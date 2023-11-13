В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.3 комментария
МВД: Благополучные дети чаще становятся закладчиками наркотиков
В МВД рассказали, что дети из благополучных семей чаще становятся закладчиками наркотиков
Дети, воспитывающиеся в благополучных семьях, чаще становятся закладчиками наркотиков, но сами их не употребляют, рассказала замначальника главного управления обеспечения охраны общественного порядка министерства Мария Кольцова.
По ее словам, это происходит на общем фоне снижения подростковой преступности при росте количества тяжких и особо тяжких деяний, передает «Говорит Москва».
«Несовершеннолетние закладчики зарабатывают порядка 100–150 тыс. рублей в месяц», – отметила Кольцова.
Ранее в Петербурге выявили группу наркоторговцев с 80 кг наркотиков.