Лидеры арабских государств осудили политику двойных стандартов в отношении Газы

Страны ЛАГ и ОИС выступили против политики двойных стандартов в отношении Газы

Tекст: Вера Басилая

В заявлении говорится, что двойные стандарты в вопросах применения международного права серьезно подрывают доверие к государствам, которые защищают Израиль и ставят его выше закона, и наглядно демонстрирует избирательность системы правоприменения на международном уровне, передает ТАСС.

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом отметил, что конфликт на Ближнем Востоке повторится без реализации принципа «двух государств» , если международное сообщество не будет двигаться к достижению этой цели.

Ранее участники саммитов ЛАГ и ОИС жестко осудили Израиль за действия в Газе.