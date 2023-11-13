Автобус с детьми столкнулся с тремя машинами на Алтае из-за выехавшего на встречную полосу тракториста

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, на пересечении Павловского тракта и улицы Бабуркина в Барнауле трактор–погрузчик выехал на полосу встречного движения, в итоге произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом, который перевозил учащихся одной из спортшкол, направлявшихся в больницу на диспансеризацию, передает РИА «Новости».

Антошкина добавила: по предварительной информации, травмы получил десятилетний мальчик и тренер.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа была организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке несовершеннолетних.

В пресс-службе МВД по Алтайскому краю уточнили, что автобус получил повреждения в результате столкновения сразу с тремя транспортными средствами. Водитель погрузчика JCB 3CX-14M2WM выехал на предназначенную для движения во встречном направлении сторону дороги, где и совершил столкновение с Toyota Ipsum и автобусом Mercedes-Benz 223602. Затем он столкнулся с Kia Mohave, а после этого в автобус врезался движущийся в попутном направлении Nissan Teana.

Ранее машина ДПС на Урале закрыла автобус с детьми от вылетевшего на встречку авто.