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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему МОК танцует под дудку Вашингтона

    До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.

    10 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Отношения США и Турции будут только ухудшаться

    Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как миграционный кризис уничтожает экономику Германии

    Поддерживать высокую толерантность к мигрантам Европе в ее нынешнем состоянии становится все сложнее. А сами мигранты, которые ранее воспринимались как «благодарный электорат», в контексте палестино-израильского конфликта таковым быть перестали.

    11 комментариев
    11 ноября 2023, 20:48

    Эрдоган и ас-Сиси обсудили доставку помощи сектору Газа

    Президенты Турции и Египта Эрдоган и ас-Сиси обсудили доставку помощи сектору Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты Турции и Египта Тайип Эрдоган и Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили ситуацию в секторе Газа и доставку помощи палестинцам, сообщили в канцелярии турецкого лидера.

    Эрдоган на встрече с президентом Египта подчеркнул, что Израиль должен быть наказан в соответствии с международным законодательством за совершенные им преступления в секторе Газа, передает ТАСС.

    Турецкий лидер также рассказал ас-Сиси об «интенсивной дипломатической работе Турции для обеспечения постоянного мира в Палестине, и подчеркнул готовность сотрудничать в вопросах доставки гуманитарной помощи и медицинских услуг в сектор Газа.

    Ранее Эрдоган обсудил в Эр-Рияде ситуацию в секторе Газа с лидерами Египта, Индонезии и Саудовской Аравии, назвав действия Израиля «массовыми убийствами».

    11 ноября 2023, 05:59
    В США назвали конфликт на Украине фактически оконченным

    Полковник ВС США Макгрегор: Конфликт на Украине фактически окончен

    В США назвали конфликт на Украине фактически оконченным
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Конфликт на Украине фактически окончен, в то время как на Ближнем Востоке формируется антиизраильский альянс, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Он заявил на странице в социальной сети X, что конфликт на Украине фактически окончен, так как все сосредоточены на Израиле и ХАМАС, передает РИА «Новости».

    По мнению Макгрегора, тем временем против Израиля на Ближнем Востоке формируется альянс, который в иных условиях никогда бы не возник. Бывший советник Пентагона считает, что на Ближнем Востоке существует готовность начать военные действия против израильтян.

    «Это невозможно игнорировать», – подчеркнул эксперт.

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    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа.

    Коментарии (16)
    11 ноября 2023, 17:33
    Стали известны первые итоги саммита арабских и исламских государств по Газе

    Asharq: Участники саммитов ЛАГ и ОИС жестко осудили Израиль за действия в Газе

    Стали известны первые итоги саммита арабских и исламских государств по Газе
    @ Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль несет ответственность за вооруженный конфликт в секторе Газа, война в анклаве не может быть классифицирована как самооборона, следует из проекта итоговой резолюции совместного саммита стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

    Телеканал Asharq привел выдержку из предполагаемой резолюции саммита ЛАГ и ОИС, в которой говорится, что осуждается «израильская агрессия» против сектора Газа, а также отрицается какое-либо оправдание войны в анклаве, передает ТАСС.

    В то же время в ходе арабского саммита в Эр-Рияде состоялась встреча президентов Египта и Сирии Абдель Фаттаха ас-Сиси и Башара Асада. В переговорах приняли участие члены сопровождающих делегаций, в том числе египетский и сирийский министры иностранных дел.

    В Саудовской Аравии прошли два экстренных саммита по ситуации в Газе, для участия в мероприятиях прибыли президент Ирана Ибрахим Раиси, президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган, президент Сирии Башар Асад.

    Король Иордании Абдалла II призвал международное сообщество осудить действия Израиля в отношении палестинского населения в секторе Газа как военное преступление.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «бессовестной и трусливой» позицию Запада по сектору Газа.

    Коментарии (19)
    11 ноября 2023, 12:09
    Армию Израиля остановили в окрестностях больницы «Аш-Шифа» в Газе
    Армию Израиля остановили в окрестностях больницы «Аш-Шифа» в Газе
    @ IDF/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате ожесточенных боев палестинские силы остановили продвижение военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа.

    По данным агентства Tasnim, палестинские бойцы дали отпор ЦАХАЛ на более чем пяти направлениях в городе Газа, передает RT. Сообщается, что в результате построения мощной линии обороны было остановлено продвижение армии Израиля к больнице «Аш-Шифа», несколько израильских военнослужащих погибли.

    Накануне школа «Аль-Бурак» в секторе Газа подверглась обстрелу, погибли 25 человек.

    Коментарии (12)
    11 ноября 2023, 15:30
    Эрдоган жестко раскритиковал позицию Запада по сектору Газа

    Президент Турции Эрдоган назвал «бессовестной и трусливой» позицию Запада по сектору Газа

    Эрдоган жестко раскритиковал позицию Запада по сектору Газа
    @ Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Позиция поддерживающих Израиль западных стран по ситуации в секторе Газа является проявлением трусости и бессовестности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии внеочередных саммитов лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде.

