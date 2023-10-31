31 октября 1956 года началась операция «Мушкетер» – британские и французские войска напали на Египет. В деле оказались замешаны еще молодой и неокрепший Израиль, Суэцкий канал и арабский национализм. Не учли лишь одну «мелочь» – единственные сверхдержавы на планете.0 комментариев
Госдума одобрила введение наказания для добровольцев за порчу военного имущества
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о привлечении к ответственности добровольцев за порчу военного имущества
Госдума приняла в первом чтении законопроект о привлечении граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, к материальной ответственности за причинение ущерба по неосторожности или намеренно вооружению, военной технике или военному имуществу при выполнении своих обязанностей.
Авторы закона отметили в пояснительной записке, что добровольческие формирования наравне с военнослужащими ВС России участвуют в боевых действиях и обеспечиваются вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами, но не привлекаются к материальной ответственности за утрату или намеренное приведение в негодность вооружения, военной техники и военного имущества, переданных для выполнения задач, передает ТАСС.
Закон предлагает расширить используемое в законе понятие «военнослужащий» – под ними будут пониматься в том числе добровольцы, и на них распространятся действующие нормы о материальной ответственности. Речь идет в том числе об ущербе, причиненном из-за хищения, умышленного уничтожения, повреждения, порчи, незаконного использования имущества и других действий.
В случае если ущерб произошел по неосторожности, то добровольцы будут выплачивать ущерб в размере не более одного месячного денежного содержания.
Уточняется, что возмещать ущерба, размер которого не превышает одного месячного денежного содержания гражданина, добровольцы будут по приказу командира воинской части. В таком случае будут удерживаться 20% из денежного довольствия.
По действующим нормам вопрос о возмещении ущерба, размер которого превышает один оклад месячного денежного содержания военнослужащего, решается судом по иску командира воинской части.
Ранее стало известно, что Минобороны планирует взять на обеспечение добровольческие военные формирования.