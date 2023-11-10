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    Россия делает исторический рывок в промышленности
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    Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону
    В Госдуму внесли проект о наказании добровольцев за преступления во время службы
    Йеменские хуситы «дали залп баллистическими ракетами» по Израилю
    Запад не захотел работать над заявлением СБ ООН по «Северным потокам»
    В России создана авиаракета нового поколения
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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Отношения США и Турции будут только ухудшаться

    Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как миграционный кризис уничтожает экономику Германии

    Поддерживать высокую толерантность к мигрантам Европе в ее нынешнем состоянии становится все сложнее. А сами мигранты, которые ранее воспринимались как «благодарный электорат», в контексте палестино-израильского конфликта таковым быть перестали.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинцам в новом западном сценарии выпадает роль неудачников

    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

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    10 ноября 2023, 13:02

    В Госдуму внесли проект о наказании добровольцев за преступления во время службы

    В Госдуму внесли закон об уголовном наказании добровольцев за ряд преступлений против военной службы

    Tекст: Ольга Никитина

    Уголовную ответственность за ряд преступлений против военной службы собираются распространить на участников добровольческих формирований, соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы.

    В настоящее время ст. 331 УК России предусматривает, что преступлениями против военной службы могут быть признаны незаконные действия военнослужащих, в том числе срочников и контрактников, а также граждан, которые пребывают в запасе, во время прохождения ими военных сборов, передает ТАСС.

    В конце октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о привлечении граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, к материальной ответственности за причинение ущерба по неосторожности или намеренно вооружению, военной технике или военному имуществу при выполнении своих обязанностей.

    9 ноября 2023, 08:16
    В США рассказали об уникальном оружии России

    MWM: Россия значительно превосходит НАТО в количестве и качестве зенитных ракет

    В США рассказали об уникальном оружии России
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обладает уникальной горизонтальной ракетой 40Н6, аналогов которой нет нигде в мире, пишут американские СМИ.

    В статье журнала Military Watch Magazine (MWM) говорится, что ракета 40Н6 позволяет комплексу С-400 атаковать низколетящие самолеты и крылатые ракеты на большой дистанции. Ни одна система в мире на подобное не способна, передает Ura.ru содержание публикации.

    Отмечается также, что Россия производит больше зенитных ракет, чем все государства, входящие в Североатлантический альянс.

    MWM добавляет, что на полет зенитных ракет на малой высоте на большие расстояния негативно влияет изгиб поверхности Земли. При этом российские ракеты, как указывает автор, бесподобны даже при таком условии.

    Ранее стало известно, что ВС России применили в зоне СВО ракеты С-400 с активными головками самонаведения.

    Военный эксперт Сергей Хатылев отмечал, что украинские Су-24 с ракетами Storm Shadow российские силы уничтожают еще до рубежа запуска.

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    8 ноября 2023, 07:37
    Российские войска начали применять в СВО модернизированный снаряд «Краснополь»

    Ростех: ВС России начали применять в зоне СВО модернизированный управляемый снаряд «Краснополь» с повышенной точностью

    Российские войска начали применять в СВО модернизированный снаряд «Краснополь»
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Российские войска начали применять в зоне специальной военной операции на Украине модернизированный управляемый снаряд «Краснополь» с повышенной точностью, рассказали в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

    В холдинге сообщили, что усовершенствованная версия корректируемого артиллерийского снаряда «Краснополь» успешно применяется в ходе спецоперации и при соблюдении условий применения неизменно поражает цель, передает РИА «Новости».

    Ранее специалисты Конструкторского бюро приборостроения модернизировали управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь», улучшив его характеристики.

    В августе управляющий директор Конструкторского бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова Вячеслав Ковалев заявлял о планах нарастить в 2024 году производство управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» в 25 раз.

