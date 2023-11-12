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    Российские корабли впервые за полвека зашли в Бангладеш
    Киев предсказал экономические конфликты Украины со странами ЕС
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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Со стариками надо разговаривать о самом главном

    Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное – свою историю, историю рода, семьи, историю страны.

    2 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему МОК танцует под дудку Вашингтона

    До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.

    16 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Отношения США и Турции будут только ухудшаться

    Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».

    0 комментариев
    12 ноября 2023, 10:32

    Гости выставки «Россия» ощутили морской ветер Камчатки

    Гостья выставки «Россия»: Организаторы смогли передать силу и мощь Камчатского края

    Гости выставки «Россия» ощутили морской ветер Камчатки
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Выставка «Россия» вдохновляет повторить в реальной жизни виртуальный маршрут Владивосток – Хабаровск – Камчатка, пройденный на ВДНХ, сказала газете ВЗГЛЯД посетительница форума Оксана Уварова. Ранее на выставке открылся стенд Сахалина и Курил.

    «Мой дедушка служил во Владивостоке. Он много рассказывал о том, насколько красив Дальний Восток, показывал массу фотографий океана и местных пейзажей. Еще в детстве его рассказы о другом конце России завораживали меня. Даже в школе, когда все писали сочинение на тему путешествий, я написала: «Хочу в Приморье!», – рассказала посетительница выставки Оксана Уварова.

    «Если честно, на выставку я пришла только ради стендов дальневосточных регионов. Мне очень хотелось побывать там хотя бы так – через рассказы местных жителей и интересные интерактивы, которые проводятся в павильонах. Я даже наметила небольшой маршрут для будущего путешествия», – отметила она.

    «Меня поразил стенд Камчатского края. Организаторам удалось передать силу и мощь этих далеких земель. Вместе с другими гостями я будто бы оказалась в горной пещере. Новейшие технологии позволили с головой окунуться в солнечные и ненастные дни полуострова. Внутри экспозиции даже лил дождь и дул морской ветер!», – поделилась гостья.

    «А в финале мы наблюдали извержение вулкана. Нам даже подарили кусочек застывшей лавы. Для себя я решила, что обязательно повторю эту прогулку, но уже вживую. Мой маршрут начнется с Владивостока, потом заеду в Хабаровск и уже оттуда помчусь на Камчатку. Я очень благодарна выставке «Россия» за то, что она сделала Дальний Восток чуточку ближе!», – резюмировала Уварова.

    Ранее на Международной выставке-форуме «Россия» открылся стенд Сахалина и Курил, представляющий собой часть корабля с большим экраном, на котором демонстрируются ролики о природе региона и его экономических достижениях , сообщает пресс-служба выставки.

    Посетители могут отправиться в VR-путешествие, увидеть макеты агломерации, нефтегазовой платформы и рыболовного сейнера. На носу корабля – арт-объект в виде краба, а снизу установлены экраны с изображением подводного мира Сахалина и Курил. Гости участвуют в викторинах, интерактивных играх и розыгрышах туров на Сахалин.

    Известно, что только за первые несколько дней выставку «Россия» в Москве посетило более полумиллиона человек. И даже в будние дни здесь довольно многолюдно. Сотрудники газеты ВЗГЛЯД отправились на ВДНХ и выяснили, что так привлекает гостей выставки, а заодно составили свой рейтинг интересных локаций. Также газета ВЗГЛЯД писала, как выставка «Россия» объединила лучшие достижения нашей страны за 20 лет.

    9 ноября 2023, 21:28
    Россия вышла из соглашения по ядерному оружию с Японией

    Россия прекратила сотрудничество с Японией в сфере ликвидации ядерного оружия

    Россия вышла из соглашения по ядерному оружию с Японией
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Действие соглашения между Россией и Японией о ликвидации ядерного оружия прекращено, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

    «Прекратить действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в Российской Федерации ядерного оружия и создании Комитета по сотрудничеству», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.

    Министерству иностранных дел России дано поручение оповестить о принятом решении японскую сторону.

    Соглашение было подписано 13 октября 1993 года в Токио, оно было нацелено на содействие в безопасности ликвидации ядерных вооружений, подлежащих сокращению в России в рамках двусторонних или многосторонних договоров.

