как товары «двойного назначения» оказались стройматериалы и генераторы, лекарства и медицинское оборудование, а также детские смеси и зубная паста. Кроме того, США и их союзники, незаконно оккупирующие сирийскую территорию, занимаются «расхищением и контрабандой нефти и зерна».

    МИД указал, что несколько лет назад ООН взялась за подготовку специального доклада о влиянии санкций на международную гуманитарную деятельность в Сирии, но доклад так и не опубликовали.

    Напомним, последнее время военные базы США в Сирии подвергаются регулярным атакам дронов и ракетным обстрелам.

    13 ноября 2023, 06:55
    Полянский заявил о достаточном для успеха СВО «наборе рычагов» у России

    Полянский заявил о достаточном для успешного завершения спецоперации «наборе рычагов воздействия» на Украину

    Полянский заявил о достаточном для успеха СВО «наборе рычагов» у России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    У России есть достаточно рычагов воздействия и возможностей, чтобы успешно завершить специальную военную операцию на Украине и одержать победу, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Как отметил Полянский, СМИ на Западе сейчас «подхватили очевидные вещи», поняв, что контрнаступление вооруженных сил Украины, на которое «было возложено слишком много ожиданий», «мягко говоря, не продвигается», передает РИА «Новости».

    По его словам, «ситуация на местах абсолютно отличается от того, что ожидал Запад». Этого удалось добиться кропотливой работой российских военных. Хотя на Западе многие удивились украинскому провалу, в России знали, что для веры в победу ВСУ нет оснований, сказал он. Сейчас, по мнению Полянского, «все больше и больше людей на Западе приходят к такому же выводу».

    Он подчеркнул, что Россия «никогда не угрожала Украине как государству» и «украинцам как народу», это «очень, очень плохая пропагандистская выдумка Запада, что если Украина перестанет воевать, то никакой Украины не будет». Отношениям стран навредили события 2014 года, отметил Полянский. По его словам, «из всех драконовских мер», которые Зеленский продвигает на Украине, «совершенно ясно, какую демократию сейчас строит» Киев.

    Напомним, Полянский считает, что после завершения российской специальной военной операции на Украине мировая общественность многое узнает о том, что происходит на Украине, в Канаде и в других государствах, открыто прославляющих нацистских пособников.

    Коментарии (66)
    13 ноября 2023, 04:29
    Al Mayadeen заявил о гибели военных США при ракетном обстреле в Сирии

    Al Mayadeen заявил о гибели американских военных в результате ракетного обстрела базы США в Сирии

    Al Mayadeen заявил о гибели военных США при ракетном обстреле в Сирии
    @ Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская база на нефтяном месторождении Конико к северо-востоку от сирийского Дейр-эз-Зора подверглась ракетному обстрелу, погибли военнослужащие США, заявили СМИ со ссылкой на источник.

    По данным Al Mayadeen, по базе выпустили 15 ракет, на территории базы произошли мощные взрывы. Указывается, что ракетный обстрел стал реакцией на американские удары по восточной Сирии. Утверждается, что «среди американских военных есть погибшие»

    Кроме того, расположенная в сирийской провинции Хасаке военная база Аш-Шаддади также подверглась нападению – ее атаковали три беспилотника, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что американские войска нанесли удары по объектам в восточной Сирии. На днях в Пентагоне сообщили, что в результате атак на силы США в Ираке и Сирии незначительные ранения получили 56 человек.

    Коментарии (31)
    13 ноября 2023, 19:54
    В ЕС раскрыли содержание 12-го пакета санкций против России

    Боррель: Новый пакет антироссийских санкций коснется физлиц и экспортных ограничений

    В ЕС раскрыли содержание 12-го пакета санкций против России
    @ AP/TASS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Еврокомиссия запланировала 15 ноября представить на утверждение в Совет Евросоюза 12-й пакет санкций против России, в который войдут ограничения против алмазного экспорта, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

    Как указал Боррель, ЕС практически завершил работу над 12-м пакетом санкций. По его словам, в пакет будут включены расширение черного списка, экспортные ограничения, которые будут затрагивать российские алмазы, меры по ужесточению потолка цен на нефть и меры против обхода санкций, передает ТАСС.

