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    Украину ждут новые проблемы на фронте
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    Средства ПВО сбили за неделю восемь украинских боевых самолетов
    Небензя: Россия получила обращения об изъятии детей у украинцев в ЕС
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    Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как миграционный кризис уничтожает экономику Германии

    Поддерживать высокую толерантность к мигрантам Европе в ее нынешнем состоянии становится все сложнее. А сами мигранты, которые ранее воспринимались как «благодарный электорат», в контексте палестино-израильского конфликта таковым быть перестали.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинцам в новом западном сценарии выпадает роль неудачников

    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

    22 комментария
    10 ноября 2023, 21:56

    Небензя: Россия получила обращения об изъятии детей у украинцев в ЕС

    Небензя: Россия получила обращения об изъятии детей у украинцев в ЕС
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Миссия России при ООН получала обращения из-за случаев, когда в европейских странах отнимали украинских детей у родителей, известны десятки таких случаев, сообщил постпред при Всемирной организации Василий Небензя во время неформального заседания Совета безопасности.

    Дипломат подчеркнул, что беженцы не знают, к кому обращаться, сигналы в российскую миссию поступали не только от украинцев, но и от граждан других стран, в том числе жителей стран ЕС, передает РИА «Новости».

    Небензя отметил, что подобные обращения говорят о том, что проблема весьма серьезна и распространена. Россия организовала в пятницу неформальное заседание Совбеза ООН по вопросу защиты украинских детей в странах Евросоюза.

    Ранее директор Департамента российского МИД по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев сообщил, что десятки украинских семей обратились в постпредство России при ООН с просьбой помочь вернуть отобранных западными спецслужбами детей.

    В апреле первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что воровство детей у украинских беженок в европейских странах и их эксплуатация стала системной проблемой, которую не замечает Запад, а Россия пытается решить.

    Напомним, в феврале украинские СМИ сообщили, что ювенальные службы европейских стран все чаще забирают у беженцев детей и лишают родителей родительских прав.

    10 ноября 2023, 09:20
    Стало известно, как Россия сорвала «День Д» украинского контрнаступления

    Figaro: Маневр российских сил в Херсонской области разрушил план контрнаступления ВСУ

    Стало известно, как Россия сорвала «День Д» украинского контрнаступления
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины планировали 6 июня, в начале своего «контрнаступления», нанести главный удар в Херсонской области, переправившись через Днепр, однако российская сторона нарушила эти планы, заявил французским СМИ украинский штурмовик Степан.

    Степан рассказал газете Le Figaro, что «русские знали» о намерении ВСУ переправиться через Днепр и «кое-что предприняли», в итоге планы украинской стороне пришлось спешно менять. «Русские смогли вывести свои войска с левого берега Херсонской области и перебросить их сюда», – приводит его слова РИА «Новости».

    Основной удар украинского «контрнаступа», по словам Степана, должен был прийтись на Херсонскую область. ВСУ планировали перекрыть доступ в Крым. Украинская сторона, как рассказал военнослужащий, собиралась начать действовать к «Дню Д» – дате высадки англо-американских войск в Нормандии в 1944 году.

    «Это должно было стать знаком для армии [президента Украины Владимира] Зеленского, ориентированного на союз с Западом», – сказал штурмовик по поводу провалившегося плана ВСУ.

    Французские СМИ писали ранее, что с начала российской спецоперации в феврале 2022 года вооруженные силы Украины потеряли не менее 200 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

    Коментарии (27)
    10 ноября 2023, 01:22
    Запад решил попытаться увеличить издержки России при экспорте нефти

    Первый замглавы минфина США Адейемо заявил о желании Запада увеличить издержки России при экспорте нефти

    Запад решил попытаться увеличить издержки России при экспорте нефти
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Запада хотят предпринять меры, которые должны увеличить издержки России при экспорте нефти, сообщил первый замглавы минфина США Уолли Адейемо.

    Адейемо заявил, что усилия направлены на соблюдение существующего лимита цен на экспортируемое Россией топливо. Также планируется предпринять дополнительные меры, которые должны «увеличить издержки для России» и снизить ее «доход», который Москва может использовать для финансирования специальной военной операции на Украине, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    На Западе хотят «переключиться просто с доходов, которые представляли собой потолок» в 60 долларов за баррель, и «сконцентрироваться на затратах» России, так как «прибыль – это доходы за вычетом расходов», сказал Адейемо. По его словам, на Западе хотят, чтобы «у России было как можно меньше прибыли»

    Адейемо также заявил, что страны Запада оказывают давление на Китай, добиваясь того, чтобы он не предоставлял России материальную поддержку в проведении специальной военной операции.