    Эрдоган напомнил, что когда в результате нападения на редакцию Charlie Hebdo погибли около 20 человек, мировые лидеры устроили шествие в Париже, в то время, как в секторе Газа погибли почти 20 тыс. человек, и никто не сказал ни слова, передает РИА «Новости».

    Турецкий лидер назвал поведение западных стран, не призывающих Израиль к прекращению огня, «трусостью» и «отсутствием совести», а их молчание «постыдным».

    Эрдоган также подчеркнул, что итоги голосования ГА ООН по резолюции о прекращении огня на Ближнем Востоке показали, что поддерживающие Израиль страны в меньшинстве. По его словам, за резолюцию высказалась 121 страна, что показало, насколько одиноки Израиль и те, кто его поддерживают, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщили, что Турция рассматривает возможность обращения в Международный уголовный суд, чтобы объявить Израиль военным преступником за действия в секторе Газа.

    В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде открылись два внеочередных саммита с участием лидеров арабских и исламских стран, посвященных ситуации в секторе Газа.

    ХАМАС призвало лидеров арабских и исламских стран принять «историческое решение», которое поможет прекратить нападения Израиля в Газе.

    Коментарии (2)
    11 ноября 2023, 14:21
    ХАМАС призвало лидеров арабских и исламских стран принять «историческое решение»

    Движение ХАМАС призвало лидеров арабских и исламских стран помочь прекратить агрессию в Газе

    ХАМАС призвало лидеров арабских и исламских стран принять «историческое решение»
    @ Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение ХАМАС призвало лидеров арабского и исламского мира принять «историческое решение», которое поможет прекратить способствующее прекращению израильской агрессии в секторе Газа, говорится в заявлении организации.

    ХАМАС призвало глав арабских и исламских государств задействовать «все их возможности» и надавить на администрацию США, которая «несет прямую ответственность за геноцид в секторе Газа», передает ТАСС.

    Напомним, два внеочередных саммита с участием лидеров стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) пройдут в субботу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия Израиля должна сохранить постоянный контроль над сектором Газа.

    В МИД России заявили, что планы Израиля сохранить военный контроль над сектором Газа после ликвидации палестинского движения ХАМАС идут вразрез с решениями Совета Безопасности ООН.

    Коментарии (2)
    11 ноября 2023, 06:20
    Нетаньяху возложил ответственность за ущерб гражданскому населению Газы на ХАМАС

    Премьер Израиля Нетаньяху возложил ответственность за ущерб гражданскому населению Газы на ХАМАС

    Нетаньяху возложил ответственность за ущерб гражданскому населению Газы на ХАМАС
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона о нелегитимности ударов по мирным жителям сектора Газа заявил, что ответственность за нанесение ущерба гражданскому населению анклава лежит на палестинском движении ХАМАС.

    Нетаньяху заявил в социальной сети X, что ответственность за любой ущерб, нанесенный гражданскому населению, лежит на ХАМАС, а не на Израиле, передает РИА «Новости».

    По словам политика, Израиль делает все возможное, чтобы не причинить вреда мирным жителям, призывает их покинуть районы боевых действий, а в палестинском движении ХАМАС делают все возможное, чтобы не допустить перемещения людей в безопасные районы, и используют их в качестве живого щита.

    «Преступления, совершаемые сегодня ХАМАС ... в Газе, будут совершены завтра в Париже, Нью-Йорке и по всему миру. Лидеры мира должны осудить ХАМАС.., а не Израиль», – заявил Нетаньяху.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке заявил о гибели одного ребенка в секторе Газа каждые 10 минут.

    Коментарии (9)
    11 ноября 2023, 16:22
    Президент Ирана: Мы целуем руки ХАМАС за сопротивление Израилю

    Президент Ирана Раиси: Иранцы «целуют руки» ХАМАС за его сопротивление Израилю

    Президент Ирана: Мы целуем руки ХАМАС за сопротивление Израилю
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский президент Эбрахим Раиси выразил благодарность палестинскому движению ХАМАС за его сопротивление израильской армии и указал на отсутствие альтернатив этой борьбе.

    «Нет другого пути, кроме сопротивления Израилю. Мы целуем руки ХАМАС за сопротивление израильскому режиму», – сказал иранский лидер в ходе экстренного саммита по ситуации в секторе Газа в Саудовской Аравии, передает ТАСС.

    Раиси потребовал от Израиля незамедлительно остановить огонь в Газе, вывести оттуда войска и призвал к суду над «сионистами и американцами, причастными к обстрелам сектора Газа». Иранский президент указал на необходимость «прекращения торговли и сотрудничества мусульманских государств с сионистским образованием» и предложил бойкотировать его товары.

