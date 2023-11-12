С начала обострения между ХАМАС и Израилем погиб 101 сотрудник ООН

Спикер Палаты представителей США предложил оставить Украину и Израиль без денег

Спикер Палаты представителей США предложил законопроект о финансировании правительства без помощи Израилю и Украине

Tекст: Антон Никитин

В статье говорится, что Джонсон в беседе с представителями Республиканской партии в Палате представителей в субботу заявил о том, что намерен продвигать собственный план во избежание приостановки работы федерального правительства США (шатдауна) 17 ноября. Этот план предусматривает продолжение финансирования работы нескольких правительственных программ и ведомств Соединенных Штатов, занимающихся в том числе вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, до 19 января 2024 года. Финансирование работы других ведомств и программ предлагается продлить до 2 февраля 2024 года, передает ТАСС.

Издание отмечает, что представленный спикером Палаты представителей законопроект не предусматривает выделения Конгрессом США финансирования на оказание поддержки Израилю и Украине, а также на защиту американских границ. При этом, по мнению Джонсона, вопрос выделения средств на эти цели должен рассматриваться в отрыве от законопроекта, призванного избежать шатдауна.

Американское издание Politico в свою очередь отмечает, что предложение Джонсона уже подвергли критике однопартийцы спикера Палаты представителей, что снижает шансы на то, что законопроект будет одобрен нижней палатой Конгресса США, где у республиканцев большинство. Даже в случае одобрения в Палате представителей законопроект с высокой степенью вероятности будет отклонен Сенатом, где большинство сохраняют демократы. Таким образом, по оценкам издания, предложенная Джонсоном инициатива вряд ли поможет избежать приостановки работы правительства Соединенных Штатов.

Тем временем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала инициативу Джонсона «несерьезным предложением» и «рецептом для еще большего хаоса», передает РИА «Новости».

Она призвала республиканцев перестать тратить время на внутрипартийные распри, делать свое дело и работать в двухпартийном формате над предотвращением шатдауна.

Накануне в США заявили о вынужденном ограничении военной помощи Украине.

Напомним, 3 ноября контролируемая республиканцами Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю без упоминания Украины.