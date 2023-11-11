Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Бывший чиновник Минобороны США рассказал, как какое будущее ждет Зеленского
Asia Times: Западные представители сместят Зеленского из-за провалов ВСУ
Представители Запада сместят украинского президента Владимира Зеленского с его поста по причине провалов ВСУ и неспособности победить в конфликте с Россией, выразил мнение экс-помощник замглавы Минобороны США Стивен Брайен изданию Asia Times.
По его словам, Зеленскому придется провести президентские выборы в марте следующего года, после чего его сменят, однако в случае, если он станет сопротивляться, его уберут вследствие похожей на Майдан революции, передает РИА «Новости».
Брайен отметил, что Запад продолжает осознавать тот факт, что Украина не одержит победу в конфликте, так как украинские военные терпят поражение за поражением, а российские военные тем временем сжигают поставленную Западом Киеву дорогостоящую технику.
При этом экс-помощник замминистра американского оборонного ведомства подчеркнул, что в случае, если конгресс будет тянуть время или администрация выразит согласие на гораздо меньшую сумму, то действующему украинскому президенту «придет конец».
В этом контексте Брайен добавил, что Вашингтон может осознать, что это – единственный выход, так как Зеленский, очевидно, не хочет добровольно уходить в отставку.
Ранее в США заявили о вынужденном ограничении военной помощи Украине. Накануне американский эксперт предрек Украине военный и экономический крах.