Президенты Турции и Египта Эрдоган и ас-Сиси обсудили доставку помощи сектору Газа

Tекст: Вера Басилая

Эрдоган на встрече с президентом Египта подчеркнул, что Израиль должен быть наказан в соответствии с международным законодательством за совершенные им преступления в секторе Газа, передает ТАСС.

Турецкий лидер также рассказал ас-Сиси об «интенсивной дипломатической работе Турции для обеспечения постоянного мира в Палестине, и подчеркнул готовность сотрудничать в вопросах доставки гуманитарной помощи и медицинских услуг в сектор Газа.

Ранее Эрдоган обсудил в Эр-Рияде ситуацию в секторе Газа с лидерами Египта, Индонезии и Саудовской Аравии, назвав действия Израиля «массовыми убийствами».