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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как живут релоканты – не наше дело

    Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).

    14 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов США учтут разницу в воровстве между Украиной и Израилем

    Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.

    14 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев И тут происходит неожиданное. Народ объединяется

    Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.

    37 комментариев
    7 ноября 2023, 08:54

    ФСБ задержала подозреваемого в передаче секретных данных Киеву жителя ДНР

    ФСБ: В ДНР задержали местного жителя, подозреваемого в передаче секретных данных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жителя ДНР задержали по подозрению в передаче секретных данных Украине, сообщило управление ФСБ по региону.

    Согласно сообщению ведомства, ФСБ был задержан подозреваемый в передаче секретных сведений украинской стороне житель ДНР, передает РИА «Новости». По данным следствия, задержанный пытался поступить на военную службу по контракту в добровольческие подразделения с целью получения сведений, составляющих гостайну. Для поддержания связи с противником использовались тайниковые закладки и закрытые сообщества в мессенджерах и соцсетях.

    На предоставленных ведомством оперативных кадрах задержания и допроса подозреваемый сказал, что цель службы безопасности Украины – «давить людей». По его словам, в работе сотрудников СБУ «все поставлено на точки обмана».

    По словам задержанного, этим людям верить нельзя, никаких с ними контактов иметь нельзя, потому что они обманывают, унижают и угрожают постоянно.

    «Это подонки, не люди, они не из людского теста сделанные. Через любого переступят, не глядя ни на детей, ни на что», – признал задержанный.

    УФСБ подчеркнуло, что оперативные мероприятия позволили предотвратить ущерб безопасности государства и потери среди российских военных. Силовики возбудили дело по ст. 275 УК («Госизмена»).

    Ранее ФСБ задержала в Донецке организаторов незаконной торговли оружием.

    4 ноября 2023, 10:35
    Эксперт объяснил жалобы солдат ВСУ на «тихие корейские снаряды»

    Эксперт Васильев рассказал, как «тихие корейские снаряды» повлияли на моральный дух ВСУ

    Эксперт объяснил жалобы солдат ВСУ на «тихие корейские снаряды»
    @ Peter Druk/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Если верить солдатам ВСУ, то северокорейские оружейники изменили законы физики и отменили сверхзвуковые ударные волны, заявил автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. Так он прокомментировал жалобы солдат ВСУ на «тихие корейские снаряды».

    В своем Telegram-канале он указал на то, что если верить распространившейся информации, то получается, что «оружейники товарища Кима изменили законы физики и отменили сверхзвуковые ударные волны, за что им честь и хвала». «Хотя все может быть прозаичнее», – добавил он.

    По мнению Васильева, на самом деле прилеты идут с меньших дистанций, отчего снаряды летают на дозвуковых скоростях – поэтому не свистят, а летят почти бесшумно. «Ну либо товарищ накидываться стал сильнее, и пошли окопные байки», – допустил эксперт.

    Также эксперт подчеркнул, что подобная информация начала оказывать когнитивное воздействие на бойцов ВСУ – даже с учетом того, что снаряды еще не доехали до фронта, для украинских военных они уже реальны, это расшатывает моральный дух.

    Кроме того, Васильев прокомментировал информацию про эффект западных санкций в отношении Северной Кореи.

    «Некоторая безнадежность и зрада в констатации того, что страна спокойно живет десятки лет под санкциями, а снаряды делает отличные… Утешили себя, мол, они там жрут плохо, но подрыв святой украинской веры во всемогущество западных санкций налицо», – заключил он, подчеркнув, что это стало еще одной «трещиной в украинском инфокуполе».

    Ранее военнослужащий сводного отряда «Львов» Госпогранслужбы Украины Максим Несмеянов заявил, что Россия якобы получила от КНДР очень тихие артиллерийские снаряды, которые «не слышно даже на видео». «Советские снаряды слышны, но когда летит этот корейский – его не слышно. Когда есть ветер в лесу, вы его не услышите», – приводят слова Несмеянова украинские СМИ.