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    10 ноября 2023, 11:43
    В России создана авиаракета нового поколения

    Ростех: В России создана авиаракета нового поколения

    В России создана авиаракета нового поколения
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские специалисты создали неуправляемую авиационную ракету (НАР) нового поколения, обладающую высокоэффективным двигателем, и таким образом заложили основу для создания ракет, объединяющих свойства бетонобойных и осколочно-фугасных боеприпасов, сообщили в Ростехе.

    В Ростехе по итогам вручения премии имени Николая Макаровца сообщили, что коллектив НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева, признанный победителем в номинации «За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения», представил разработку 80-мм неуправляемой авиационной ракеты нового поколения. Отмечается, что авторам удалось решить ряд сложных научных, технических и практических задач, передает ТАСС.

    Применение ракеты позволит обеспечить поражение как открыто расположенных целей, так и находящихся в закрытых фортификационных сооружениях и лесных массивах, добавили в Ростехе.

    Специалисты впервые заложили основу создания многофункциональных авиационных боеприпасов, которые объединили свойства бетонобойных и осколочно-фугасных боеприпасов, говорится в сообщении.

    В сентябре сообщалось, что предприятия Ростеха разрабатывают управляемые снаряды нового поколения для самоходной гаубицы «Мальва», которые обеспечат превосходство над артиллерией стран НАТО, увеличился выпуск «Кинжалов».

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    8 ноября 2023, 05:59
    Российские танкисты рассказали о «летающих танках» в зоне спецоперации

    Российские танкисты рассказали о «летающих танках» Т-80БВМ в зоне спецоперации

    Tекст: Антон Никитин

    Танки Т-80БВМ, которые называют «летающими», прекрасно зарекомендовали себя в зоне спецоперации, рассказал командир танка 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа ВС России с позывным «Пятый».

    «Вместе мы работаем порядка четырех месяцев. Машина у нас называется Т-80БВМ в последней модификации, которая в принципе заслуженно называется снайперским танком. В теории позволяет на дальность пять километров, говоря простым языком, «послать снаряд в форточку», – рассказал командир РИА «Новости».

    Боец с позывным «Кэп» отметил, что танк Т-80БВМ прозвали «летающим» за большую мощность двигателя, превышающую 1 тыс. лошадиных сил. Боец подтвердил, что танк прекрасно зарекомендовал себя в боевых действиях в зоне спецоперации. Он отметил, что на этой «машине» установлено современное оборудование, которое само рассчитывает температуру воздуха, погоду, вес снаряда, ветер и тому подобное. «Осталось только найти и выстрелить. Никто не убежит», – рассказал «Кэп».

    Напомним, в июне Минобороны опубликовало видеозапись, которая свидетельствует, что экипаж российского танка Т-80БВМ в ходе спецоперации с закрытой огневой позиции поразил бронетехнику ВСУ на Купянском направлении на дальности 9,5 километра.

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    9 ноября 2023, 08:34
    В Пентагоне испугались появления у «Хезболлы» российских ЗРК

    В Пентагоне увидели риски «колоссальной эскалации» в случае появления российских ЗРК у «Хезболлы»

    Tекст: Ольга Никитина

    Появление у ливанского движения «Хезболла» российских ЗРК привело бы к «колоссальной эскалации» конфликта на Ближнем Востоке, заявила заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Дана Струль на слушаниях в Конгрессе.

    Высокопоставленный представитель Пентагона отметила, что это «нанесло бы огромный урон безопасности Израиля», особенно в то время, когда США, по ее словам, «напряженно работают, чтобы не допустить открытия второго фронта», передает РИА «Новости».

    Ранее американские СМИ писали, что в США обеспокоены якобы возможными поставками российских ПВО «Панцирь» движению «Хезболла» в Сирии.

    В Кремле подчеркивали, что такие сообщения ни на чем не основываются. Он говорил также, что любые «озабоченности» американская сторона может донести до России, используя экстренные каналы связи.

