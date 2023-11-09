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    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинцам в новом западном сценарии выпадает роль неудачников

    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Олимпиада в Париже может оказаться последней

    Политизация Олимпийских игр, которая достигла в последние десятилетия впечатляющих масштабов, а также их убыточность на фоне экономических трудностей, стремительно падающего интереса к профессиональному спорту в целом и олимпийскому движению в частности – все это остро проявляется прямо сейчас.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия 16 лет давала Западу шанс одуматься

    Расставание России с Договором об обычных вооруженных силах в Европе оказалось очень долгим и исполненным надежды на то, что наши партнеры смогут изменить свое эгоистическое отношение к одному из самых важных вопросов европейской безопасности.

    7 комментариев
    9 ноября 2023, 20:14

    Слова Макрона об отказе Казахстана «быть вассалом» назвали оговоркой по Фрейду

    Лавров назвал оговоркой по Фрейду слова Макрона об отказе Казахстана «быть вассалом»

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал оговоркой по Фрейду заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отказе Казахстана «быть вассалом» каких-либо держав.

    Лавров подчеркнул, что западные страны «всегда пытаются дружить исключительно в свою пользу, хотят выгоду иметь только для себя, что говорит о чисто колониальном менталитете, пишут «Известия».

    Ранее Макрон, выступая на пресс-конференции, сказал, что «мы убеждены, что Казахстан не будет ничьим вассалом».

    Напомним, президент Франции отправился в турне по странам Средней Азии. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал историческим событием визит Макрона в Астану.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о визите Макрона в Казахстан, заявил, что казахская сторона выстраивает отношения с другими государствами на свое усмотрение.

    9 ноября 2023, 16:12
    Путин шуткой отреагировал на отключение его микрофона в Казахстане
    Путин шуткой отреагировал на отключение его микрофона в Казахстане
    @ Константин Завражин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президенту России Владимиру Путину в Казахстане на мгновение отключили микрофон, но российский лидер вышел из ситуации и шутливо высказался о техническом сбое.

    «Есть вопросы, которые требуют определенного согласования и прояснения по цифрам. Мы готовы идти навстречу казахстанским...», – после этих слов микрофон пискнул и отключился.

    «Не хотят. А нет, уже захотели. Как сказал, что готовы идти навстречу, сразу раз – включили», – пошутил Путин. «А это так и есть: мы готовы идти навстречу нашим друзьям», – добавил президент России.

    Ранее Путин назвал результативными переговоры с Токаевым.

    Коментарии (14)
    9 ноября 2023, 05:11
    Путин прибыл в Казахстан

    Самолет Путина приземлился в Астане

    Путин прибыл в Казахстан
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин прибыл в Казахстан, его самолет приземлился в Астане, сообщают информационные агентства.

    В Астане Путин проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, ожидается подписание ряда документов. Также лидеры двух стран в формате видео-конференц-связи примут участие в пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Костанае, передает ТАСС.

    Напомним, российский лидер в преддверии своего визита в Казахстан дал интервью «Казахстанской правде». Путин назвал формирование справедливого миропорядка тенденцией мирового развития и отметил, что русский язык является общим достоянием и фактором дружбы России и Казахстана.

    Коментарии (9)
    9 ноября 2023, 13:51
    Путин назвал Россию и Казахстан наиболее близкими союзниками
    Путин назвал Россию и Казахстан наиболее близкими союзниками
    @ Константин Завражин/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул особую близость отношений стран.

    «Мы говорим о том, что Россия и Казахстан являются союзниками. Хотел бы подчеркнуть, что во всяком случае мы так в России на это смотрим, мы не просто союзники, мы наиболее близкие союзники», – приводит его слова ТАСС.

    Также Путин отметил, что Москва и Астана смогут решить все значимые для них вопросы, несмотря на все сложности нынешней ситуации. «Уверен, мы, исходя из приоритетов национального интереса, всегда сможем решить, не нарушая никаких международных наших обязательств, <…> те вопросы, которые представляют для нас очевидный взаимный национальный интерес», – сказал он.

    Токаев со своей стороны отметил, что в отношениях с Россией у Казахстана не существует принципиальных проблем. «Мы – союзники, стратегические партнеры. (…) В Казахстане и России одинаково хорошо понимают, что самостоятельный, суверенный выбор путей развития не препятствует, а, напротив, многократно увеличивает отдачу от равноправного и взаимовыгодного партнерства», – сказал глава республики.

