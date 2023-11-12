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Сроки начала строительства моста через Лену назвали в Якутии
Николаев: Строительство моста через Лену планируют начать в первом квартале 2024 года
Масштабное строительство моста через реку Лена в Республике Саха (Якутия) планируют начать в первом квартале следующего года, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе Дня региона на международной выставке-форуме «Россия».
Мост через Лену должен пройти от села Старая Табага (входит в городской округ Якутск) до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Он позволит создать в Якутске транспортно-логистический узел, передает ТАСС.
По словам Николаева, проектно-сметная документация разработана и вышла из Главгосэкспертизы, ничего не мешает начать масштабные работы по строительству Ленского моста в первом квартале 2024 года.
Напомним, в июле президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС заявил, что мост через реку Лену построят.