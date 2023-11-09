Слова Макрона об отказе Казахстана «быть вассалом» назвали оговоркой по Фрейду

Лавров назвал оговоркой по Фрейду слова Макрона об отказе Казахстана «быть вассалом»

Tекст: Вера Басилая

Лавров подчеркнул, что западные страны «всегда пытаются дружить исключительно в свою пользу, хотят выгоду иметь только для себя, что говорит о чисто колониальном менталитете, пишут «Известия».

Ранее Макрон, выступая на пресс-конференции, сказал, что «мы убеждены, что Казахстан не будет ничьим вассалом».

Напомним, президент Франции отправился в турне по странам Средней Азии. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал историческим событием визит Макрона в Астану.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о визите Макрона в Казахстан, заявил, что казахская сторона выстраивает отношения с другими государствами на свое усмотрение.