    Он отметил, что провел с президентом России переговоры по всем вопросам сотрудничества и было достигнуто полное взаимопонимание по вопросам предстоящей совместной работы.

    Токаев добавил, что казахстанско-российские отношения останутся незыблемыми и не подверженными политической конъюнктуре.

    Ранее Токаев в ходе встречи в Астане с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что визит президента России имеет историческое значение.

    Коментарии (11)
    9 ноября 2023, 10:41
    Путин прибыл в госрезиденцию на переговоры с Токаевым в Астане

    Президент Владимир Путин прибыл в госрезиденцию Акорда на переговоры с Токаевым в Астане

    Путин прибыл в госрезиденцию на переговоры с Токаевым в Астане
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин приехал в госрезиденцию Акорда на переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    Уточняется, что после беседы лидеры по видеосвязи подключатся к пленарному заседанию XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, проходящего в Костанае, передает ТАСС.

    В резиденции президента Акорда (пер. «белая ставка») преобладает белый цвет, который в семантике тюркской культуры считается священным, а также золотой, синий и зеленый цвета. Рядом с Акордой располагается правительственно-административный квартал и основные достопримечательности Астаны – монумент Байтерек, Дворец мира и согласия, Хан Шатыр, мечеть Хазрет Султан.

    Рано утром в четверг Путин прибыл в Казахстан, ожидается подписание ряда документов.

    Коментарии (3)
    9 ноября 2023, 15:21
    Россия готова нарастить мощности по сборке автомобилей «Лада» в Казахстане

    Путин: Россия готова создавать новые мощности в Казахстане для сборки автомобилей «Лада»

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия готова к созданию дополнительных мощностей в Казахстане для сборки автомобилей «Лада», сообщил президент Владимир Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.

    «Нашими странами осуществляется целый ряд крупных совместных проектов промышленной кооперации, таких как производство винил-хлорида и другой химической продукции, минеральных удобрений. Ведутся работы по повышению локализации в Казахстане сборки автомобилей «Лада», – приводит его слова ТАСС.

    «Мы готовы к углублению этой кооперации, к созданию дополнительных мощностей на территории Казахстана, передаче определенных технологий и компетенций», – добавил российский лидер.

    Также Путин сообщил, что Россия готова развивать сотрудничество с Казахстаном по поставкам угля. «Развивается двустороннее сотрудничество в энергетике. Наша страна импортирует казахстанский уголь, осуществляет взаимные поставки электроэнергии, ну и транзит угля – мы его тоже обсуждали, здесь есть вопросы, которые требуют определенного согласования и прояснения по цифрам. Мы готовы идти навстречу казахстанским друзьям», – указал он.

    По итогам переговоров в Астане президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление и план совместных действий двух стран на 2024–2026 годы. Торжественная церемония приурочена к десятилетию заключения между двумя странами Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке и план совместных действий России и Казахстана на 2024–2026 годы.

    Кроме того, министерства энергетики двух стран подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в трех городах Казахстана.

    Ранее Путин на переговорах с главой Казахстана подчеркнул особую близость отношений стран.

    Коментарии (6)
    9 ноября 2023, 13:12
    Токаев назвал визит Путина в Казахстан историческим
    Токаев назвал визит Путина в Казахстан историческим
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Астане с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что визит президента России имеет историческое значение.

    «Ваш визит имеет очень большое политическое, можно сказать, и историческое значение. Всем известно, что Казахстан и Россия – союзники, стратегические партнеры. Нас объединяют крепкие узы дружбы, общая история и тесные духовные связи», – сказал Токаев, обращаясь к Путину.

    Он отметил, что Россия и Казахстан сохранили и преумножили главное богатство – братские чувства и добрососедские отношения между двумя народами. «С удовлетворением отмечаю, что сегодня наше взаимодействие является успешным», – передает ТАСС слова главы республики.

    Путин со своей стороны напомнил, что скоро исполняется десять лет со дня заключения базового договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. «Действительно, он стал прочной основой для развития наших многоплановых дружеских отношений, я бы хотел именно этот аспект наших отношений подчеркнуть – именно дружеских отношений», – сказал российский лидер.

    «Стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими странами уверенно развиваются, успешно развиваются, цифры об этом ярко говорят», – заключил Путин.

    Ранее Путин отмечал, что Россия и Казахстан наращивают расчеты в торговле в национальных валютах.

