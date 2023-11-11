До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.2 комментария
В ДНР высмеяли сообщения о «ненастоящем» контрнаступлении ВСУ
Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин отреагировал на сообщения украинских СМИ о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) было просто психологической спецоперацией украинских спецслужб.
«Ненастоящая страна, ненастоящий контрнаступ, ненастоящий клоун президент. Все ненастоящее», – сказал Гагин, передает РИА «Новости». «Только сотни тысяч гробов реальные для украинцев и их семей», – добавил он.
Гагин заявил, что на самом деле психологической операцией были обещания принять Украину в НАТО и в Евросоюз.
Ранее стало известно, как Россия сорвала «День Д» украинского контрнаступления.