    Напомним, хотя Россия продает свою нефть Urals выше санкционного потолка цены, Запад не спешит корректировать санкции, поскольку не желает признавать, что те опять не работают. Wall Street Journal пишет, что газовые и нефтяные поступления в бюджет России в октябре выросли более чем в два раза по сравнению с сентябрем.

    Коментарии (8)
    10 ноября 2023, 06:58
    Российский разведчик рассказал о ликвидации француза-диверсанта в ходе СВО

    Российский разведчик рассказал об уничтожении украинской ДРГ и ее французского командира

    Tекст: Антон Антонов

    Боец российской разведывательной бригады «Днепр» рассказал, как спецназ ликвидировал украинскую диверсионно-разведывательную группу, в которой был француз – предположительно, командир ДРГ.

    Разведчик рассказал, что «один раз видел француза» в составе украинской диверсионной группы. Как заявил российский военный, тот «умирая, говорил по-французски». Разведчик предположил, что это был офицер и командир ДРГ, хотя наверняка установить не смогли – вся украинская группа была уничтожена, передает РИА «Новости».

    Напомним, наемник из США Мэттью Вандайк заявил, что на Украине в рядах ВСУ погибло много американцев. По его словам, около 510 американцев были убиты, еще несколько сотен человек получили ранения.

    Коментарии (7)
    10 ноября 2023, 03:24
    Российским снайперам для работы в зоне СВО переданы новейшие винтовки Raptor

    Партия новейших высокоточных снайперских винтовок Raptor передана российским военным для работы в зоне СВО

    Российским снайперам для работы в зоне СВО переданы новейшие винтовки Raptor
    @ BespokeGun/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Российским военным для работы в зоне специальной военной операции на Украине передана партия новейших высокоточных снайперских винтовок Raptor, сообщил Ярослав Табольский – гендиректор компании BespokeGun, которая разработала и производит Raptor.

    Табольский сообщил, что военные получили винтовки под патрон .338 Lapua Magnum, с которыми вскоре вернутся на передовую. В каждый комплекс входят винтовка, боеприпас, тюнинг, прицелы, они индивидуально подобраны для каждого снайпера.

    Как пояснил Табольский, передаваемые партии небольшие, поскольку «каждая винтовка в индивидуальной комплектации», но «это все серийные изделия», передает РИА «Новости».

    Raptor Tactical .338 LM уже используется в зоне СВО. Винтовка может эффективно поражать цели на расстоянии до 1850 метров, весит оружие без дополнительных приспособлений 7,1 кг. Учитывая кучность стрельбы в пределах 0,3 MOA (стремится к 0,1 MOA), опытный снайпер может дважды попасть буквально в одну точку.

    В августе холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) представил на форуме «Армия» новую разработку – снайперскую винтовку калибра 12,7 мм «Астарта». Год назад Минобороны подписало контракты на поставку новых снайперских винтовок Чукавина в войска.

    Коментарии (20)
    10 ноября 2023, 15:57
    Американский эксперт: Украину ждет военный и экономический крах

    Бывший морпех США Берлетик: Украину ждет военный и экономический крах

    Американский эксперт: Украину ждет военный и экономический крах
    @ Bernd Wustneck/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украину после окончания конфликта ждет военный и экономический крах, заявил бывший морской пехотинец американской армии Брайан Берлетик.

    По его словам, Украина продолжает катиться вниз по наклонной, и остановить этот процесс не поможет Запад, передает RT.

    Берлетик добавил, что Вашингтону, Брюсселю и Лондону наплевать на Украину, так как она никогда не была им по-настоящему интересна. «Украина всегда была просто прокси, которую они хотели использоваться, а затем избавиться», – подчеркнул экс-морпех.

    Как ранее рассказали в Кремле, в США, как и в Европе, растет усталость от украинской тематики, Вашингтон не сможет бесконечно оказывать поддержку Украине.

    Коментарии (25)
    10 ноября 2023, 02:28
    Запад не захотел работать над заявлением СБ ООН по «Северным потокам»

    Россия прекратила работу над проектом заявления председателя СБ ООН по «Северным потокам»

    Tекст: Антон Антонов

    Работу над проектом заявления председателя Совбеза ООН по расследованию подрыва «Северных потоков» решено свернуть, так как страны Запада пытаются спустить все «на тормозах», сообщил МИД России.

    В сообщении на сайте МИДа указано, что Россия анонсировала подготовку проекта заявления 26 сентября – в «годовщину» теракта. Заявление должно было содержать указание на необходимость проведения беспристрастного международного расследования теракта «с тем, чтобы не допустить подобного в будущем».

