Сроки начала строительства моста через Лену назвали в Якутии

Пугачева объяснила, кого назвала «рабами и холопами»

Алла Пугачева написала обращение к критикам и заявила, что любит русский народ

Tекст: Вера Басилая

«Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников», – написала она в Instagram (сеть принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена), отметив, что именно этих людей она называла «рабами и холопами».

Певица почеркнула, что любит народ и жалеет, а клеветники «своими хамскими высказываниями», «абсурдными вымыслами и наглым враньем» пытаются оттолкнуть от нее людей, для которых она «всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью».

В посте Пугачева процитировала исполнителя Shaman: «Вы еще обо мне услышите!» Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах».

Ранее СМИ сообщили, что Пугачева может вернуться на сцену в период новогодних праздников, у артистки уже обновляется райдер, который предусматривает рекордный гонорар в 500 тыс. долларов за выступление, при этом не исключены корпоративы в России.

В последний раз, по данным СМИ, Пугачева приезжала в Москву в начале ноября.