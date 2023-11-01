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В Кремле отреагировали на визит Макрона в Астану
Песков о визите Макрона в Астану: Казахстан – суверенная страна
Казахская сторона выстраивает отношения с другими государствами на свое усмотрение, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о визите французского лидера Эммануэля Макрона в Казахстан.
Казахстан – суверенная страна, она развивает отношения со всеми другими странами по своему усмотрению, сказал Песков, передает ТАСС.
Он добавил, что Москва и Астана связаны историческими отношениями и отношениями стратегического партнерства, Казахстан является союзником России, страны объединены во многих интеграционных форматах.
Россия и Казахстан развивают собственные отношения, и российская сторона «весьма дорожит» ими и видит взаимность со стороны Астаны.
Напомним, президент Франции отправился в турне по странам Средней Азии. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал историческим событием визит Макрона в Астану.