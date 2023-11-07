ФСБ задержала подозреваемого в передаче секретных данных Киеву жителя ДНР

ФСБ: В ДНР задержали местного жителя, подозреваемого в передаче секретных данных

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению ведомства, ФСБ был задержан подозреваемый в передаче секретных сведений украинской стороне житель ДНР, передает РИА «Новости». По данным следствия, задержанный пытался поступить на военную службу по контракту в добровольческие подразделения с целью получения сведений, составляющих гостайну. Для поддержания связи с противником использовались тайниковые закладки и закрытые сообщества в мессенджерах и соцсетях.

На предоставленных ведомством оперативных кадрах задержания и допроса подозреваемый сказал, что цель службы безопасности Украины – «давить людей». По его словам, в работе сотрудников СБУ «все поставлено на точки обмана».

По словам задержанного, этим людям верить нельзя, никаких с ними контактов иметь нельзя, потому что они обманывают, унижают и угрожают постоянно.

«Это подонки, не люди, они не из людского теста сделанные. Через любого переступят, не глядя ни на детей, ни на что», – признал задержанный.

УФСБ подчеркнуло, что оперативные мероприятия позволили предотвратить ущерб безопасности государства и потери среди российских военных. Силовики возбудили дело по ст. 275 УК («Госизмена»).

Ранее ФСБ задержала в Донецке организаторов незаконной торговли оружием.