    Он уточнил, что этот проект должен быть согласован на плановом заседании Еврокомиссии 15 ноября и после этого будет представлен на утверждение Совету ЕС.

    В пятницу Европарламент отказался признать провал антироссийских санкций. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета санкций против России, отметив, что он касается в том числе лимита цен на российскую нефть.

    Коментарии (6)
    13 ноября 2023, 01:56
    США нанесли удары по территории Сирии

    Глава Пентагона Остин сообщил об ударах американских войск по объектам на востоке Сирии

    США нанесли удары по территории Сирии
    @ Jordan Castelan/U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские войска нанесли удары по объектам в восточной Сирии, которые использовались иранским Корпусом стражей исламской революции и проиранскими группировками, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    Остин заявил, что высокоточные удары США стали ответом на продолжающиеся атаки, которым американские силы подвергаются в Ираке и Сирии. Указывается, что войска США нанесли удары по тренировочной базе и строению, откуда скрытно действовали боевики, в районе городов Абу-Кемаль и Майадин, передает РИА «Новости».

    По словам Остина, самый высокий приоритет главы американского государства Джо Байдена – «безопасность американских военнослужащих». Удары США должны «дать понять, что Соединенные Штаты будут защищать себя, своих военнослужащих и свои интересы», передает ТАСС.

    Reuters со ссылкой на источники сообщало, что по объектам в Сирии были нанесены авиаудары.

    На днях в Пентагоне сообщили, что в результате атак на силы США в Ираке и Сирии незначительные ранения получили 56 человек. До этого сообщалось, что военнослужащие армии Сирии вступили в перестрелку с военными США восточнее Дейр-эз-Зора.

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    13 ноября 2023, 18:41
    СВР: США убеждают Израиль ускорить операцию в Газе из-за выборов

    СВР: США убеждают Израиль ускорить операцию в Газе из-за выборов

    Tекст: Ольга Иванова

    США пытаются убедить Израиль ускорить операцию в секторе Газа, в Вашингтоне считают, что она может сказаться на рейтинге президента США Джо Байдена, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    В СВР пояснили, что речь идет о предвыборных рейтингах Байдена, передает ТАСС.

    В сообщении указывается, что публично Вашингтон говорит об обеспокоенность по поводу неизбирательности израильских бомбардировок, но «за закрытыми дверями» американцы побуждают Израиль ускорить операцию в секторе Газа.

    Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не хотят, чтобы бои проходили в больницах сектора Газа.


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    13 ноября 2023, 05:27
    Полянский предрек раскрытие тайн о событиях на Украине и в Канаде после СВО

    Полянский заявил, что после СВО мировое сообщество многое узнает об открыто прославляющих нацистов странах

    Tекст: Антон Антонов

    Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский считает, что после завершения российской специальной военной операции на Украине мировая общественность многое узнает о том, что происходит на Украине, в Канаде и в других государствах, открыто прославляющих нацистских пособников.

    Полянский полагает, что инцидент с эсэсовцем в парламенте Канады – только «верхушка айсберга», более глубокое исследование выявит много неприятных для жителей Канады тайн, передает РИА «Новости».

    Полянский отметил, что «неонацистская идеология или националистическая идеология» получила большое влияние в Канаде, которая дала убежище многим нацистским коллаборационистам, у них там появились дети и внуки. По его словам, ситуация в парламенте Канады не стала неожиданной для Москвы, во многом Канада поступала так, как хотели потомки коллаборационистов, а «правительство Трюдо в значительной степени является заложником».

    Напомним, 22 сентября парламент Канады вместе с прибывшим президентом Украины Владимиром Зеленским стоя аплодировали 98-летнему украинскому нацисту Ярославу Гуньке. В связи с этим спикер палаты общин Энтони Рота ушел в отставку. 