    Коментарии (36)
    5 ноября 2023, 07:58
    Российские военные не дали ВСУ эвакуировать для ремонта Leopard 2 под Авдеевкой

    При попытке ВСУ эвакуировать для ремонта Leopard 2 под Авдеевкой российские военные добили его «Ланцетом»

    Российские военные не дали ВСУ эвакуировать для ремонта Leopard 2 под Авдеевкой
    @ Philipp Schulze/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Под Авдеевкой украинские военные предприняли попытку эвакуировать для ремонта танк Leopard 2, но по нему нанесли удар барражирующим боеприпасом «Ланцет», сообщил источник в Южной группировке российских войск.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что поджечь Leopard 2 удалось бойцам 114-й отдельной мотострелковой бригады. Экипаж покинул танк, к нему поехала украинская техника для эвакуации, но ее отогнали минометами.

    «Мы же решили «Ланцетом» окончательно уничтожить танк, попытались попасть в БК (боекомплект), но получилось только прожечь башню. В любом случае теперь он вряд ли ремонтопригоден», – рассказал источник.

    Минобороны России опубликовало в четверг видео уничтожения FPV-дроном танка ВСУ Leopard немецкого производства на Запорожском направлении.

    Коментарии (15)
    5 ноября 2023, 00:59
    Минобороны рассказало о результатах ракетного удара ВСУ по Керчи

    В результате ракетного удара ВСУ поврежден корабль на судостроительном заводе в Керчи

    Минобороны рассказало о результатах ракетного удара ВСУ по Керчи
    @ Судостроительный завод имени Б.Е.Бутомы/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины выпустили по судостроительному заводу имени Бутомы в Керчи 15 крылатых ракет, средства ПВО сбили 13 из них, сообщило Минобороны России.

    В результате ракетного удара поврежден корабль, который находился на заводе, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что система ПВО отработала в районе судостроительного завода в Керчи, часть обломков украинских ракет упала на территории одного из сухих доков, никто не пострадал.

    Коментарии (37)
    6 ноября 2023, 02:56
    Кулеба объяснил, почему Западу нужна победа над Россией

    Кулеба заявил, что Украина не может позволить себе зависеть только от американской поддержки

    Кулеба объяснил, почему Западу нужна победа над Россией
    @ Florian Gaertner/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не может позволить себе зависеть лишь от поддержки со стороны США, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Он задался вопросом: если Запад не может одержать победу в конфликте Украины с Россией, то в каком конфликте «он может выиграть»?

    Кулеба, комментируя возможные результаты выборов президента США в 2024 году, сказал, что нужно «подождать и посмотреть». Однако Украина, чтобы не зависеть только от поддержки США, «вкладывает огромные средства в собственное производство всех видов вооружений», заявил он. По словам министра, Украина «наращивает объемы производства и милитаризирует экономику».

    Он также поблагодарил Европу, отметив, что европейскую поддержку Украины часто недооценивают. По его мнению, поддержка Европы и других стран позволяет Киеву «не бояться сценария гибели», передает ТАСС со ссылкой на Welt.

    Напомним, президент США Джо Байден назвал поддержку вооруженных сил Украины «разумной инвестицией», которая якобы будет приносить «дивиденды».

    Коментарии (33)
    5 ноября 2023, 00:30
    ВСУ сообщили о российском ударе «Искандером» по украинским военным

    ВСУ подтвердили российский удар «Искандером» по построению украинских солдат на Запорожском направлении

    ВСУ сообщили о российском ударе «Искандером» по украинским военным
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Центр стратегических коммуникаций вооруженных сил Украины сообщил в соцсетях, что в пятницу на Запорожском направлении российские войска нанесли удар «ракетой «Искандер-М» по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады».

    В ВСУ признали, что в результате удара есть погибшие и получившие ранения.

    Как сообщают украинские СМИ, военные ВСУ обвиняют в случившемся офицера, который выстроил в одном месте для «торжественного награждения личного состава» большое число солдат.

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что «ракетным ударом уничтожены десятки боевиков», а также публикуют кадры результатов удара.

    Напомним, в Министерстве обороны России сообщили, что войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих.