    Коментарии (6)
    9 ноября 2023, 09:53
    Во Франции призвали выйти из ЕС и отдать место Украине

    Политик Филиппо: Франции следует покинуть ЕС, отдав место Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Франции следует покинуть Европейский союз, предоставив свое место в содружестве Украине, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    «Давайте оставим место Украине и как можно скорее уйдем!» – приводит его слова RT.

    Заявление политик опубликовал на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

    Накануне Филиппо заявлял, что планы Европейского союза принять в свой состав Украину приведут к гибели Европы. Единственным выходом для Франции в этой ситуации он назвал выход из ЕС.

    В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в содружество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что за игру ведет фон дер Ляйен и почему президент Украины Владимир Зеленский боится ей перечить.

    Коментарии (3)
    9 ноября 2023, 12:40
    Анонсировано открытие генконсульства России в казахстанском Актау

    Токаев: Генконсульство России в казахстанском Актау откроется в ближайшее время

    Анонсировано открытие генконсульства России в казахстанском Актау
    @ Константин Завражин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральное консульство России откроется в городе Актау на западе Казахстана в ближайшее время, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с лидером России Владимиром Путиным.

    По его словам, в ближайшее время планируется открытие генерального консульства России в Актау, что имеет очень большое значение со всех точек зрения, передает ТАСС.

    Токаев напомнил, что в текущем году в Екатеринбурге открылось Генеральное консульство Казахстана. Кроме того, он отметил, что казахстанские генконсульства успешно функционируют в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.

    Напомним, в ноябре 2022 года замглавы МИД России Евгений Иванов заявил, что Россия планирует открыть генконсульства на Мальдивах, индонезийском Бали, а также в Гродно, Актау и Самарканде.

    Коментарии (3)
    9 ноября 2023, 12:13
    Казахстан призвал Россию координировать усилия по продбезопасности

    Токаев: России и Казахстану важно координировать усилия в обеспечении продбезопасности

    Tекст: Ольга Никитина

    России и Казахстану в условиях глобальных вызовов важно координировать усилия по обеспечению продовольственной безопасности, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества двух стран.

    «В условиях беспрецедентных глобальных вызовов нашим странам как никогда важно координировать усилия по обеспечению продовольственной безопасности», – приводит его слова ТАСС.

    Путин в ходе форума отметил, что Москва и Астана совместно ведут масштабные проекты по производству и поставкам высококачественной сельскохозяйственной техники.

    В этой связи он отметил, что Ростсельмаш и Петербургский тракторный завод «не только экспортируют свою продукцию, но и занимаются локализацией ее сборки на казахстанской территории».

    Также Путин пригласил представителей российских и казахстанских регионов принять участие в следующем форуме регионов двух стран, который пройдет в 2024 году в Уфе.

    По словам российского лидера, в партнерстве России и Казахстана межрегиональные связи играют одну из центральных ролей. «Будем и дальше поощрять стремление регионов сотрудничать друг с другом, искать новые сферы взаимодействия и, конечно, поддержим все ваши полезные начинания», – заверил он.

    Ранее Путин заявил, что в этом году фиксируется очень хороший урожай пшеницы в России, страна удержит первое место в мире по экспорту.

    Коментарии (2)
    9 ноября 2023, 14:58
    Россия и Казахстан задумались о совместной работе по нефтедобыче

    Tекст: Валерия Городецкая

    По итогам переговоров президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева Москва и Астана решили активизировать диалог по добыче нефти.

    В совместном заявлении глав государств, принятом на переговорах в Астане, говорится, что Россия и Казахстан намерены активизировать диалог по вопросам, касающимся проведения геологоразведочных работ, добычи трудноизвлекаемой нефти, диверсификации маршрутов транспортировки энергоресурсов, а также обмена опытом и подготовки кадров, передает ТАСС.

    Также решено воплотить планы по строительству новых трубопроводов и реконструкции существующих для эффективной транспортировки природного газа, нефти и нефтепродуктов между Россией и Казахстаном, а также в третьи страны.

    Ранее в Газпроме задумались о транзите газа через Казахстан, Киргизию и Узбекистан.

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    9 ноября 2023, 15:50
    Россия и Казахстан договорились о сотрудничестве в военно-технической сфере

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия и Казахстан намерены развивать сотрудничество в оборонной, военной и военно-технической областях, говорится в совместном заявлении президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева по итогам переговоров в Астане.

