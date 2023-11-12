Лавров: У ЕС не получится вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сказал Лавров в интервью тележурналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин», Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии, Закавказья, но это не получится, передает РИА «Новости». Он добавил, что Россия там исторически и никуда не исчезнет, о чем ее союзники это прекрасно знают.

Комментируя появившуюся в западной прессе после визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан статью, где страну назвали «задним двором президента России Владимира Путина», Лавров отметил, что лидеры западного мира «позволяют себе достаточно хамские высказывания». «Президент Франции Макрон во время визита в Казахстан публично сказал, что рад, что эта страна никогда не будет ничьим вассалом. Тоже достаточно нагло для дипломатического языка», – передает ТАСС слова Лаврова.

Ранее Макрон, выступая на пресс-конференции, сказал, что «мы убеждены, что Казахстан не будет ничьим вассалом». Лавров назвал оговоркой по Фрейду заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отказе Казахстана «быть вассалом» каких-либо держав.