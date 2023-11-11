До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.10 комментариев
Лидеры арабских государств осудили политику двойных стандартов в отношении Газы
Страны ЛАГ и ОИС выступили против политики двойных стандартов в отношении Газы
Страны Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) осуждают политику двойных стандартов в отношении Израиля и сектора Газа, следует из текста итоговой резолюции совместного саммита двух организаций.
В заявлении говорится, что двойные стандарты в вопросах применения международного права серьезно подрывают доверие к государствам, которые защищают Израиль и ставят его выше закона, и наглядно демонстрирует избирательность системы правоприменения на международном уровне, передает ТАСС.
Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом отметил, что конфликт на Ближнем Востоке повторится без реализации принципа «двух государств» , если международное сообщество не будет двигаться к достижению этой цели.
Ранее участники саммитов ЛАГ и ОИС жестко осудили Израиль за действия в Газе.