    Также стороны заявили о намерении совершенствовать договорно-правовую базу в интересах обеспечения региональной и континентальной безопасности, передает ТАСС.

    Кроме того, в заявлении указано, что Россия и Казахстан будут углублять связи по линии советов безопасности, оборонных, правоохранительных органов и спецслужб двух стран, чтобы противодействовать терроризму, в том числе вербовке и перемещению иностранных террористов-боевиков, террористической пропаганде, религиозному экстремизму и отмыванию денег.

    Россия и Казахстан договорились препятствовать незаконному вывозу активов и обороту оружия, наркотиков и психотропных веществ, торговле людьми и другим видам организованной преступности, а также распространению оружия массового поражения.

    Ранее Путин на переговорах с главой Казахстана подчеркнул особую близость отношений двух стран.

    Коментарии (0)
    9 ноября 2023, 11:25
    Путин: Россия и Казахстан нарастили расчеты в нацвалютах

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия и Казахстан наращивают расчеты в торговле в национальных валютах, подчеркнул президент Владимир Путин на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества двух стран.

    «За январь – август текущего года встречная торговля прибавила еще 7%. При этом заметно расширилось использование национальных валют в экспортно-импортных операциях», – приводит его слова ТАСС.

    Также Путин сообщил, что на форуме планируется подписать целый ряд новых соглашений и меморандумов, а также коммерческих контрактов на общую сумму порядка 100 млн долларов.

    Путин в четверг приехал в госрезиденцию Акорда на переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

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    9 ноября 2023, 13:53
    Путин заявил о намерении присутствовать в Минске на саммите ОДКБ

    Путин подтвердил свое присутствие в Минске на саммите ОДКБ 23 ноября

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин сообщил, что планирует посетить в Минске саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 23 ноября.

    По его словам, он находится в постоянном контакте с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, с которым участвовал в саммите СНГ в Бишкеке, и планирует встретиться в Минске на заседании Совета коллективной безопасности (ОДКБ), передает ТАСС.

    Путин добавил, что до конца года будет иметь дополнительные возможности пообщаться с главой Казахстана в Петербурге в ходе саммита ЕврАзЭС и традиционной неформальной предновогодней встречи лидеров СНГ.

    Ранее Путин назвал СНГ неотъемлемым элементом поддержания мира и стабильности.

    Политолог Алексей Мартынов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что развитие сотрудничества с Россией позволяет странам СНГ реализовать идею безопасного развития, они получают экономическую выгоду и безопасность – это два краеугольных камня, которые лежат в основе интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

    Коментарии (0)
    9 ноября 2023, 15:57
    Путин и Токаев обсудили создание международной организации по русскому языку

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин во время визита в Казахстан обсудил с коллегой Касым-Жомартом Токаевым реализацию инициативы по созданию международной организации по русскому языку.

    Российский президент отметил, что обсуждены вопросы сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, в том числе ход реализации инициативы казахстанского лидера о создании международной организации по русскому языку, которая займется его популяризацией в мире, передает ТАСС.

    Путин добавил, что создание такой организации предоставит конкурентные преимущества для обеих стран. Так, владение русским языком на постсоветском пространстве создает дополнительные хорошие условия для взаимодействия, а отсутствие языка межгосударственного общения является препятствием для контактов.

    Помимо прочего, на сайте Кремля размещено заявление президентов двух стран, в котором указано, что русский язык выступает серьезным объединяющим фактором укрепления и развития отношений между Россией и Казахстаном.

    Ранее Токаев в ходе встречи в Астане с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что визит президента России имеет историческое значение. Путин в свою очередь на переговорах с главой Казахстана подчеркнул особую близость отношений двух стран.

    Коментарии (0)
    9 ноября 2023, 16:04
    Россия и Казахстан решили развивать сотрудничество в космической сфере

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Казахстан продолжат взаимодействие в космической сфере, в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, в том числе будут укреплять кооперацию на комплексе «Байконур», следует из совместного заявления президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.

    Стороны намерены внедрять современные ракетно-космические технологии с высоким уровнем экологической безопасности. Также Россия и Казахстан будут продолжать реализацию проекта «Байтерек», включая создание новых рабочих мест, повышение компетенций, передачу технологий и формирование корпуса национальных специалистов, говорится в документе на сайте Кремля.

    Ранее стало известно, что Россия и Казахстан задумались о совместной работе по нефтедобыче.

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