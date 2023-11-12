В Кремле назвали смысл дружбы западных стран

Песков: Страны Запада дружат между собой, чтобы вытеснить Россию

Tекст: Валентина Григоренко

Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале, отметил, что у коллективного Запада есть свои акценты. По его словам, страны Запада дружат не ради себя, а для того, чтобы вытеснить Россию из тех или иных регионов. Он добавил, что Россия сомневается в том, что такая политика имеет перспективы, передает РИА «Новости».

Как указал представитель Кремля, РФ знакома такая политика и все уже к ней привыкли, и еще научились выстраивать свои связи так, чтобы «хеджироваться от этих рисков».

Кроме того, Песков прокомментировал появившуюся в западной прессе после визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан статью, где страну назвали «задним двором президента России Владимира Путина», и отметил, что такие заявления являются глупостью и информационной войной. Он подчеркнул, что Казахстан является суверенной страной, которая развивает сотрудничество «по всем возможным азимутам и не делает это в режиме или с этими, или с этими».

По его мнению, Казахстан является стратегическим союзником России, и поэтому Москва развивает с Казахстаном свои собственные отношения, которыми РФ очень дорожит. Песков отметил, что растет и объем товарооборота, и взаимные инвестиции, и культурное взаимодействие.

Он пояснил, что перспективы в развитии широчайшие, поэтому необходимо развивать такие отношения. По его словам, это отношения, «которые зиждутся на взаимном уважении, взаимной выгоде и истинном союзничестве, где никто никому ничего не навязывает и не диктует».

Ранее Песков заявил, что Россия готова вести диалог с Западом по вопросам стратегической стабильности, однако в настоящее время предпосылок для этого нет.