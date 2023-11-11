Премьер Японии сравнил ситуацию в сфере безопасности со Второй мировой

Премьер Кисида заявил о самой серьезной угрозе безопасности Японии со времен Второй мировой

Tекст: Антон Никитин

Как утверждает политик, слова которого приводит NHK, Япония оказалась в самой суровой и сложной ситуации в сфере безопасности в послевоенную эпоху, передает РИА «Новости».

По его словам, это происходит на фоне полетов российских и китайских бомбардировщиков над Японским морем. Кисида призвал обеспечить необходимый уровень военного бюджета Японии и принять «решительные меры» для укрепления обороноспособности Токио.

Премьер объявил, что Япония начнет разрабатывать ракеты для отражения возможных ударов по стране.

В октябре 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Япония стойко заняла место рядом с группой недружественных стран и сама превратилась в недружественную для России страну. Он подчеркивал, что ведение переговоров с Японией по мирному договору в сложившихся условиях не представляется возможным.