Asia Times: Западные представители сместят Зеленского из-за провалов ВСУ

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Зеленскому придется провести президентские выборы в марте следующего года, после чего его сменят, однако в случае, если он станет сопротивляться, его уберут вследствие похожей на Майдан революции, передает РИА «Новости».

Брайен отметил, что Запад продолжает осознавать тот факт, что Украина не одержит победу в конфликте, так как украинские военные терпят поражение за поражением, а российские военные тем временем сжигают поставленную Западом Киеву дорогостоящую технику.

При этом экс-помощник замминистра американского оборонного ведомства подчеркнул, что в случае, если конгресс будет тянуть время или администрация выразит согласие на гораздо меньшую сумму, то действующему украинскому президенту «придет конец».

В этом контексте Брайен добавил, что Вашингтон может осознать, что это – единственный выход, так как Зеленский, очевидно, не хочет добровольно уходить в отставку.

Ранее в США заявили о вынужденном ограничении военной помощи Украине. Накануне американский эксперт предрек Украине военный и экономический крах.