    Коментарии (21)
    4 ноября 2023, 17:35
    Песков описал отношения Украины и США метафорой про такси и счетчик

    Песков: США платят за несчастную Украину как в такси по счетчику

    Песков описал отношения Украины и США метафорой про такси и счетчик
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина является несчастной страной, за которую решают США, и платят, как «в такси по счетчику», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на марафоне «Знание» в рамках международной выставки-форума «Россия» в Москве.

    Песков напомнил, что раздававшая «печеньки» во время Евромайдана исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью CNN призналась, что Вашингтон с 1991 года потратил 5 млрд долларов на то, чтобы «помочь более сильному демократическому правительству прийти к власти на Украине», пишет РБК.

    По словам Пескова, если за Украину думает другая страна, какое правительство должно быть и платит, как в такси по счетчику, чтобы обеспечить приход такого правительства к власти, то такая страна несчастна.

    Также Песков заявил, что для киевского режима наступили тяжелые времена, он все больше раздражает мир и не может больше доминировать со своим иждивенчеством, передает ТАСС.

    Он обратил внимание, что на фоне событий на Ближнем Востоке у многих меняются приоритеты, особенно это отразилось на Украине. По его словам, страны Запада «готовы платить Украине, но в расчете на результативность», а в Киеве уверовали в возможность победы над Россией на поле боя и убедили в этом Запад, сейчас это невозможно.

    Ранее американский телеканал NBC заявил, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса.

    Коментарии (13)
    4 ноября 2023, 16:42
    Зеленский поспорил с Залужным о «тупике на фронте»
    Зеленский поспорил с Залужным о «тупике на фронте»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский не согласился с мнением главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике на фронте, сообщили украинские СМИ.

    Зеленский заявил, что Украина находилась якобы в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта. Он также отметил, что понимает усталость от боевых действий, но ситуация не патовая, передает ТАСС.

    Главная проблема ВСУ, по мнению Зеленского, это контроль неба российской армией. А помочь ее решить сможет поставка истребителей F-16. Он призвал дождаться завершения обучения украинских пилотов. Кроме того, Зеленский в очередной раз отверг идею заморозки конфликта.

    Ранее статья Залужного вызвала обеспокоенность у западных союзников Украины.

    Напомним, Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва». Об этом он сообщил в интервью для издания The Economist.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что украинский «контрнаступ», длившийся пять месяцев, пришел к своему завершению. На это прямо намекнул Залужный, называя ситуацию на поле боя «тупиковой» и риском перехода к «позиционной фазе». Таким образом военный эксперимент НАТО на Украине обернулся провалом.

    Коментарии (17)
    6 ноября 2023, 06:56
    Балицкий объявил контрнаступление ВСУ в Запорожье полностью остановленным

    Балицкий заявил о полностью остановленном контрнаступлении ВСУ на Запорожском направлении

    Балицкий объявил контрнаступление ВСУ в Запорожье полностью остановленным
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины на Запорожском направлении «выдохлись», их контрнаступление в Запорожье полностью остановлено, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Балицкий заявил, что «противник остановлен». Сейчас ведутся бои «под Работино, частично на Щербаках и вправо на Времевском выступе», но они являются «агонией украинского режима», ВСУ «если атакуют, то малыми силами, потому что роты некомплектные», передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул провал планов ВСУ выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым. Атаки ВСУ проводят в основном без бронетехники, так как российские войска «очень успешно ее уничтожают». Балицкий сказал, что «заказчиками «мясного штурма» являются английские и американские, в общем, западные кураторы, которые умеют считать деньги» – им наплевать на украинских солдат, но не на свою технику.

    При этом за последние десять дней на Запорожском направлении уничтожено более пяти немецких танков Leopard, почти все – с помощью «Ланцетов» и дронов-камикадзе. ВСУ от безысходности остается лишь обстреливать населенные пункты, сказал Балицкий. Он надеется, что уже в ближайшее время Вооруженные силы России освободят Запорожье.

    Балицкий также сообщил, что началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и будет проходить в том числе по территории ДНР и Запорожской области.