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    10 ноября 2023, 17:32
    Средства ПВО сбили за неделю восемь украинских боевых самолетов

    Минобороны: Средства ПВО за неделю сбили четыре МиГ-29, два Су-27 и 32 ракеты HIMARS ВСУ

    Средства ПВО сбили за неделю восемь украинских боевых самолетов
    @ РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за неделю сбили четыре Миг-29, два Су-27, два штурмовика Су-25, а также 32 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что средствами ПВО в течение недели ВС РФ сбили восемь боевых украинских самолетов, 12 крылатых тактических ракет Storm Shadow и SCALP, две противокорабельные ракеты «Нептун», две управляемые авиационные бомбы JDAM, а также 205 украинских беспилотников.

    Отмечается, что на Запорожском направлении Российская армия отразила 14 атак ВСУ в районах Вербового и Работина Запорожской области, а потери Киева за минувшую неделю составили до 495 военнослужащих, пять танков, 32 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, а также шесть орудий полевой артиллерии.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили два подразделения морской пехоты ВСУ при их попытке высадиться на островах вблизи Херсона и левом берегу Днепра.

    Коментарии (18)
    11 ноября 2023, 10:38
    Российские военные рассказали о бое на Днепре, в котором взяли в плен 11 морпехов ВСУ
    Российские военные рассказали о бое на Днепре, в котором взяли в плен 11 морпехов ВСУ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие Вооруженных Сил (ВС) России рассказали о сложном бое, в ходе которого удалось захватить в плен 11 военнослужащих морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра.

    Один из сослуживцев командира Золто Арсаланова, руководившего боем, рассказал, что сражение было быстрым, тяжелым и скоротечным, передает РИА «Новости». Он отметил слаженную работу бойцов ВС РФ и грамотную работу командира, который после получения ранения продолжил участие в бою.

    Двое бойцов с позывными «Шеф» и «Француз» зашли с фланга и обезвредили украинского пулеметчика, ударив его прикладом, пока тот менял боеприпасы к орудию. Помощник пулеметчика, поняв, что для него «все закончилось», сдался.

    Еще один сослуживец Арсаланова назвал его хладнокровным и спокойным, уверенность командира передавалась бойцам, отметил он. В ходе боя российские военнослужащие взяли в плен семь человек, еще четыре сдались сами.

    Украинские бойцы, взятые в плен, рассказали, что во время высадки офицеры находились в тылу и не ставили им задачи, а только выдали место дислокации в момент переправы.

    «Нас отобрали, определенную группу людей, посадили в лодки и переправили на другой берег. Сказали, что нужно переправиться через дорогу, там есть наши люди, и нужно будет эвакуировать раненых. Мы перешли дорогу и попали в засаду. Лодки уплыли, они выгружают сразу и отплывают», – рассказал один из пленных.

    Бойцы ВСУ добавили, что подготовка перед отправкой в зону боевых действий была крайне короткой – около месяца. В ходе нее украинцы основном роют окопы и изучают теорию, стрельбы проводятся порядка двух раз, при этом пострелять удается не всем.

    Ранее сообщалось, что рота группировки «Днепр» под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова уничтожила большинство военнослужащих подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, еще 11 боевиков ВСУ были взяты в плен. Бойцов представили к наградам за мужество.

    Коментарии (12)
    11 ноября 2023, 13:20
    В Газпроме рассказали о поставках российского газа в якобы отказавшиеся от него страны

    Глава Газпрома Миллер: Российский газ продолжает поступать в якобы отказавшиеся от него страны Европы

    В Газпроме рассказали о поставках российского газа в якобы отказавшиеся от него страны
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский газ есть на европейском рынке и не в малых объемах, он продолжает поступать в страны, которые якобы от него отказались, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.

    Газпром по контрактам поставляет газ в Европу на австрийский хаб, затем голубое топливо из России поступает в другие европейские страны, заявил Миллер в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.

    «Молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски. Разменные своповые операции достаточно распространены, и мы знаем, что российский газ поступает во многие страны, которые провозгласили отказ от потребления российского газа», – отметил глава Газпрома.

    Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль спрогнозировала смещение поставок российского газа в Центральную Азию вместо Запада.

    Коментарии (12)
    9 ноября 2023, 20:40
    Ликвидированы более 40 солдат ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

    ВС России ликвидировали более 40 солдат ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

    Ликвидированы более 40 солдат ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Артиллеристы ВС России накрыли огнем позицию ВСУ в Херсонской области и уничтожили более 40 украинских боевиков, сообщили в оперативных службах региона.

    Как рассказал их представитель, военнослужащие группировки войск «Днепр» отлично работают по позициям противника в районе Берислава на правобережье Херсонской области, в ходе очередной атаки артиллеристы уничтожили более 40 военных ВСУ, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 330 военных и два танка.

