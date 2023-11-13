В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.0 комментариев
Бросавших в учительницу камни детей-мигрантов решили выдворить из России
Семью приезжих обяжут покинуть Россию из-за хулиганства детей, сообщила прокуратура Новосибирской области.
В Telegram-канале прокуратуры сообщается, что поводом для проведения прокурорской проверки стала публикация в СМИ о том, что несовершеннолетние бросали камнями в учителя.
По инициативе прокуратуры полиция провела проверку семьи мигрантов. Было установлено, что мать этих детей в 2023 году уже трижды привлекалась к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
В прокуратуре сообщили, что семья в полном составе покинет страну.
Ранее семью мигрантов захотели выдворить из России за нарушение миграционного законодательства, правоохранительные органы обратили внимание на эту семью после того, как их сын избил мальчика в школе Нижнего Новгорода.