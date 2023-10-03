Коц: В военной журналистике важны судьбы и характеры оказавшихся в самом пекле людей

В Москве прошла презентация книги военкора Коца об СВО

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Это книга о людях, она структурирована географически, в ней нет временного повествования. Я работал на всех направлениях специальной военной операции – от Киевской до Херсонской областей. По этим географическим зарубкам в блокноте можно посмотреть, как в динамике развивались события в той или иной географической точке от начала и до нынешнего времени», – рассказал военный корреспондент Александр Коц на презентации своей книги в Московском доме книги на Новом Арбате.



Коц подчеркнул, что в военной журналистике важнее всего судьбы и характеры людей, которые по воле судьбы оказались в самом пекле. «Это эмоции, это попытка вызвать у читателя чувство сопричастности. В моей книге я рассказываю о волонтерах, о медиках, а не только военных. Без политики все равно никуда, она присутствует там. Но в основном я пытался вызывать человеческие эмоции. А политика, если и вызывает эмоции, то не самые хорошие. А посмотреть на войну глазами людей – это всегда интересно», – считает журналист.

В ходе презентации Коц также рассказал о самом счастливом моменте в ходе спецоперации. «Это был мой первый отпуск, наверное, после первых ста дней. Я выехал из зоны СВО и попал на хорошую дорогу, по которой можно было нормально добираться. Первые четыре месяца я жил в неординарных бытовых условиях. В Киевской области в полях, в брошенных домах. В Харьковской области вообще жили в полуподвалах. Когда я приехал в Луганск, то он показался мне Лас-Вегасом. Как будто попал в другой мир», – вспомнил журналист.



Во вторник в Московском доме книги на Новом Арбате Александр Коц презентовал свою книгу об СВО «500 дней поражений и побед».