    Коментарии (4)
    11 ноября 2023, 14:08
    В ДНР высмеяли сообщения о «ненастоящем» контрнаступлении ВСУ
    В ДНР высмеяли сообщения о «ненастоящем» контрнаступлении ВСУ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин отреагировал на сообщения украинских СМИ о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) было просто психологической спецоперацией украинских спецслужб.

    «Ненастоящая страна, ненастоящий контрнаступ, ненастоящий клоун президент. Все ненастоящее», – сказал Гагин, передает РИА «Новости». «Только сотни тысяч гробов реальные для украинцев и их семей», – добавил он.

    Гагин заявил, что на самом деле психологической операцией были обещания принять Украину в НАТО и в Евросоюз.

    Ранее стало известно, как Россия сорвала «День Д» украинского контрнаступления.

    Коментарии (17)
    9 ноября 2023, 16:20
    Медведев назвал количество принятых на контрактную службу с начала года

    Tекст: Валерия Городецкая

    С начала этого года около 410 тыс. человек заключили контракт на службу в Вооруженных силах, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Работа по привлечению людей на контрактную службу будет продолжена в следующем году, сообщил Медведев, передает РИА «Новости». Он отметил, что число желающих служить по контракту растет.

    Медведев добавил, что в России кратно выросло производство вооружений и военной техники, и «противник с этим не может не считаться». Возможности российского оборонно-промышленного комплекса достигли «невиданного уровня» быстрее, чем предполагалось, подчеркнул он.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал причину роста числа желающих служить по контракту.

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    10 ноября 2023, 12:02
    Сенатор: Провал антироссийских санкций вызовет напряжение внутри ЕС

    Сенатор Долгов: США не позволят европейцам ругаться из-за санкций против России

    Сенатор: Провал антироссийских санкций вызовет напряжение внутри ЕС
    @ James Arthur Gekiere/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ни одно самостоятельное европейское правительство не согласилось бы вводить такое количество ограничений против Москвы. Однако современный ЕС – кукольный домик, находящийся во власти США. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее постпредство России при ЕС оценило резолюцию Европарламента словами «у ЕС что-то пошло не так».

    «Страны ЕС и Россия всегда были достаточно тесно связаны в экономическом плане. Данное положение диктовалось чисто географическими факторами. Формировалось огромное рыночное пространство, существование которого было выгодно всем игрокам. Разрушать такой опыт сотрудничества было заведомо невыгодно», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Тем не менее Евросоюзу это не помешало пойти на этот безответственный шаг. Ни один здравомыслящий политик не поступил бы так, понимая, что это грозит рецессией его же стране. Однако ЕС давно потерял субъектность – организация полностью контролируется США. И в попытке угодить Вашингтону европейцы готовы забыть про потребности собственных государств», – отмечает собеседник.

    «Таким образом, Европарламент превратился в кукольный домик, от которого никто ничего не ждет. Конечно, провал антироссийских санкций вызовет некоторое напряжение внутри ЕС. Думаю, многие лидеры будут пытаться найти виноватых в своих коллегах, пенять друг на друга, чтобы обелить собственную репутацию. Другого им не остается», – подчеркивает сенатор.

    «Однако к полноценному расколу между Советом Евросоюза и Еврокомиссией текущая ситуация не приведет. США заинтересованы в том, чтобы ЕС продолжил сохранять видимость мнимого единства. Разругаться им не дадут», – резюмирует Долгов.

    Ранее постпредство России при ЕС оценило резолюцию Европарламента (ЕП) словами «у ЕС что-то пошло не так». Оно отметило, что ЕП, последовательно выступавший за ужесточение ограничений против Москвы, в резолюции усомнился в их эффективности.

    Однако это «ничуть не помешало проголосовавшим в поддержку резолюции тут же накидать порцию «свежих» санкционных идей», отметили в постпредстве. Российская сторона подчеркнула, что «антироссийские санкции спровоцировали целый ряд глобальных кризисов», от которых пострадали страны по всему миру, включая сам ЕС.

    При этом членов ЕП «ничуть не смущает тот факт, что по всему тексту разбросаны, по сути, призывы к вмешательству во внутренние дела третьих стран» – Европа выдвигает «требования к торгово-экономическим партнерам России прекратить взаимодействие» с Москвой. Постпредство указало, что ЕП ссылается на Устав ООН, хотя односторонние санкции ЕС против России противоречат документу.