    Кроме того, он объяснил, что Запорожская АЭС пока не работает на полную мощность, поскольку ВСУ регулярно «выбивают» питающие станцию коммуникации. Балицкий отметил, что сейчас ВСУ не обстреливают ЗАЭС, поскольку боятся ответа «по Ровненской или Хмельницкой атомным станциям, которые находятся в непосредственной близости от Европы». В связи с этим Запад «старается всеми методами предотвратить своих холопов, которые стреляли по атомной станции». ВСУ «действуют, только выбивая внешний периметр электростанции», сказал Балицкий.

    Напомним, главком ВСУ Валерий Залужный признался, что украинские войска собирались за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма», но ожидания не оправдались и конфликт зашел «в тупик».

    Коментарии (8)
    5 ноября 2023, 22:41
    Взрывы прогремели в Одессе

    Взрывы второй раз за день прозвучали в Одессе

    Взрывы прогремели в Одессе
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе второй раз за день прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ. Кроме того, четвертый раз за сутки взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил глава местной городской администрации Роман Мрочко.

    В воскресенье уже сообщалось о повреждении объекта инфраструктуры в Одессе. Теперь СМИ сообщают о новом взрыве, указывается, что «слышны повторные взрывы», передает РИА «Новости».

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что в акватории Черного моря были замечены беспилотники «Герань», направлявшиеся «в сторону Затоки Одесской области», после чего «в районе портовой инфраструктуры Одессы прозвучало несколько взрывов».

    Мрочко сообщил, что в Херсона взрывы слышны «в прибрежных районах», передает ТАСС.

    Украинские СМИ сообщают, что в ряде районов Херсона пропал свет.

    Накануне сообщалось о взрывах в Днепропетровске и повреждении объекта инфраструктуры в городе в результате попадания ракеты.

    Коментарии (6)
    6 ноября 2023, 07:57
    Солдат ВСУ заявил AFP о подготовке «к худшему» после признаний Залужного

    AFP рассказало о мрачных настроениях среди солдат ВСУ после признаний Залужного

    Солдат ВСУ заявил AFP о подготовке «к худшему» после признаний Залужного
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    После того, как главком ВСУ Валерий Залужный заявил о «тупиковой» ситуации на фронте, украинские солдаты поделились мрачными прогнозами относительно развития конфликта на Украине, сообщают информационные агентства.

    Так, боец ВСУ с позывным «Мудрый» заявил, что украинские войска «шаг за шагом проигрывают» в конфликте с Россией. Другой украинский военный – «Дэн» – заявил, что ВСУ не хватает артиллерии, причем положение становится только хуже. «Готовимся к худшему», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Напомним, Залужный заявил, что ВСУ не смогут совершить «глубокий и красивый прорыв», хотя ожидалось, что за несколько месяцев смогут «добраться до Крыма».

    Коментарии (10)
    5 ноября 2023, 07:48
    Украинский генерал заявил о планах ВСУ атаковать российские регионы зимой

    Украинский генерал Баранов заявил о намерении ВСУ атаковать российские регионы беспилотниками зимой

    Украинский генерал заявил о планах ВСУ атаковать российские регионы зимой
    @ REUTERS/Leah Millis

    Tекст: Антон Антонов

    Зимой вооруженные силы Украины собираются активно использовать беспилотники для атак на российские регионы, заявил начальник главного управления боевых ударных систем генштаба ВСУ Сергей Баранов.

    Баранов сообщил о планах ВСУ «извлечь выгоду из опыта», полученного «за предыдущие годы». ВСУ хотят с помощью беспилотников «нанести сокрушительный удар по русским», когда ситуация на линии соприкосновения станет «более статичной», передает РИА «Новости» со ссылкой на Independent.

    При этом Украина ожидает «многочисленных контратак», направленных против энергетической инфраструктуры. Баранов сказал, что Украине конфликт «обходится дорого», а «русские осторожны, у них много людей и много ресурсов». По его словам, Россия «долгое время готовилась» к такому масштабному конфликту. Он попросил у Запада боеприпасы, отметив, что для «успеха» ВСУ должны расходовать столько же боеприпасов, сколько и Россия.

