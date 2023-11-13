Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.0 комментариев
Житель Красноярского края арестован за шпионаж
ФСБ задержала жителя Красноярского края за сотрудничество с СБУ
Арестован житель Дивногорска Красноярского края, который передавал Службе безопасности Украины координаты и фотоснимки российских воинских частей и объектов энергетической инфраструктуры России, сообщил региональный главк ФСБ.
В ФСБ заявили, что задержанный «совершил государственную измену в форме шпионажа». Он сам обратился к СБУ через мессенджер, чтобы за вознаграждение предоставить Украине информацию, передает РИА «Новости».
Мужчина заявил, что снимал красноярскую ГЭС и расположенную рядом часть. Украинская сторона предложила ему продолжить заниматься шпионажем и переслать больше материалов. Открыто дело по статье о государственной измене. Мужчина арестован.
В ноябре ФСБ задержала подозреваемого в передаче секретных данных Киеву жителя ДНР.