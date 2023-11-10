Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Названо число переехавших жителей Украины в Россию с начала СВО
Небензя: Более 5 млн человек прибыло с Украины в Россию с начала спецоперации
С момента начала специальной военной операции российские регионы приняли более 5 млн добровольно выехавших в Россию жителей Украины и республик Донбасса, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на неформальном заседании Совбеза ООН по формуле Аррии.
Дипломат отметил, что среди 5 млн выехавших в Россию жителей Украины более 730 тыс. детей, которые прибыли вместе с родителями или другими родственниками, только 2 тыс. детей среди них – воспитанники детдомов ДНР и ЛНР, которые приехали в Россию с руководителями и воспитателями, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о порядке въезда и выезда граждан Украины, который им разрешает перемещаться по внутренним паспортам.