У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.16 комментариев
Слова Макрона об отказе Казахстана «быть вассалом» назвали оговоркой по Фрейду
Лавров назвал оговоркой по Фрейду слова Макрона об отказе Казахстана «быть вассалом»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал оговоркой по Фрейду заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отказе Казахстана «быть вассалом» каких-либо держав.
Лавров подчеркнул, что западные страны «всегда пытаются дружить исключительно в свою пользу, хотят выгоду иметь только для себя, что говорит о чисто колониальном менталитете, пишут «Известия».
Ранее Макрон, выступая на пресс-конференции, сказал, что «мы убеждены, что Казахстан не будет ничьим вассалом».
Напомним, президент Франции отправился в турне по странам Средней Азии. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал историческим событием визит Макрона в Астану.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о визите Макрона в Казахстан, заявил, что казахская сторона выстраивает отношения с другими государствами на свое усмотрение.