    Россия «добросовестно вела переговоры», прислушиваясь к «конструктивным предложениям», но стало ясно, что Запад «не готов к серьезной работе», сообщило ведомство. Так, Москве было предложено «убрать из текста фразу о привлечении к ответственности исполнителей и заказчиков теракта».

    Представители западных стран утверждают, что СБ ООН не следует «вмешиваться» в расследования Германии, Дании и Швеции, хотя эти страны так и не представили «даже предварительных результатов». Кроме того, ведущие расследования государства не сотрудничают с понесшими ущерб странами, заявил МИД. Указывается, что СМИ тем временем «генерируются все новые версии произошедшего», которые только укрепляют сомнения Москвы в стремлении западных стран «выявить организаторов и исполнителей теракта».

    В результате Россия «вынуждена свернуть работу над проектом заявления», но «продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблематике». Россия считает, что подрыв «Северных потоков» создает «непосредственную угрозу международному миру и безопасности», виновные должны быть наказаны.

    Напомним, российский постпред при ООН Василий Небензя указывал, что Россия глубоко обеспокоена в связи с тем, что по-прежнему отсутствует какая-либо конкретная информация о расследованиях подрыва «Северных потоков». Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон причастен к подрыву газопроводов «Северный поток», в результате чего Европа не может получать газ из России.

    Коментарии (11)
    10 ноября 2023, 14:24
    Орбан: Украина не подписала мирный договор по указанию США

    Орбан: Украина отказалась подписать мирный договор с Россией в 2022 году по указу США

    Орбан: Украина не подписала мирный договор по указанию США
    @ Marton Monus/DPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан со ссылкой на разведданные сообщил, что киевский режим в марте 2022 года по указу Соединенных Штатов отказался подписать проект мирного соглашения с Россией в ходе переговоров в Стамбуле.

    «Мы тоже из разных отчетов и разведывательных источников знаем, что действительно в 2022 году в Стамбуле, где проходили закрытые переговоры, по сути было соглашение, которое – как гласит дипломатическая сплетня – украинцы не подписали по указанию США», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на радио Kossuth.

    Орбан добавил, что в дипломатической среде «хорошо известны» заявления бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что именно из-за давления с американской стороны не состоялось мирное соглашение между Москвой и Киевом.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как Киев упустил пять возможностей урегулировать конфликт и заключить мир с Россией.

    Коментарии (6)
    10 ноября 2023, 19:04
    Названо число переехавших в Россию с начала СВО жителей Украины

    Небензя: Более 5 млн человек прибыло с Украины в Россию с начала спецоперации

    Названо число переехавших в Россию с начала СВО жителей Украины
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    С момента начала специальной военной операции российские регионы приняли более 5 млн добровольно выехавших в Россию жителей Украины и республик Донбасса, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на неформальном заседании Совбеза ООН по формуле Аррии.

    Дипломат отметил, что среди 5 млн выехавших в Россию жителей Украины более 730 тыс. детей, которые прибыли вместе с родителями или другими родственниками, только 2 тыс. детей среди них – воспитанники детдомов ДНР и ЛНР, которые приехали в Россию с руководителями и воспитателями, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о порядке въезда и выезда граждан Украины, который им разрешает перемещаться по внутренним паспортам.

    Коментарии (4)
    10 ноября 2023, 14:56
    Учительница подралась с мамой шестиклассницы в Подмосковье

    RT: Учительница подралась с мамой шестиклассницы в Подмосковье из-за оскорблений педагога

    Tекст: Вера Басилая

    Учительница Деденевской школы имени Крупской в Дмитровском городском округе подралась с мамой одной из учениц. Конфликт произошел якобы из-за постоянных придирок педагога к девочке из ДНР.

    После драки учительницы и мамы шестиклассницы в Подмосковье RT поговорил с отчимом девочки и директором учреждения, которые назвали возможные причины происшествия.

    По словам отчима Ивана Голикова, приемная дочь постоянно жаловалась на то, что преподаватель цепляется к ней и оскорбляет, и якобы говорила: «Убирайтесь в свою ДНР». Мужчина рассказал, что семья приехала из Донецка, живет в Подмосковье с 2014 года.

    Отчим заявил, что семья собирается подавать заявление в полицию, несмотря на то, что руководство школы «советует замять конфликт, а раньше вообще советовали сменить школу».

    Директор учреждения Оксана Гайбель подтвердила RT, что родители действительно обращались к ней с вопросами по поводу учительницы, и добавила, что ведется расследование, а в конфликте разбираются правоохранительные органы, учитель находится на больничном.