    Ранее король Иордании Абдалла II призвал международное сообщество осудить действия Израиля в отношении палестинского населения в секторе Газа как военное преступление.

    Коментарии (4)
    11 ноября 2023, 04:59
    Макрон осудил бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа

    Президент Франции Макрон: Бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа нелегитимны и не имеют оправдания

    Макрон осудил бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Бомбардировки израильской армии по мирным жителям сектора Газа нелегитимны и не имеют оправдания, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон в интервью вещательной корпорации Би-би-си призвал Израиль остановиться, передает ТАСС.

    «Де-факто сейчас бомбят мирных жителей. Эти дети, женщины и старики живут под обстрелами и гибнут. Для этого нет причин, происходящее нелегитимно», – сказал Макрон.

    При этом французский политик отметил, что он – «не судья», чтобы говорить о том, нарушает ли ЦАХАЛ законы и обычаи войны.

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    По словам президента Франции, из сложившейся кризисной гуманитарной ситуации нет иного выхода, кроме как сначала объявить гуманитарные паузы, а затем прекратить огонь, чтобы защитить мирных жителей, которые не имеют никакого отношения к террористам.

    Макрон подчеркнул, что ответные действия Израиля и принимаемые им меры по борьбе с терроризмом должны отвечать нормам международного права.

    Макрон также особо подчеркнул, что осуждает нападение радикального палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля и считает необходимой борьбу с терроризмом. При этом, по его словам, «для обеспечения безопасности самого Израиля в средне- и долгосрочной перспективе важно признать, что все жизни имеют значение».

    Напомним, 24 октября Макрон совершил визит в Израиль.

    Коментарии (3)
    11 ноября 2023, 19:15
    Появились сообщения об окружении Израилем больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа

    Al Arabiya: Армия Израиля окружила больницу «Аш-Шифа» в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Армия Израиля с двух сторон окружила крупнейший больничный комплекс сектора Газа «Аш-Шифа», в котором якобы прячутся члены ХАМАС, сообщил канал al Arabiya.

    Представитель армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что члены ХАМАС прячутся в крупнейшей больнице сектора Газа, и ЦАХАЛ пойдет «в любое место, где есть террористы, в любую инфраструктуру», передает РИА «Новости».

    На сайте «Врачей без границ» (MSF) сообщается, что ЦАХАЛ нанес удар по родильному отделению больницы «Аль-Шифа» в Газе. По данным организации, израильская армия сутки безжалостно бомбила больницы в анклаве, несколько ударов было по родильному и амбулаторному отделениям «Аль-Шифа», что привело к многочисленным смертям и травмам.

    В сообщении также указывается, что сотрудники больницы видели, как попали под обстрел люди, которые пытались ее покинуть.

    В MSF добавили, что сейчас в анклаве нет других учреждений, способных принять такое количество пациентов со сложными, иногда опасными для жизни травмами, и назвали ситуацию в «Аль-Шифе» «поистине катастрофической».

    Главы миссии MSF на палестинских территориях Энн Тейлор призвал израильское правительство прекратить это безжалостное наступление на систему здравоохранения Газы.

    Между тем, в ЦАХАЛ опровергли, что Армия обороны Израиля окружила больницу «Аш-Шифа» и обстреливает ее. Полковник Моше Тетро заявил, что бои идут между силами армии и ХАМАС рядом с больницей, ударов по больнице не было.

    Он также отметил, что восточная сторона больницы остается открытой, и все, кто хотят покинуть здание, могут это сделать.

    Ранее сообщалось, что палестинские силы остановили продвижение военнослужащих Армии обороны Израиля к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа.

    Коментарии (7)
    11 ноября 2023, 01:29
    Глава ВОЗ заявил о гибели одного ребенка в секторе Газа каждые 10 минут

    Глава ВОЗ: Каждые 10 минут в секторе Газа погибает один ребенок

    Tекст: Антон Никитин

    Каждые 10 минут в секторе Газа погибает один ребенок, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

    Глава ВОЗ заявил, что в секторе Газа убиты более 10,8 тыс. человек, почти 70% из них – это женщины и дети. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения подчеркнул, что каждые 10 минут в Газе в среднем погибает один ребенок, передает ТАСС.

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    Чем завершится операция Израиля в Газе?






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    По имеющимся у него данным, свои дома в Газе были вынуждены покинуть 1,5 млн человек, которые ищут убежище где угодно, но нигде никто не находится в безопасности. Кроме того, как отметил Тедрос Аданом Гебрейесус, 27 тыс. человек получили ранения, многие из них получили опасные для жизни травмы.

    Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения добавил, что медработники ежедневно пытаются помочь более 2 млн человек. Он также указал, что ежедневно в секторе Газа рожают более 180 женщин.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о большом количестве российских детей в списке на эвакуацию из Газы.