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    10 ноября 2023, 03:24
    Российским снайперам для работы в зоне СВО переданы новейшие винтовки Raptor

    Партия новейших высокоточных снайперских винтовок Raptor передана российским военным для работы в зоне СВО

    Российским снайперам для работы в зоне СВО переданы новейшие винтовки Raptor
    @ BespokeGun/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Российским военным для работы в зоне специальной военной операции на Украине передана партия новейших высокоточных снайперских винтовок Raptor, сообщил Ярослав Табольский – гендиректор компании BespokeGun, которая разработала и производит Raptor.

    Табольский сообщил, что военные получили винтовки под патрон .338 Lapua Magnum, с которыми вскоре вернутся на передовую. В каждый комплекс входят винтовка, боеприпас, тюнинг, прицелы, они индивидуально подобраны для каждого снайпера.

    Как пояснил Табольский, передаваемые партии небольшие, поскольку «каждая винтовка в индивидуальной комплектации», но «это все серийные изделия», передает РИА «Новости».

    Raptor Tactical .338 LM уже используется в зоне СВО. Винтовка может эффективно поражать цели на расстоянии до 1850 метров, весит оружие без дополнительных приспособлений 7,1 кг. Учитывая кучность стрельбы в пределах 0,3 MOA (стремится к 0,1 MOA), опытный снайпер может дважды попасть буквально в одну точку.

    В августе холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) представил на форуме «Армия» новую разработку – снайперскую винтовку калибра 12,7 мм «Астарта». Год назад Минобороны подписало контракты на поставку новых снайперских винтовок Чукавина в войска.

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    10 ноября 2023, 08:34
    Израиль заявил о первом боевом применении внеатмосферной системы ПРО

    Армия Израиля впервые применила систему противоракетной обороны «Хец 3»

    Израиль заявил о первом боевом применении внеатмосферной системы ПРО
    @ U.S. Navy

    Tекст: Ольга Никитина

    Израиль впервые применил в бою систему противоракетной обороны «Хец 3» («Стрела 3», или Arrow 3), предназначенную для перехвата баллистических ракет, сообщило министерство обороны еврейского государства.

    В сообщении Минобороны говорится, что перехватчик системы ПРО «Хец 3» был впервые успешно запущен для боевого применения в четверг, 9 ноября. Отмечается, что перехват цели, запущенной в районе Красного моря в сторону Израиля, произведен эффективно.

    «Это первый оперативный перехват, осуществленный системой «Хец 3» с момента ее развертывания в 2017 году», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны Израиля.

    В четверг ЦАХАЛ заявлял о перехвате запущенной из Йемена по Израилю ракеты, однако в сообщении не говорилось об использовании системы «Хец 3».

    В 2019 году сообщалось, что израильские и американские военные успешно испытали на Аляске комплекс противоракетной обороны Arrow 3 («Хец-3») на перехват целей за пределами земной атмосферы.

    В марте 2022 года интерес к покупке израильской системы ПРО выразила Германия.

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    7 ноября 2023, 20:59
    Эксперт: ДОВСЕ был обречен даже без нового расширения НАТО

    Федор Лукьянов указал на предпосылки выхода России из ДОВСЕ

    Эксперт: ДОВСЕ был обречен даже без нового расширения НАТО
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) подписывался в совершенно других реалиях, которые к сегодняшнему дню не имеют никакого отношения. Выход России из договора стал логичным и закономерным шагом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее Россия завершила процесс выхода из ДОВСЕ, а страны НАТО решили бессрочно приостановить свое участие в соглашении.

    «Это был договор совершенно другой эпохи. Изначально он готовился фактически на исходе холодной войны, но еще в период существования Варшавского договора. А вступил в силу он после того, как СССР и ОВД уже не существовало. Позднее в 1999 году документ был адаптирован под новые реалии», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор клуба «Валдай».

    «Но адаптированный вариант соглашения в силу так и не вступил, поскольку он не был ратифицирован большинством стран. Примечательно, но западные страны не спешили ратифицировать ДОВСЕ, ссылаясь на якобы невыполнение Россией конкретных вещей, в частности связанных с пребыванием небольшого контингента в Приднестровье. На деле же они пытались выторговать для себя разные преференции», – напоминает политолог.