    Выяснилось, что родители учеников уже составляли коллективную жалобу на эту школу в связи с конфликтом бывшего замдиректора учреждения и учительницы русского языка, которую он толкнул и силой удерживал ее в классе.

    Источник в правоохранительных органах рассказал, что мама шестиклассницы приехала в школу после того, как учитель сделала замечания дочери за невыполненное домашнее задание.

    СМИ сообщили, что мирным путем решить ситуацию не получилось: женщины начали драку в классе, а потом продолжили перепалку в дверях, свидетелем конфликта стала почти вся школа.

    Ранее семью мигрантов захотели выдворить из России за нарушение миграционного законодательства, правоохранительные органы обратили внимание на эту семью после того, как их сын избил мальчика в школе Нижнего Новгорода.

    Коментарии (11)
    10 ноября 2023, 17:32
    Средства ПВО сбили за неделю восемь украинских боевых самолетов

    Минобороны: Средства ПВО за неделю сбили четыре МиГ-29, два Су-27 и 32 ракеты HIMARS ВСУ

    Средства ПВО сбили за неделю восемь украинских боевых самолетов
    @ РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за неделю сбили четыре Миг-29, два Су-27, два штурмовика Су-25, а также 32 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что средствами ПВО в течение недели ВС РФ сбили восемь боевых украинских самолетов, 12 крылатых тактических ракет Storm Shadow и SCALP, две противокорабельные ракеты «Нептун», две управляемые авиационные бомбы JDAM, а также 205 украинских беспилотников.

    Отмечается, что на Запорожском направлении Российская армия отразила 14 атак ВСУ в районах Вербового и Работина Запорожской области, а потери Киева за минувшую неделю составили до 495 военнослужащих, пять танков, 32 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, а также шесть орудий полевой артиллерии.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили два подразделения морской пехоты ВСУ при их попытке высадиться на островах вблизи Херсона и левом берегу Днепра.

    Коментарии (16)
    10 ноября 2023, 18:24
    В НАТО назвали последствия победы России в конфликте с Украиной для альянса

    Генсек НАТО Столтенберг: Победа России на Украине сделает НАТО более уязвимой

    В НАТО назвали последствия победы России в конфликте с Украиной для альянса
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Победа России в конфликте на Украине является опасностью для НАТО, которая может сделать альянс более уязвимым, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Берлине.

    Как указал Столтенберг, победа России «на Украине, станет не только трагедией для Киева, но и опасностью для НАТО», это «сделает НАТО уязвимой». По его словам, альянс должен продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы усилить ее поле боя и за столом переговоров, передает ТАСС.

    В понедельник бывший работник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Североатлантический альянс потерпел неудачу на украинской территории, потому, вероятно, у него не будет будущего. Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США не способны выиграть в войне с Россией.

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    10 ноября 2023, 15:50
    В Киеве конфликт на Украине сравнили с незаконченной 100-метровкой

    Глава офиса президента Украины Ермак сравнил конфликт в стране с забегом на 100 метров, из которых Украина пробежала 70

    В Киеве конфликт на Украине сравнили с незаконченной 100-метровкой
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сравнил конфликт в стране со 100-метровкой, причем 70 метров, полагает он, киевский режим уже преодолел.

    «Но эти последние 30 являются самыми тяжелыми», – приводит слова Ермака Ura.ru со ссылкой на украинское ТВ.

    Ермак ранее сообщал, что Украина согласна провести дополнительные консультации по киевской «формуле мира» с советниками по национальной безопасности США, Великобритании, Германии и Франции.

    Коментарии (11)
    10 ноября 2023, 13:08
    Эксперт: Под видом подземных школ на Украине будут строить объекты ВСУ

    «Русский инженер»: Под видом подземных школ на Украине будут строить объекты ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Под видом строительства подземных школ, о котором ранее сообщили украинские власти, на Украине будут возводиться укрепленные пункты дислокации ВСУ, считают эксперты.

    Автор Telegram-канала «Русский инженер» задался вопросом, зачем Украине сейчас строить школы, ведь многие дети попросту выехали из страны, рождаемость низкая, а всю социальную сферу киевскому режиму приходится обеспечивать за счет Запада.

    «Если вспомнить, что школы там в основном используют для размещения личного состава, то вывод прост – замаскированное строительство укрепленных пунктов дислокации, либо производственные мощности для оборонных целей, складов вооружений, пункты управления», – написал эксперт, отметив, что именно так следует расценивать любые заявления Киева о строительстве подземных сооружений и коммуникаций.

    Напомним, ранее глава подконтрольной киевскому режиму военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что в поселке Коротыч строится «школа под землей, где смогут учиться дети». По его словам, в здании смогут находиться около 500 человек. На строительство направили 99,1 млн гривен (2,7 млн долларов), передает РИА «Новости».

