Госдума одобрила введение наказания для добровольцев за порчу военного имущества

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о привлечении к ответственности добровольцев за порчу военного имущества

Tекст: Вера Басилая

Авторы закона отметили в пояснительной записке, что добровольческие формирования наравне с военнослужащими ВС России участвуют в боевых действиях и обеспечиваются вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами, но не привлекаются к материальной ответственности за утрату или намеренное приведение в негодность вооружения, военной техники и военного имущества, переданных для выполнения задач, передает ТАСС.

Закон предлагает расширить используемое в законе понятие «военнослужащий» – под ними будут пониматься в том числе добровольцы, и на них распространятся действующие нормы о материальной ответственности. Речь идет в том числе об ущербе, причиненном из-за хищения, умышленного уничтожения, повреждения, порчи, незаконного использования имущества и других действий.

В случае если ущерб произошел по неосторожности, то добровольцы будут выплачивать ущерб в размере не более одного месячного денежного содержания.

Уточняется, что возмещать ущерба, размер которого не превышает одного месячного денежного содержания гражданина, добровольцы будут по приказу командира воинской части. В таком случае будут удерживаться 20% из денежного довольствия.

По действующим нормам вопрос о возмещении ущерба, размер которого превышает один оклад месячного денежного содержания военнослужащего, решается судом по иску командира воинской части.

Ранее стало известно, что Минобороны планирует взять на обеспечение добровольческие военные формирования.