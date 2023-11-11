До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.10 комментариев
Эрдоган и ас-Сиси обсудили доставку помощи сектору Газа
Президенты Турции и Египта Эрдоган и ас-Сиси обсудили доставку помощи сектору Газа
Президенты Турции и Египта Тайип Эрдоган и Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили ситуацию в секторе Газа и доставку помощи палестинцам, сообщили в канцелярии турецкого лидера.
Эрдоган на встрече с президентом Египта подчеркнул, что Израиль должен быть наказан в соответствии с международным законодательством за совершенные им преступления в секторе Газа, передает ТАСС.
Турецкий лидер также рассказал ас-Сиси об «интенсивной дипломатической работе Турции для обеспечения постоянного мира в Палестине, и подчеркнул готовность сотрудничать в вопросах доставки гуманитарной помощи и медицинских услуг в сектор Газа.
Ранее Эрдоган обсудил в Эр-Рияде ситуацию в секторе Газа с лидерами Египта, Индонезии и Саудовской Аравии, назвав действия Израиля «массовыми убийствами».