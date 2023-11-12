Бывший главком НАТО призвал Украину смириться с потерей территорий

Экс-главком НАТО: Украине стоит смириться с временной потерей территорий

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил Ставридис в своей статье для Bloomberg, вероятно, придется смириться с подконтрольным Москве Крымом и наличием сухопутного коридора между полуостровом и Россией. По его словам, «все будут ненавидеть такой исход».

По мнению Ставридиса, даже России такой результат может не понравиться, так как она получит не всю Украину, а всего лишь несколько заминированных районов юго-востока, что «вряд ли является достойным призом».

Бывший главком НАТО добавил, что Украина, подобно Южной Корее во времена Корейской войны, не сможет победить в конфликте, поэтому боевые действия следует закончить, чтобы начать восстанавливать государство.

Ставридис уверен, что такой сценарий приведет Украину к успеху, но ей потребуются инвестиции стран Запада, а также «реальные и прочные гарантии безопасности».

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украину необходимо принять в НАТО без новых регионов России, чтобы дать «сигнал» Москве.