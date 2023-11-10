Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Небензя: Россия получила обращения об изъятии детей у украинцев в ЕС
Миссия России при ООН получала обращения из-за случаев, когда в европейских странах отнимали украинских детей у родителей, известны десятки таких случаев, сообщил постпред при Всемирной организации Василий Небензя во время неформального заседания Совета безопасности.
Дипломат подчеркнул, что беженцы не знают, к кому обращаться, сигналы в российскую миссию поступали не только от украинцев, но и от граждан других стран, в том числе жителей стран ЕС, передает РИА «Новости».
Небензя отметил, что подобные обращения говорят о том, что проблема весьма серьезна и распространена. Россия организовала в пятницу неформальное заседание Совбеза ООН по вопросу защиты украинских детей в странах Евросоюза.
Ранее директор Департамента российского МИД по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев сообщил, что десятки украинских семей обратились в постпредство России при ООН с просьбой помочь вернуть отобранных западными спецслужбами детей.
В апреле первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что воровство детей у украинских беженок в европейских странах и их эксплуатация стала системной проблемой, которую не замечает Запад, а Россия пытается решить.
Напомним, в феврале украинские СМИ сообщили, что ювенальные службы европейских стран все чаще забирают у беженцев детей и лишают родителей родительских прав.