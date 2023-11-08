Украинский президент – это потенциальная Дейенерис Таргариен нашего мира. Только королева из сериала «Игра престолов» в приступе безумия спалила один город, а из-за психического состояния Зеленского может запылать вся планета. Если его, конечно, вовремя не остановят.7 комментариев
В Москве задержан угрожавший супруге военкора Коца
В Москве задержан угрожавший супруге военкора Александра Коца
Мужчина, угрожавший супруге военного корреспондента Александра Коца, задержан в Москве правоохранительными органами. Как сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК, задержанный намеревался воспрепятствовать профессиональной деятельности журналиста.
Согласно сообщению пресс-службы, Бутырским межрайонным следственным отделом СУ по СВАО главного следственного управления СК по Москве было возбуждено дело по признакам преступления, подпадающего под ч. 1 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста), передает ТАСС.
В ГСУ отметили, что подозреваемый задержан, им оказался мужчина 1995 года рождения. В ближайшее время он будет допрошен в подразделении столичного СК.
По данным следствия, 7 ноября мужчина, находясь на лестничной площадке в подъезде жилого дома Александра Коца и его супруги, пытался оказать психическое воздействие на жену журналиста.
В начале октября злоумышленники с помощью анонимных звонков предприняли неудачную попытку сорвать презентацию книги военкора в Московском доме книги на Новом Арбате.