    «К слову, решение о том, что Москва не будет в полной мере участвовать в договоре, было принято давно, еще в 2007 году. Оно продиктовано тем, что документ на тот период времени практически не работал. Процесс тянулся долго, а сейчас он подошел к логическому завершению», – указывает эксперт.

    «Неудивительно и то, что вслед за Россией другие страны объявили о бессрочной приостановке своего участия, поскольку договор подразумевал именно нашу страну как визави. Сейчас, конечно, можно говорить, что вступление Финляндии в НАТО и рассмотрение аналогичной заявки от Швеции стало последней каплей в чаше терпения. Но я склонен считать, что даже без этого расширения ДОВСЕ был обречен», – заключил Лукьянов.

    Ранее МИД РФ объявил о завершении процедуры выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что документ, действие которого было приостановлено Россией еще в 2007 году, окончательно ушел в историю.

    На Смоленской площади также указали, что одновременно утратили силу для России еще два юридически обязывающие соглашения, неразрывно связанные с ДОВСЕ: Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств – участников Варшавского Договора и Фланговый документ от 31 мая 1996 года.

    Подчеркивается, что даже формальное сохранение ДОВСЕ стало неприемлемым с точки зрения коренных интересов безопасности России с учетом прямой ответственности стран НАТО за разжигание конфликта на Украине, приема в альянс Финляндии и продолжающегося рассмотрения аналогичной заявки Швеции.

    Вскоре после этого стало известно, что страны НАТО решили бессрочно приостановить участие в ДОВСЕ.

    Напомним, 29 мая президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Кремль возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на США.

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    9 ноября 2023, 16:20
    Медведев назвал количество принятых на контрактную службу с начала года

    Tекст: Валерия Городецкая

    С начала этого года около 410 тыс. человек заключили контракт на службу в Вооруженных силах, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Работа по привлечению людей на контрактную службу будет продолжена в следующем году, сообщил Медведев, передает РИА «Новости». Он отметил, что число желающих служить по контракту растет.

    Медведев добавил, что в России кратно выросло производство вооружений и военной техники, и «противник с этим не может не считаться». Возможности российского оборонно-промышленного комплекса достигли «невиданного уровня» быстрее, чем предполагалось, подчеркнул он.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал причину роста числа желающих служить по контракту.

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    7 ноября 2023, 14:51
    На Донецком направлении за сутки отражено семь атак ВСУ
    На Донецком направлении за сутки отражено семь атак ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Группировка войск «Запад» на Купянском направлении во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесла поражение пяти скоплениям живой силы и техники 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Синьковки и Тимковки Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

    Потери противника составили до 160 военнослужащих, два автомобиля, сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

    Также в сводке говорится, что на Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР). Украинские националисты потеряли до 170 человек убитыми и ранеными, а также два пикапа и орудие Д-30.

    «Южная» группировка войск на Донецком направлении при поддержке авиации и артиллерии отразила семь атак и нанесла поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Раздоловка, Миньковка и Клещеевка (ДНР). Общие потери противника на этом направлении, как сообщили в Минобороны, составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две бронемашины.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й мехбригады ВСУ и 128-й бригады теробороны около Угледара и Старомайорского (ДНР). Противник потерял до 70 военных, танк, две бронемашины, а также САУ «Гвоздика».

    Российские военные на Запорожском направлении нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 118-й мехбригад ВСУ под Работино, Малой Токмачкой и Степовым Запорожской области. За сутки ВСУ потеряли до 60 военных, три БМП.

    В ходе контрбатарейной борьбы, согласно данным МО РФ, поражены: артиллерийская система М777, а также американская буксируемая гаубица М119.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 55 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два автомобиля.

    Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б» и самоходная артустановка «Гвоздика», добавили в Минобороны. Ранее Министерство обороны России опубликовало видеокадры с уничтоженной боевой машиной пехоты CV9040C шведского производства.