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    13 ноября 2023, 03:59
    Захарова представила возможный разговор Зеленского с Трампом

    Захарова в шуточной форме представила возможный разговор Зеленского с Трампом

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский хочет провести телефонный разговор с экс-главой американского государства Дональдом Трампом.

    Шуточный текст Захаровой опубликован в Telegram. В нем Захарова представила, что мог бы сказать Трампу Зеленский. Так, представляясь Трампу, президент Украины говорит: «Это я, Владимир. Нет, не твой друг. А друг Байдена». Зеленский отмечает, что «у нас был бизнес с Джо и его сыном», но сейчас у Байденов возникли «проблемы», поэтому президент Украины надеется получить «деньги взаймы» у Трампа. Поясняется, что деньги нужны «супруге Лене» на «рождественский шоппинг» в Нью-Йорке. На вопрос, когда долг будет возвращен, Зеленский отвечает: «Когда Россию победю… побежу… побегу».

    Напомним, близкие к офису Зеленского источники сообщили, что украинская сторона пытается организовать его телефонный разговор с Трампом. Организация этих переговоров, по словам источников, рассматривается офисом Зеленского как один из основных вопросов на американском направлении.

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    13 ноября 2023, 13:24
    Чемезов отреагировал на изучение российских вертолетов летчиками США

    Чемезов об изучении американскими летчиками российских вертолетов на выставке: «Ради Бога»

    Tекст: Ольга Никитина

    Интерес американских специалистов к российским вертолетам Ка-32 и макету ударного Ка-52 на Dubai Airshow 2023 вызван тем, что в ходе спецоперации российская техника хорошо себя проявила, и об этом знают во всем мире, заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

    Чемезов не считает, что американские военные в ходе выставки будут пытаться «что-то утащить» у России. Это не так просто, отметил он, добавив, что для этого было бы необходимо разобрать вертолет, изучить системы и технику, передает РИА «Новости».

    Интерес американцев к «Аллигаторам» он связал с успешным применением вертолетов в зоне СВО. «Ради Бога, мы для этого их (вертолеты) сюда и привезли», – сказал Чемезов. Он отметил, что речи о продаже этих вертолетов США не идет, «а посмотреть – пожалуйста».

    Модернизированный пожарный вертолет Ка-32А11М, представленный «Вертолетами России» на авиасалоне Dubai Airshow, вызвал повышенный интерес у иностранных гостей. Особое внимание проявили к нему американские летчики, которые даже забрались в кабину вертолета.

    Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что Россию не получится выкинуть с международного рынка вооружений, это «бесполезные потуги» недругов.

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    13 ноября 2023, 09:09
    Полянский: Конфликт в Газе обнажил двойные стандарты Запада

    Tекст: Ольга Никитина

    Обострение конфликта между Израилем и Палестиной обнажил двойные стандарты западных стран, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский отметил, что западные страны «не хотят обсуждать» сам конфликт и «не хотят осуждать Израиль», передает РИА «Новости».

    Россия осуждает действия радикальной группировки ХАМАС, но также осуждает и нарушение международного гуманитарного права Израилем, отметил российский дипломат.

    Полянский сообщил, что США в Совете безопасности ООН противятся любым шагам, осуждающим действия Израиля в секторе Газа. По его словам, американская сторона не желает слышать ни о чем похожем на призыв к прекращению огня в секторе Газа, а хочет лишь осуждения ХАМАС.

    В Кремле ранее заявляли, что динамика на Ближнем Востоке меняется не в лучшую сторону.

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    13 ноября 2023, 18:33
    Назван срок представления очередного пакета санкций ЕС против России

    Глава МИД Венгрии Сийярто сообщил о готовности ЕК представить 12-й пакет санкций против России на этой неделе

    Tекст: Кристина Цыцура

    Еврокомиссия (ЕК) представит новый пакет санкций против России на текущей неделе, рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Новый пакет санкций будет представлен на Совете по иностранным делам ЕС, сообщил глава МИД Венгрии в социальной сети, передает ТАСС.