    Напомним, депутаты Европейского парламента (ЕП) потребовали от Еврокомиссии (ЕК) пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта россиян в Евросоюз. Это решение отражено в резолюции ЕП по эффективности санкций объединения против Москвы, принятой на пленарной сессии.

    В документе сказано, что Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, которая ведет к изъятию и конфискации личных вещей и транспортных средств для личного пользования. Подчеркивается, что такое чрезмерное исполнение предписаний дискредитирует их цель, передает содержание резолюции РИА «Новости».

    Напомним, ранее Еврокомиссия запретила въезд в страны ЕС на зарегистрированных в России автомобилях. Ограничения коснулись также смартфонов, драгоценностей и ноутбуков.

    Коментарии (3)
    9 ноября 2023, 13:08
    Глава ЦБ назвала главную проблему экономики России

    Глава ЦБ Набиуллина: Проблемой для экономики России является не нехватка денег и кредитов, а дефицит рабочей силы

    Глава ЦБ назвала главную проблему экономики России
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская экономика почти полностью задействовала все трудовые ресурсы, в данный момент ситуация с кадрами острая, необходимо повышать производительность труда, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

    По ее словам, это касается и рабочих рук, и производственных мощностей, безработица в 3%, а в некоторых регионах и того меньше означает, что в экономике практически не осталось рабочих рук, ситуация стоит остро, особенно в отраслях машиностроения, химической промышленности, передает ТАСС.

    Согласно данным регулятора, безработица в октябре вновь обновила исторический минимум.

    Набиуллина подчеркнула, что в данный момент проблемой для экономики России является не нехватка денег и кредитов, а дефицит рабочей силы, передает Прайм.

    «В опросах участвуют 13 тыс. предприятий, и мы спрашиваем наши регионы перед каждым решением по ставке: как чувствует себя экономика, в каких отраслях, какие основные проблемы, связанные с ростом экономики», – пояснила глава Банка России.

    Она также напомнила, что ЦБ в 2024 году ожидает положительные темпы роста кредитного портфеля, в том числе корпоративного, однако действительно важным остается вопрос, чтобы кредиты корпорациям пошли прежде всего на структурную перестройку – импортозамещение, технологический суверенитет.

    Ранее глава ЦБ объяснила, почему рубль ослаб летом 2023 года.

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    10 ноября 2023, 16:59
    Российские военные пресекли попытку высадки ВСУ на островах около Херсона

    Минобороны: Российские военные поразили военных ВСУ при попытках высадиться на островах около Херсона

    Российские военные пресекли попытку высадки ВСУ на островах около Херсона
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные уничтожили два подразделения морской пехоты вооруженных сил Украины (ВСУ) при их попытке высадиться на островах вблизи Херсона и левом берегу Днепра, заявили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Херсонском направлении ВСУ предпринимали неудачные попытки высадки для захвата плацдарма на островах и левом берегу Днепра, в ходе которых нанесено поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской украинской пехоты.

    Отмечается, что потери Киева за минувшую неделю составили до 505-ти военнослужащих, 18 орудий полевой артиллерии, 15 лодок и 25 автомобилей, а также в течение недели сдались в плен 26 украинских военнослужащих.

    Как указали в Минобороны, за прошедшую неделю ВС России нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники, а также базам горюче-смазочных материалов противника. Кроме того, Российская армия поразила пункты размещения подразделений украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников, все назначенные объекты поражены.

    В пресс-службе уточнили, что на Купянском направлении российские  войска в течение недели улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 18 атак противника. В ведомстве добавили, что Украина потеряла более 710-ти военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии.

    В Минобороны подчеркнули, что на Краснолиманском направлении российские военнослужащие отразили девять атак штурмовых групп 1-й бригады специального назначения, 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка нацгвардии Украины, и общие потери Киева составили свыше 725-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 13 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО.

    В сообщении говорится, что на Донецком направлении за минувшую неделю ВС РФ отразили 16 атак противника, и потери Украины составили около 1590 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии и три боевые машины РСЗО.

    В ведомстве пояснили, что на Южно-Донецком направлении Российская армия отразила три атаки ВСУ, а общие потери Украины составили более 800 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 12 боевых бронированных машин, 22 автомобиля.

    Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены восемь орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО, а также в районе Богатыря ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.

    Ранее в Минобороны сообщили, что дежурными силами ПВО два украинских беспилотника перехвачены над Крымом, еще один сбит над Тульской областью.