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    9 ноября 2023, 09:06
    Володин назвал семь выводов из планов G7 своровать российские активы

    Tекст: Ольга Никитина

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин привел семь выводов из ситуации вокруг намерения стран «Группы семи» (G7) своровать российские замороженные активы.

    В своем Telegram-канале спикер нижней палаты российского парламента отметил, что такие действия являются преступлением, которое должно получить оценку международных структур и иностранных государств.

    Вторым пунктом Володин указал, что, пойдя на кражу российских активов, США и их «шестерки» выстрелили бы себе в ногу, поскольку ни одно государство, бизнес или частные инвесторы после этого не станут вкладываться в эти страны, понимая, что под надуманным предлогом их средства могут похитить.

    Кроме того, G7 таким образом окончательно разрушили миф о неприкосновенности собственности, на которой базировалась правовая система США и стран ЕС, отметил Володин третьим пунктом.

    В-четвертых, по мнению председателя Госдумы, это наносит непоправимый ущерб международному праву, поскольку страны, его игнорирующие, по своему усмотрению смогут забирать, что посчитают нужным.

    Также Володин отметил, что у России появляются моральные и юридические основания для ответных действий в отношении активов стран «семерки». Он указал, что этих средств больше, чем замороженных российских активов.

    При этом на российскую экономику это решение не повлияет, уверен председатель Госдумы. Он привел слова президента России Владимира Путина о том, что наша страна уже заработала в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов.

    «Самый надежный способ вложений – это инвестиции в свою страну – Россию. И деньги будут целы, и совесть чище», – заключил спикер нижней палаты парламента.

    Накануне Путин подписал указ, согласно которому часть заблокированных в России средств иностранных инвесторов может быть обменяна на замороженные активы россиян.

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    9 ноября 2023, 12:59
    УВЗ изготовил первые в современной истории крытые вагоны для военных

    Tекст: Ольга Никитина

    «Уралвагонзавод» изготовил для нужд российского военного ведомства партию универсальных крытых вагонов с раздвижными дверями модели 11-5225-01. В современной истории предприятия это первая партия подобных изделий для военного ведомства, сообщили в концерне.

    В пресс-службе сообщили ТАСС, что партию вагонов планируется использовать в составе спецпоездов для перевозки личного состава и имущества. По требованию Минобороны вагоны укомплектовали несъемным оборудованием для установки спальных мест и ружейных зубчаток, а также оборудовали вентиляционными люками в боковых стенах. Также вагон снабдили печными разделками для установки дополнительного теплового оборудования и помостами для их обслуживания.

    По словам начальника эксплуатационного отделения 37-й отдельной железнодорожной бригады капитана Александра Зубкова, «Уралвагонзавод» изготовил изделия качественно и в срок, у Минобороны претензий к результату нет.

    В октябре «Уралвагонзаводу» исполнилось 87 лет.

    Ранее сообщалось, что концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» начал штатно оснащать танки Т-90М козырьками, обеспечивающими дополнительную защиту от дронов-камикадзе.

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    7 ноября 2023, 16:29
    Российские МиГ-31 отработали перехват «противника» в стратосфере

    Летчики Севфлота на истребителях МиГ-31 отработали перехват «противника» в стратосфере

    Tекст: Ольга Никитина

    Экипажи истребителей МиГ-31 Северного флота в ходе учений над акваторией Баренцева моря поднимались на высоту более 13 тыс. метров и выполнили перехват условного противника, сообщили в пресс-службе флота.

    По сценарию учений средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Баренцева моря «воздушную цель», которая якобы приближалась к российской государственной границе.

    В воздух на «перехват» подняли пару истребителей МиГ-31 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне (ПВО) Северного флота. «Цель» была идентифицирована и сопровождена, обеспечен разворот условного нарушителя от государственной границы России, передает ТАСС сообщение Северного флота.

    Уточняется, что роль условного нарушителя выполнял один из МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота.

    Ранее во вторник сообщалось, что атомная подводная лодка (АПЛ) «Красноярск» проекта 885М (шифр «Ясень-М») в ходе госиспытаний выполнила пуски крылатой ракеты «Калибр-ПЛ» и сверхзвуковой ракеты «Оникс».