    Укрытие, как сообщил Синегубов, будет иметь несколько помещений, санитарные комнаты, три выхода. Оснастить его планируется автономным источником электроэнергии. По словам главы областной администрации, школа выдержит «прямое попадание ракеты С-300».

    Коментарии (4)
    10 ноября 2023, 11:26
    Игнат: Украинские пилоты уже проходят обучение на F-16 в воздухе
    Игнат: Украинские пилоты уже проходят обучение на F-16 в воздухе
    @ Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Некоторые украинские пилоты, обучающиеся управлению американскими истребителями F-16, уже проходят обучение в небе с инструкторами, заявил официальный представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат.

    По его словам, пилоты уже учатся на F-16 непосредственно в небе, некоторые пилоты уже проходят подготовку с инструкторами на боевых самолетах, передает ТАСС.

    По словам Игната, процесс обучения украинских летчиков идет согласно плану. «Партнеры из НАТО хотят все афишировать, детализовать процесс обучения», – добавил официальный представитель ВВС Украины.

    Ранее генерал ВВС США Джеймс Хекер заявил, что вооруженные силы Украины не смогут перехватить инициативу на поле боя после получения истребителей F-16 от западных партнеров.

    Коментарии (26)
    10 ноября 2023, 16:59
    Российские военные пресекли попытку высадки ВСУ на островах около Херсона

    Минобороны: Российские военные поразили военных ВСУ при попытках высадиться на островах около Херсона

    Российские военные пресекли попытку высадки ВСУ на островах около Херсона
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные уничтожили два подразделения морской пехоты вооруженных сил Украины (ВСУ) при их попытке высадиться на островах вблизи Херсона и левом берегу Днепра, заявили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Херсонском направлении ВСУ предпринимали неудачные попытки высадки для захвата плацдарма на островах и левом берегу Днепра, в ходе которых нанесено поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской украинской пехоты.

    Отмечается, что потери Киева за минувшую неделю составили до 505-ти военнослужащих, 18 орудий полевой артиллерии, 15 лодок и 25 автомобилей, а также в течение недели сдались в плен 26 украинских военнослужащих.

    Как указали в Минобороны, за прошедшую неделю ВС России нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники, а также базам горюче-смазочных материалов противника. Кроме того, Российская армия поразила пункты размещения подразделений украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников, все назначенные объекты поражены.

    В пресс-службе уточнили, что на Купянском направлении российские  войска в течение недели улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 18 атак противника. В ведомстве добавили, что Украина потеряла более 710-ти военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии.

    В Минобороны подчеркнули, что на Краснолиманском направлении российские военнослужащие отразили девять атак штурмовых групп 1-й бригады специального назначения, 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка нацгвардии Украины, и общие потери Киева составили свыше 725-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 13 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО.

    В сообщении говорится, что на Донецком направлении за минувшую неделю ВС РФ отразили 16 атак противника, и потери Украины составили около 1590 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии и три боевые машины РСЗО.

    В ведомстве пояснили, что на Южно-Донецком направлении Российская армия отразила три атаки ВСУ, а общие потери Украины составили более 800 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 12 боевых бронированных машин, 22 автомобиля.

    Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены восемь орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО, а также в районе Богатыря ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.

    Ранее в Минобороны сообщили, что дежурными силами ПВО два украинских беспилотника перехвачены над Крымом, еще один сбит над Тульской областью.

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    Фон дер Ляйен вынесла приговор трем республикам СССР

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен одобрила начало переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС. Кроме того, Грузии присвоен статус кандидата. Что за игру ведет фон дер Ляйен? И почему президент Украины Владимир Зеленский боится ей перечить, хотя он-то в ее игре уже проиграл? Подробности

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    Как увидеть всю Россию за выходные

    Выставка-форум о достижениях России набирает обороты. Только за первые несколько дней ее посетило более полумиллиона человек. И даже в будние дни здесь довольно многолюдно. Сотрудники газеты ВЗГЛЯД отправились на ВДНХ и выяснили, что так привлекает гостей выставки, а заодно составили свой рейтинг интересных локаций. Подробности

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    Русофобия заставила Литву вводить налоги даже на дождь

    Литовская оппозиция возмущена: правительство страны вводит новый налог на «природные ресурсы», к которым отнесены и поверхностные воды, то есть, по сути, дождь. Налог стал предметом многочисленных шуток, но рядовым жителям Литвы вовсе не до веселья: налог на дождь далеко не единственный, который вводят за последнее время. А все потому, что стране не хватает денег на оружие против России. Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

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