    Коментарии (0)
    11 ноября 2023, 12:24
    МИД отреагировал на планы Израиля сохранить военный контроль над Газой

    Замглавы МИД Богданов: Планы Израиля сохранить контроль над Газой противоречат решениям Совбеза ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы Израиля сохранить военный контроль над сектором Газа после ликвидации палестинского движения ХАМАС идут вразрез с решениями Совета Безопасности ООН, заявили в министерстве иностранных дел России.

    Замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что намерение Израиля сохранить военный контроль над Газой «отличается от того, о чем говорят международная законность и решения международного сообщества, Совета Безопасности ООН», передает РИА «Новости». Оно не соответствует «не только их духу, но и букве», добавил он.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия Израиля должна сохранить постоянный контроль над сектором Газа.

    Коментарии (2)
    11 ноября 2023, 15:14
    Наследный принц Саудовской Аравии потребовал от ХАМАС отпустить заложников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Саудовская Аравия требует немедленного прекращения огня в секторе Газа и освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, заявил наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

    «Мы вновь требуем немедленного прекращения военных операций [Израиля в секторе Газа] и подтверждаем призыв освободить захваченных заложников», – сказал наследный принц в ходе выступления на экстренном саммите в Эр-Рияде по ситуации в Газе, передает ТАСС.

    Он отметил, что королевство с начала эскалации палестино-израильского конфликта консультируется с международными партнерами с целью прекращения боевых действий в палестинском анклаве.

    Саудовский принц обвинил Совет безопасности ООН и международное сообщество в «политике двойных стандартов», из-за которой они «не способны положить конец преступлениям Израиля».

    В субботу в Саудовской Аравии начались два экстренных саммита по ситуации в Газе, для участия в мероприятиях прибыли президент Ирана Ибрахим Раиси, президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган, президент Сирии Башар Асад.

    Коментарии (0)
    11 ноября 2023, 20:43
    В Иране заявили о поражении США на Ближнем Востоке после операции ХАМАС

    Министр Хатиб: США потерпели поражение на Ближнем Востоке из-за операции ХАМАС

    В Иране заявили о поражении США на Ближнем Востоке после операции ХАМАС
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Операция ХАМАС привела к поражению США на Ближнем Востоке, американской администрации придется изменить политический курс в регионе, заявил министр информации (разведки) Ирана Сейид Эсмаил Хатиб.

    Хатиб отметил, что гегемония американской власти, которая оказывала поддержку Израилю пала и позорно ушла из региона. Министр, как передает иранское государственное агентство IRNA, также указал на то, что США потерпели гораздо большую неудачу, чем сам Израиль, передает РИА «Новости».

    По словам Хатиба, неудача в Израиле изменит политические методы США на Ближнем Востоке.

    Ранее CNN сообщила, что дипломаты США предупредили американское правительство, что поддержка Израиля испортит отношения с «целым поколением арабов».

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему поддержка Израиля создает для президента США Джо Байдена проблемы внутри страны.

    Коментарии (0)
    11 ноября 2023, 17:42
    Президент Ирана призвал ввести санкции против Израиля

    Президент Ирана призвал исламские страны разорвать отношения с Израилем

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Ирана Эбрахим Раиси призвал исламские страны разорвать экономические отношения с Израилем, а также ввести санкции, в том числе запрет на импорт нефти.

    Раиси заявил, что следует прекратить любые политические и экономические отношения с Израилем, приоритетом может стать эмбарго на поставки нефти, передает ТАСС.

    Ранее и.о. министра по социальным правам Испании Ионе Беларра призвала страны разорвать дипотношения с Израилем.

    До этого СМИ сообщили, что Турция рассматривает возможность обращения в Международный уголовный суд, чтобы объявить Израиль военным преступником за действия в секторе Газа.

    Коментарии (5)
    11 ноября 2023, 20:02
    Израиль предрек Ливану «судьбу Газы» в случае вмешательства «Хезболлы»

    Минобороны Израиля: Бейруту грозит судьба Газы, если «Хезболла» развяжет войну

    Tекст: Вера Басилая

    «Хезболла» близка к тому, чтобы втянуть Ливан в войну, в этом случае Израиль готов сделать в Бейруте то же, что сейчас делает в секторе Газа, поплатятся все жители Ливана, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

    Галант обратил внимание граждан Ливана на жителей сектора Газа, которые с белыми флагами идут на юг. Он предупредил, что, если «Хезболла» втянется в войну и совершит ошибку, то за это «заплатят в все граждане Ливана», передает ТАСС.

    «То, что мы делаем в Газе, мы сумеем сделать и в Бейруте», –  предупредил министр.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не смирится с ударами по его территории со стороны ливанской шиитской организации «Хезболла».

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «массовыми убийствами» действия Израиля в секторе Газа.

    Коментарии (5)
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    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

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