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    10 ноября 2023, 12:31
    Украинских военных раскритиковали за неумение пользоваться танками Leopard

    Forbes: ВСУ потеряют танки Leopard из-за неумения ими пользоваться

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские боевики по-прежнему не умеют правильно применять немецкие танки Leopard, пишут СМИ.

    В статье Forbes говорится, что ВСУ рискуют полностью лишиться этих боевых машин.

    «Чего украинцам не стоит делать, так это того, что они часто делают со своими Leopard 2», – передает канал «360» слова автора статьи, обозревателя Дэвида Экса. Он отметил, что украинцы применяют танки небольшими группами и практически без поддержки пехоты. Военную технику, по его словам, ведут прямо к российским позициям, зачастую попадая на минные поля, в зону поражения беспилотников и артиллерии.

    Украине, как сообщил Экс, собираются поставить еще не менее 195 легких танков Leopard 1A5, выпущенных в 1980 году. Однако даже это количество с таким неправильным применением будет быстро уничтожено.

    Ранее российских военных наградили за уничтожение танков «Леопард» (Leopard 2) на Купянском направлении.

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    8 ноября 2023, 09:08
    В США объяснили, почему не раскрываются данные о поставках оружия Израилю

    Intercept: США скрывают данные об оружии для Израиля из-за преступлений ЦАХАЛ

    Tекст: Ольга Никитина

    Американские власти намеренно не раскрывают данные о количестве и видах поставляемого оружия, поставляемого Израилю, чтобы приуменьшить участие администрации США в «военных преступлениях» Армии обороны Израиля, заявил научный сотрудник Института ответственного государственного управления Квинси Уильям Хартунг.

    Хартунг заявил американскому изданию Intercept, что администрация Джо Байдена стремится «преуменьшить степень, в которой Израиль будет использовать это оружие (поставленное Соединенными Штатами – прим. ВЗГЛЯД) для совершения военных преступлений и убийства мирных жителей в Газе», передает Ura.ru.

    Эксперт считает лишь прикрытием заявления властей США о том, что предоставление данных о передаваемом в Израиль вооружении нанесет ущерб оперативной безопасности ЦАХАЛ.

    Ранее американские СМИ писали, что Украина и Израиль участвуют в вооруженных конфликтах разных видов, однако им могут понадобиться одни и те же системы вооружения от Соединенных Штатов.

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    Стадо диких кабанов пришло в Мытищи

    Россия делает исторический рывок в промышленности

    «Такого не было никогда за новейшую историю России», заявил Владимир Путин. Российская экономика сильно радует ростом доли перерабатывающей промышленности в ее структуре. Промышленность уже преодолела вынужденный спад после прошлогодних санкций. При этом Россия готовится к запуску новых крупных проектов, которые помогут совершить еще более мощный рывок в наукоемкой промышленности. Подробности

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    Фон дер Ляйен вынесла приговор трем республикам СССР

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен одобрила начало переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС. Кроме того, Грузии присвоен статус кандидата. Что за игру ведет фон дер Ляйен? И почему президент Украины Владимир Зеленский боится ей перечить, хотя он-то в ее игре уже проиграл? Подробности

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    Как увидеть всю Россию за выходные

    Выставка-форум о достижениях России набирает обороты. Только за первые несколько дней ее посетило более полумиллиона человек. И даже в будние дни здесь довольно многолюдно. Сотрудники газеты ВЗГЛЯД отправились на ВДНХ и выяснили, что так привлекает гостей выставки, а заодно составили свой рейтинг интересных локаций. Подробности

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    Союз России и Казахстана нервирует Запад

    Целую серию значимых соглашений заключили Россия и Казахстан во время исторического (как выразился казахстанский лидер) визита Владимира Путина в Астану. Какие из этих соглашений наиболее важны и почему и Европа, и США пристально наблюдали за этим визитом и его результатами? Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

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