    Напомним, военное командование Украины признало поражение в кампании 2023 года. Главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва» и заявил о тупике на фронте.

    Коментарии (14)
    6 ноября 2023, 03:29
    Взрыв прогремел в Николаевской области Украины
    Взрыв прогремел в Николаевской области Украины
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Николаевской области Украины прогремел взрыв, также сообщается о новых взрывах в Одессе и Херсоне, который удерживают украинские войска, сообщают СМИ.

    Украинские СМИ не уточняют, где именно в Николаевской области произошел взрыв, передает ТАСС.

    Кроме того, украинские СМИ сообщили о четырех новых взрывах в Одессе, передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что российские войска нанесли удары по портовой инфраструктуре Одессы. Также появилась информация о том, что после взрывов в Херсоне в ряде районов  города пропал свет. В Сети опубликована видеозапись сбоя в работе украинской ПВО – одна из ракет ВСУ упала на Одессу.

    Коментарии (4)
    7 ноября 2023, 06:07
    Бойцы первого батальона из бывших военных ВСУ принесли присягу России

    Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого из бывших украинских военнопленных принесли присягу России

    Tекст: Антон Никитин

    Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения ВС РФ, сформированного из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России.

    Каждый из бойцов торжественно присягнул на верность своему Отечеству – Российской Федерации, поклявшись свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество, передает РИА «Новости».

    Военнослужащий батальона имени Богдана Хмельницкого ОБТФ «Каскад», бывший боец ВСУ Владислав Коваленко отметил, что все военные в подразделении однажды уже давали присягу украинскому народу, но не предали украинский народ, который сейчас находится в заложниках у преступного киевского режима.

    «Мы даем присягу русскому народу, но не предавая при этом украинский народ – мы всегда остаемся вместе с ними, потому что мы братья. Украинский народ с российским – они как одно целое, у нас нет никаких различий: у нас одна вера, у нас одни традиции. Украинский и русский народы – это один народ», – подчеркнул Коваленко.

    Напомним, в конце октября добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад».

    Коментарии (6)
    4 ноября 2023, 18:21
    ПВО сбила украинские ракеты в районе судостроительного завода в Керчи

    Глава Крыма Аксенов: Система ПВО отработала в районе судостроительного завода в Керчи

    Tекст: Вера Басилая

    Система ПВО отработала в районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи, часть обломков упала на территорию одного из сухих доков, пострадавших нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Керчь. По его словам, системы противовоздушной обороны отработали в районе судостроительного завода им. Бутомы, обломки сбитых ракет упали на территорию одного из сухих доков, пострадавших нет.

    Глава Крыма призвал соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

    Ранее воздушная тревога была объявлена в Севастополе.

    Коментарии (0)
    6 ноября 2023, 00:56
    Ракета украинской ПВО упала в Одессе

    Одна из выпущенных украинской ПВО ракет упала на Одессу

    Ракета украинской ПВО упала в Одессе
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликована видеозапись сбоя в работе украинской ПВО – одна из ракет упала на Одессу, сообщают СМИ.

    Как пишет «Московский комсомолец», украинская ПВО не справилась с российским массированным ударом по стратегической и портовой инфраструктуре Одессы, ряд портовых объектов был поражен в результате атаки ракетами и беспилотниками «Герань». В Одессе получила повреждения система электроснабжения.

    При этом в Сети опубликованы видеозаписи сбоя в работе ПВО. На видео одна из выпущенных зенитных ракет поднялась в небо и упала на город. Сообщается, что ракета угодила в жилой дом.

    Напомним, взрывы произошли не только в Одессе, но и в городе Херсоне, который удерживают украинские войска.

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      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

    • Израиль окружил Газу

      Зайдя в сектор Газа с трех направлений, израильская армия окружила город Газу, как когда-то войска Александра Македонского. Та осада закончилась для филистимлян катастрофой. Эта операция тоже обещает стать очень кровавой. Пока Израилю везет, но обострение грозит продлиться долго.

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