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    10 ноября 2023, 19:48
    В МИД назвали сроки эвакуации россиян из сектора Газа

    Замглавы МИД Богданов: Эвакуация россиян из сектора Газа может занять до трех дней

    В МИД назвали сроки эвакуации россиян из сектора Газа
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Эвакуация россиян через контрольно-пропускной пункт Рафах, расположенный на границе сектора Газа с Египтом, займет не более трех дней, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

    Как указал Богданов, это три дня максимум, все зависит от пропускной способности самого КПП, передает ТАСС.

    Он также добавил, что работа Рафаха была заблокирована 10 ноября, но проблема будет решена. «Мы ведем плотные контакты со всеми вовлеченными сторонами», – подчеркнул замглавы МИД.

    Ранее сообщалось, что в пятницу через КПП Рафах первые 85 россиян покинут сектор Газа.

    Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в России были по-настоящему шокированы словами израильского посла в Москве Александра Бен Цви, который заявил, что согласование эвакуации россиян из сектора Газа может занять до двух недель.

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    11 ноября 2023, 11:50
    Появились кадры ювелирной работы оператора дрона по позиции ВСУ
    Появились кадры ювелирной работы оператора дрона по позиции ВСУ
    @ @mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские расчеты ударных и разведывательных беспилотников обнаружили и нейтрализовали в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ) узел связи, использовавшийся украинскими военными.

    Российские бойцы атаковали узел связи с помощью FPV-дрона «Гастелло», цель находилась на крыше ТЦ «Дом быта» в городе Середина-Буда Сумской области, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны показало уничтожение FPV-дронами бронетехники ВСУ.

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    9 ноября 2023, 14:58
    Россия и Казахстан задумались о совместной работе по нефтедобыче

    Tекст: Валерия Городецкая

    По итогам переговоров президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева Москва и Астана решили активизировать диалог по добыче нефти.

    В совместном заявлении глав государств, принятом на переговорах в Астане, говорится, что Россия и Казахстан намерены активизировать диалог по вопросам, касающимся проведения геологоразведочных работ, добычи трудноизвлекаемой нефти, диверсификации маршрутов транспортировки энергоресурсов, а также обмена опытом и подготовки кадров, передает ТАСС.

    Также решено воплотить планы по строительству новых трубопроводов и реконструкции существующих для эффективной транспортировки природного газа, нефти и нефтепродуктов между Россией и Казахстаном, а также в третьи страны.

    Ранее в Газпроме задумались о транзите газа через Казахстан, Киргизию и Узбекистан.

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    11 ноября 2023, 11:36
    Конфликт на Украине сказался на гигиене немцев

    Berliner Morgenpost: Немцы стали реже мыться после начала спецоперации России на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жители Германии стали реже принимать душ из-за роста цен после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, пишет Berliner Morgenpost.

    Немцы сократили потребление воды из-за роста цен на энергоносители после начала СВО на Украине, принятие душа для них стало более короткой, редкой и холодной процедурой, пишет немецкая газета Berliner Morgenpost, передает РИА «Новости». В прошлом году об этом заявил 51% опрошенных, в этом – 57%.

    По данным газеты, каждый второй немец оборудовал свое жилье водо- и энергосберегающими системами, 19% заявили, что планируют сделать это в будущем. Тем, кто не хочет переплачивать за «лишнее» потребление воды, издание рекомендует заменить принятие ванны душем, а также мыть фрукты и овощи в мисках, а не под проточной водой.

    Ранее глава министерства энергетики России Николай Шульгинов рассказал, когда в Европе подешевеет газ.

    Коментарии (3)
    9 ноября 2023, 14:42
    Средства ПВО сбили в ДНР самолет МиГ-29 ВВС Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины под Коптево Донецкой народной республики (ДНР), сообщило Минобороны России в четверг.

    Кроме того, за прошедшие сутки перехвачены семь снарядов РСЗО HIMARS, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Также российскими силами уничтожены 38 украинских беспилотников рядом с Таволжанкой Харьковской области, Липовым ДНР, Сергеевкой, Нежурино ЛНР, Скелеватым, Ульяновкой и Мирным Запорожской области.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 533 самолета, 254 вертолета, 8771 беспилотник, 441 ЗРК, 13 306 танков и других бронемашин, 1183 боевые машины РСЗО, 7035 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 126 единиц спецтехники.

    Ранее российские военные уничтожили две станции РЭБ и до 145 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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