Бросавших в учительницу камни детей-мигрантов решили выдворить из России

Tекст: Ольга Иванова

В Telegram-канале прокуратуры сообщается, что поводом для проведения прокурорской проверки стала публикация в СМИ о том, что несовершеннолетние бросали камнями в учителя.

По инициативе прокуратуры полиция провела проверку семьи мигрантов. Было установлено, что мать этих детей в 2023 году уже трижды привлекалась к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

В прокуратуре сообщили, что семья в полном составе покинет страну.

Ранее семью мигрантов захотели выдворить из России за нарушение миграционного законодательства, правоохранительные органы обратили внимание на эту семью после того, как их сын избил мальчика в школе Нижнего Новгорода.