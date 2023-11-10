Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Песков отреагировал на ситуацию со слежкой за семьей военкора Коца
Песков: Российские военкоры – герои, Кремль болеет душой за них
Российские военные корреспонденты являются героями, а киевский режим ведет против них террористическую деятельность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Российские военкоры, по словам представителя Кремля, рискуют жизнью не только на передовой, но и дома, в мирных условиях. Так Песков прокомментировал ситуацию со слежкой за семьей военкора Александра Коца.
«Мы знаем, что враг ведет террористическую деятельность не только на передовой, все они фактически находятся так или иначе под ударом», – передает ТАСС слова Пескова.
Он добавил, что в Кремле «болеют душой» за военкоров. Песков отметил, что российские соответствующие ведомства помогают им. Также представитель Кремля призвал корреспондентов соблюдать меры предосторожности.
Ранее в Следственном комитете сообщили о задержании в Москве мужчины, который угрожал супруге Коца. Задержанный, по данным следствия, намеревался воспрепятствовать профессиональной деятельности журналиста.