    Дипломат отметил, что считает неоправданным введение 12-го пакета санкций «без какого-либо всестороннего анализа последствий первых 11 пакетов». Он подчеркнул, что санкции больше нанесли ущерб европейской экономике, поскольку «российская экономика не была поставлена на колени».

    Ранее Европарламент отказался признать провал антироссийских санкций.

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    13 ноября 2023, 18:56
    Названа причина невозможности вступления Украины в ЕС

    Сийярто заявил о несоответствии Украины условиям для вступления в ЕС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина далека от соответствия критериям для начала переговоров о вступлении в Евросоюз и не может войти в состав сообщества, так как на ее территории идет военный конфликт, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    «Ни о каком прогрессе для начала переговоров в данном случае не может быть и речи. (...) Процесс расширения должен нести мир, а не войну в Европейский союз», – передает ТАСС слова дипломата, сказанные на встрече со СМИ.

    Ранее Сийярто заявил, что ЕК готова ввести 12-й пакет санкций против России на этой неделе.

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    13 ноября 2023, 14:18
    США свернули часть работ по военной биологии после заявлений России

    Tекст: Ольга Иванова

    После заявлений Минобороны России Вашингтон прекратил часть своих военных биологических исследований, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    Он рассказал в эфире телеканала «Россия 24», что чаще всего США отмалчиваются, иногда они получают указание не реагировать, но в этот раз часть работ была свернута. Этот факт Кириллов назвал достижением МО, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что РХБЗ достучались «достучались до многих стран, что, наверное, нужно задумываться, чем на самом деле занимается Пентагон на их территории».

    Ранее Минобороны России в докладе о военно-биологической деятельности США на территории Украины заявило, что работа американских военных биологов направлена на создание эпидемий, которыми можно искусственно управлять.

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    13 ноября 2023, 19:46
    ЕС предупредил Азербайджан о последствиях при нарушении суверенитета Армении

    Tекст: Ольга Иванова

    ЕС предупредил Азербайджан о «суровых последствиях» в случае любого нарушения территориальной целостности Армении, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции.

    Он добавил, что необходимо быть бдительным насчет любой попытки дестабилизации Армении, передает ТАСС.

    Также Боррель рассказал, что ЕС рассматривает возможность предоставления Армении военной помощи в рамках Европейского фонда мира, а также визовой либерализации для ее граждан.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинин заявил, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном можно считать почти согласованным, если Азербайджан подтвердит приверженность ранее достигнутым договоренностям.


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    13 ноября 2023, 17:36
    В СВР уличили США в намерении препятствовать прекращению огня в Газе

    Служба внешней разведки России: США препятствуют прекращению огня в Газе

    Tекст: Валентина Григоренко

    США, заручившись поддержкой Британии и Германии, намерены препятствовать инициативам, предусматривающим прекращение огня в Газе, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    В сообщении говорится, что для продвижения «своей лицемерной позиции» команда президента США Джо Байдена заручилась поддержкой лидеров Англии и Германии. В пресс-бюро отметили, что теперь они вместе решили мешать инициативам, которые могут предусматривать прекращение огня в секторе Газа. В СВР выразили уверенность, что в этом и состоит порядок, основанный на американских «правилах», который Вашингтон предлагает всему остальному миру, передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что шансы на прекращение огня в секторе Газа отсутствуют.

    В начале ноября контролируемая республиканцами Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 млрд долларов.

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    13 ноября 2023, 22:37
    База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

    Американская база на нефтяном месторождении в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу

    Tекст: Антон Антонов

    Базу США, расположенную в районе нефтяного месторождения Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, обстреляли ракетами, сообщил источник.

    По базе выпустили шесть ракет, передает РИА «Новости».

    Напомним, телеканал Al Mayadeen заявил о гибели американских военных в результате ракетного обстрела базы США на нефтяном месторождении Конико  в Сирии.

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